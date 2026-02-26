こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デジタルアーツ、端末ログオンからクラウド利用までを統合する新たな認証プラットフォーム「a-FILTER」を提供開始
〜ゼロトラスト時代に求められる統合認証で、組織のセキュリティ統制を強化〜
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード：2326）は、端末ログオンからクラウドサービス利用までの認証・アクセス管理を一元管理する新たな認証プラットフォーム「a-FILTER」を、2026年3月30日より提供開始します。
本製品は、当社IDaaS「StartIn」に「端末ログオン認証」機能を追加し、端末ログオンとクラウド利用における認証を同一の枠組みで統合管理できるよう再編した新ブランド製品です。
ゼロトラスト時代の認証課題
近年、ネットワークの内外を問わず、あらゆるアクセスポイントで本人確認を行う「ゼロトラスト」セキュリティの考え方が浸透しています。加えて、SaaS活用の拡大や働き方の多様化により、企業が管理すべき認証ポイントは増加しています。一方で、端末ログオンとクラウド利用時の認証運用が分断されるケースもあり、主に2つの課題が生じています。
1）管理の複雑さです。端末とクラウドで異なるセキュリティルールを運用する必要があり、ポリシーの統一が難しく
なります。
2）端末の盗難・紛失時のリスクです。端末ログオンがID／パスワードのみの場合、端末内のファイルや認証情報にアクセスされるおそれがあり、重大なセキュリティリスクとなり得ます。
デジタルアーツは、こうした課題に対応するため、認証運用を“点”ではなく統合的に捉える考え方のもと、端末ログオンからクラウド利用までを一元管理する認証プラットフォーム「a-FILTER」を提供します。
「a-FILTER」の特徴
1. 端末ログオンにも多要素認証（MFA）を適用し、不正ログオン抑止に寄与
「a-FILTER」は、端末ログオン時に認証アプリ「a-FILTER Authenticator」またはICカードによる多要素認証（MFA）を実施できます。これにより、クラウド利用時と同様に端末ログオンにも多要素認証を適用でき、デバイス盗難・紛失時の端末内の情報資産への不正アクセス抑止に寄与します。
「a-FILTER Authenticator」は、プッシュ通知による承認などにより本人確認を行い、利用者の利便性に配慮しながらセキュリティ強化を支援します。
2. 端末ログオンとクラウド利用を同一ポリシーで運用し、二重管理を抑制
「a-FILTER」では、端末ログオンとクラウドサービスへのアクセスに対して、ユーザー単位で同一の認証ポリシーを適用できます。管理者は統一されたセキュリティルールを一度設計すれば、端末とクラウドで個別対応する必要がなくなり、ポリシー設計・運用の工数削減に寄与します。
また、端末ログオンとクラウドアクセスの認証状況を同一の枠組みで把握しやすくなり、運用状況の確認や問い合わせ対応の効率化を支援します。
3. 多様なネットワーク環境に対応し、一貫した認証運用を支援
閉域ネットワークへの接続時や、通信が不安定な環境など、利用環境が変化するケースにおいても、端末ログオン認証を継続できるよう設計しています。製造業やインフラ事業など、複数の異なるネットワーク環境を保有する企業でも、一貫したセキュリティポリシー運用を支援します。
■提供開始日・料金
・提供開始日：2026年3月30日
・新規利用料金：月額500円／ユーザー
※「StartIn」ご利用中のお客様向けの料金等の詳細は、別途ご案内します。
■主な機能
＜端末ログオン認証（新機能）＞
・対応OS： Windows 11
・認証方式：a-FILTER Authenticator（プッシュ承認・OTP・スマホ生体認証・位置情報）/ ICカード認証（FeliCa / MIFARE）
＜Webサービスへの認証(MFA)＞
・a-FILTER Authenticator
・プッシュ承認 / OTP / スマホ生体認証
・位置情報認証 / 第三者認証（上長等による承認）
・パスキー認証
・クライアント証明書認証
・IPアドレス制限
＜シングルサインオン（SSO）＞
・SAML連携
・代理認証（フォーム認証 / Basic認証）
＜ID管理・ログ管理＞
・ID同期：Active Directory / Microsoft Entra ID / Google Workspace
・IDプロビジョニング：Microsoft 365 / Google Workspace、当社クラウド製品
・ログ管理：アクセスログ / ID連携ログ
■臨時オンラインセミナーのご案内（3月10日開催）
「a-FILTER」の提供開始に先立ち、端末ログオンからクラウド利用までの認証運用を統合する考え方と、端末ログオン認証のポイントを解説する臨時オンラインセミナーを開催します。ぜひご参加ください。
・開催日：2026年3月10日（火）
・時間：30分
・お申し込み：https://mktg.daj.jp/public/application/add/15416
