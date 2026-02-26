こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
攻殻機動隊展にて、パリコレクションで発表されたANREALAGEの衣装が展示されます
京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝）は、当社のサステナブルな捺染インクジェットプリンター「FOREARTH（フォレアス）」によってプリントされた衣装が、「攻殻機動隊展（こうかくきどうたい） Ghost and the Shell」で展示されることをお知らせします。本衣装は、昨年3月にパリで開催されたファッションウィークにおいて、ファッションブランド「ANREALAGE」が発表した2025AWコレクション「SCREEN」の衣装です。
展覧会では、その衣装に攻殻機動隊の映像を流し、来場者の皆さんをお出迎えいたします。
ANREALAGE 森永邦彦氏によってデザインされた 衣装「SCREEN》 と FOREARTHでプリントされた生地
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2426/128961/128961_web_1.png
■捺染インクジェットプリンター 「FOREARTH」についてはこちら
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
