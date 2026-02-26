今年３０周年のポムポムプリンなど、全１８種類から選んだ“推し”のサンリオキャラクターをNo.1に！

表彰台に乗せてあげよう♡

サンリオ × 推し活 × 人生ゲーム 「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」

２０２６年４月下旬 新発売

～「推しのグッズがバッグに入りきらない」など推し活ならではのマス目、

推し活必需品「うちわ」のアイテムカードも～

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、盤ゲーム「人生ゲーム」の歴代８３作品目の新商品として「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」（希望小売価格：４,９５０円／税込）を、２０２６年４月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。なお、「タカラトミーモール」では２０２６年２月２７日(金)から予約受付を開始します。









本商品は「人生ゲーム」として初の「推し活」がテーマで、ハローキティやポムポムプリンなど全１８種類のサンリオキャラクターズの中から自分が選んだ“推し”のキャラクターをNO.1にする「人生ゲーム」です。ルーレットを回してマス目を進みながらサンリオキャラクターズがデザインされたハートポイント（紙幣）を集めていき、一番多く集めたプレイヤーの“推し”キャラクターが勝利となります。









カードや盤面、ハートポイントのいたるところにサンリオキャラクターズが描かれていて、可愛らしいデザインが魅力です。マス目には「推しのグッズがバッグに入りきらない」「ほしかったグッズが手に入らない」「推しの情報をキャッチ」など推し活に関するマス目や「体重がりんご１個分増えちゃった・・・」「キラキラ輝く星を見つけた！」などサンリオキャラクターズに関するマス目も用意しました。

ゲーム後半の「ステージイベント」エリアでは、実際に“推し”のステージイベントに参加しているような体験ができます。ルーレットを回して座席チケットの抽選をし、出た目で「アリーナ最前列センター」や「スタンド２階席」などの座席マスが決まります。ステージに近いほど、「推しが手を振ってくれた！」「推しが良く見える！」などハートポイントをもらえます。ゲームの最後には３位までに入った“推し”たちをルーレットと一体になった表彰台に乗せてあげることができます。









サンリオキャラクターズがお好きな方はもちろん、小さな頃サンリオに親しんだ大人の方も懐かしく盛り上がることができ、サンリオキャラクターズと一緒に“推し活”を楽しめる商品です。

「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」HP：www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/sanrio/

商品詳細

♡サンリオや推し活満載の小物やマス目

ハートポイント（紙幣）はサンリオキャラクターズ、アイテムカードには「うちわ」や「アクリルスタンド」など推し活に関するものや、「寄せ鍋」（ハンギョドンの好物）「かたっぽの靴」（ポムポムプリンが集めているもの）などサンリオキャラクターたちの好きなもの、盤面のイラストまでサンリオキャラクターズや推し活の内容が満載です。



ハートポイント



アイテムカード例



・推しキャラカード

ゲームの最初に１８種類（ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ、キキ（キキ＆ララ）、ララ（キキ＆ララ）、ハンギョドン、タキシードサム、バッドばつ丸、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、マイスウィートピアノ、ウサハナ、みんなのたあ坊、おさるのもんきち、マロンクリーム）から選ぶことができます。









・マス目の例









・ステージイベント









・表彰台つきルーレット









商品名：「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」

希望小売価格：４,９５０円（税込）

発売日：２０２６年４月下旬

対象年齢：６歳～

プレイ人数：２人～６人

盤面サイズ：５９５（Ｗ）×４９０（D）mm

商品内容： ルーレット付きゲーム盤(１), シューズゴマ（６色 各１個）(６), 人物ピン(１０), 推しキャラカード用台座(３), 推しキャラカード(１８), アイテムカード(２５), ハートカード(６), ハートポイント（HP）１セット(１), ハートポイント立てトレー(１), ハートポイント立て用シート(３), ルーレット用シールシート(１), 遊び方説明書(１)

取扱い場所： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」takaratomymall.jp 等

著作権表記： ©2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L660318

© 1968,2026 Hasbro. All Rights Reserved.

© ＴＯＭＹ

【「人生ゲーム」について】

「人生ゲーム」は、ルーレットを回してマス目を進み、人生の様々なイベントを経て億万長者を目指す盤ゲームです。「人生山あり谷あり」のコピーで始まるテレビコマーシャルと共に、高度経済成長期の１９６８年９月に発売されました。初代「人生ゲーム」は、１９６０年にアメリカで発売された『ＴＨＥ ＧＡＭＥ ＯＦ ＬＩＦＥ』の直訳版に近いものでした。その後、１９８３年に発売した３代目から日本オリジナルの内容となり、時代の世相やトレンドを反映させながら、常に話題性のあるゲームとして展開してきました。

「人生ゲーム」は大きくわけて２つのカテゴリーで展開しており、フラッグシップモデルである①「スタンダード版」と、キャラクターコラボレーションやトレンドイベントなどを取り入れた②「テーマライン版」があります。「スタンダード版」は８代目(２０２３年４月発売)が発売中で、本商品は歴代８３作目の「人生ゲーム」になり、累計販売個数は１,６００万個を超えています。

www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/