デジタルアーツは今後も、セキュリティと利便性を両立するソリューションの提供に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
広報担当 谷崎 TEL : 03-5220-1670
関連リンク
セミナー申し込み
https://mktg.daj.jp/public/application/add/15416
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード：2326）は、端末ログオンからクラウドサービス利用までの認証・アクセス管理を一元管理する新たな認証プラットフォーム「a-FILTER」を、2026年3月30日より提供開始します。
ゼロトラスト時代の認証課題
近年、ネットワークの内外を問わず、あらゆるアクセスポイントで本人確認を行う「ゼロトラスト」セキュリティの考え方が浸透しています。加えて、SaaS活用の拡大や働き方の多様化により、企業が管理すべき認証ポイントは増加しています。一方で、端末ログオンとクラウド利用時の認証運用が分断されるケースもあり、主に2つの課題が生じています。
1）管理の複雑さです。端末とクラウドで異なるセキュリティルールを運用する必要があり、ポリシーの統一が難しく
なります。
2）端末の盗難・紛失時のリスクです。端末ログオンがID／パスワードのみの場合、端末内のファイルや認証情報にアクセスされるおそれがあり、重大なセキュリティリスクとなり得ます。
デジタルアーツは、こうした課題に対応するため、認証運用を“点”ではなく統合的に捉える考え方のもと、端末ログオンからクラウド利用までを一元管理する認証プラットフォーム「a-FILTER」を提供します。
「a-FILTER」の特徴
1. 端末ログオンにも多要素認証（MFA）を適用し、不正ログオン抑止に寄与
「a-FILTER」は、端末ログオン時に認証アプリ「a-FILTER Authenticator」またはICカードによる多要素認証（MFA）を実施できます。これにより、クラウド利用時と同様に端末ログオンにも多要素認証を適用でき、デバイス盗難・紛失時の端末内の情報資産への不正アクセス抑止に寄与します。
「a-FILTER Authenticator」は、プッシュ通知による承認などにより本人確認を行い、利用者の利便性に配慮しながらセキュリティ強化を支援します。
2. 端末ログオンとクラウド利用を同一ポリシーで運用し、二重管理を抑制
「a-FILTER」では、端末ログオンとクラウドサービスへのアクセスに対して、ユーザー単位で同一の認証ポリシーを適用できます。管理者は統一されたセキュリティルールを一度設計すれば、端末とクラウドで個別対応する必要がなくなり、ポリシー設計・運用の工数削減に寄与します。
また、端末ログオンとクラウドアクセスの認証状況を同一の枠組みで把握しやすくなり、運用状況の確認や問い合わせ対応の効率化を支援します。
3. 多様なネットワーク環境に対応し、一貫した認証運用を支援
閉域ネットワークへの接続時や、通信が不安定な環境など、利用環境が変化するケースにおいても、端末ログオン認証を継続できるよう設計しています。製造業やインフラ事業など、複数の異なるネットワーク環境を保有する企業でも、一貫したセキュリティポリシー運用を支援します。
■提供開始日・料金
・提供開始日：2026年3月30日
・新規利用料金：月額500円／ユーザー
※「StartIn」ご利用中のお客様向けの料金等の詳細は、別途ご案内します。
■主な機能
＜端末ログオン認証（新機能）＞
・対応OS： Windows 11
・認証方式：a-FILTER Authenticator（プッシュ承認・OTP・スマホ生体認証・位置情報）/ ICカード認証（FeliCa / MIFARE）
＜Webサービスへの認証(MFA)＞
・a-FILTER Authenticator
・プッシュ承認 / OTP / スマホ生体認証
・位置情報認証 / 第三者認証（上長等による承認）
・パスキー認証
・クライアント証明書認証
・IPアドレス制限
＜シングルサインオン（SSO）＞
・SAML連携
・代理認証（フォーム認証 / Basic認証）
＜ID管理・ログ管理＞
・ID同期：Active Directory / Microsoft Entra ID / Google Workspace
・IDプロビジョニング：Microsoft 365 / Google Workspace、当社クラウド製品
・ログ管理：アクセスログ / ID連携ログ
■臨時オンラインセミナーのご案内（3月10日開催）
「a-FILTER」の提供開始に先立ち、端末ログオンからクラウド利用までの認証運用を統合する考え方と、端末ログオン認証のポイントを解説する臨時オンラインセミナーを開催します。ぜひご参加ください。
・開催日：2026年3月10日（火）
・時間：30分
・お申し込み：https://mktg.daj.jp/public/application/add/15416
デジタルアーツは今後も、セキュリティと利便性を両立するソリューションの提供に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
広報担当 谷崎 TEL : 03-5220-1670
関連リンク
セミナー申し込み
https://mktg.daj.jp/public/application/add/15416