攻殻機動隊展にて、パリコレクションで発表されたANREALAGEの衣装が展示されます





















京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝）は、当社のサステナブルな捺染インクジェットプリンター「FOREARTH（フォレアス）」によってプリントされた衣装が、「攻殻機動隊展（こうかくきどうたい） Ghost and the Shell」で展示されることをお知らせします。本衣装は、昨年3月にパリで開催されたファッションウィークにおいて、ファッションブランド「ANREALAGE」が発表した2025AWコレクション「SCREEN」の衣装です。本展は、1989年の士郎正宗氏による原作を起点に、30年にわたるアニメ『攻殻機動隊』の歴史を横断的に体験できるシリーズ史上初の大規模展覧会です。攻殻機動隊で描かれている主人公が、マントを羽織るとその姿が見えなくなるような「光学迷彩」を彷彿させる、先進的なコレクション「SCREEN」のコンセプトと親和性が高く、今回の展示が実現しました。展覧会では、その衣装に攻殻機動隊の映像を流し、来場者の皆さんをお出迎えいたします。ANREALAGE 森永邦彦氏によってデザインされた 衣装「SCREEN》 と FOREARTHでプリントされた生地■開催概要■捺染インクジェットプリンター 「FOREARTH」についてはこちらhttps://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth