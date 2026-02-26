春のお祝いやお花見におすすめの商品が登場！

ガルガンチュワの春暦

このほか3月8日（日）の「国際女性デー」をテーマにした

期間限定メニューも3月1日（日）から販売

（左上）ランドセル （右上）ヴァシュラン フリュイルージュ

（左下）カジェット ジョーヌ （右下）クーロンヌ トロピック（ミモザ）

帝国ホテル 東京は、ご卒業やご入学やイースターなど行事の多い春のシーズンに向け、期間限定のスイーツやパン、惣菜を帝国ホテル 東京 本館1階 ホテルショップ「ガルガンチュワ」にて3月1日（日）から順次販売いたします。ご家庭でのお祝いの席を彩る一品としてはもちろん、手土産や季節のギフトとしてもおすすめです。

このほか、3月8日（日）の「国際女性デー」をテーマに、シンボルでもあるミモザをイメージした商品も販売いたします。

◇

春のおすすめ商品として、ご入学のお祝いに華を添えるケーキ「ランドセル」や、ベリーの爽やかな酸味と甘みが堪能できる新作の「ヴァシュラン フリュイルージュ」などを多彩なラインナップをお届け。

また、国際女性デーをテーマにした、黄色を基調にしたケーキ「カジェット ジョーヌ」や表面にミモザの花を表現したパン「クーロンヌ トロピック（ミモザ）」を販売いたします。

概要は次の通りです。

期間 ：2026年3月1日（日）より

※商品によって販売期間が異なります。

販売場所：帝国ホテル 東京 本館１階 ホテルショップ「ガルガンチュワ」

8:00～20:00 ※ペストリー、ベーカリー、惣菜品は11:00～19:00

TEL.03-3539-8086（受付時間 11:00～19:00）

・帝国ホテル オンラインショップ

https://onlineshop.imperialhotel.co.jp

・帝国ホテル 通信販売

TEL.0120-655044(10：00～17：00)

商品概要：以下の通り ※価格はすべて消費税込

【公式ホームページでも商品情報をご覧いただけます】

https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/hotelshop/seasonal

■ペストリー

●ランドセル 1,512円

ご入学の季節に帝国ホテルが贈る、ランドセルをかたどった可愛らしいケーキです。

バナナコンポートとバニラクリームをミルクチョコレートムースで包み、口どけ良くやさしい味わいに仕上げました。お子さまから大人の方までご家族みなさまでお楽しみいただけます。

販売期間：2026年3月16日（月）～4月19日（日）

●ビジュー【2名様向け（10cm角）】 3,348円

まるで宝石が輝くリングピローのようなホワイトデーシーズン限定のケーキです。甘酸っぱいフランボワーズのジャムとムースを、ホワイトチョコレートムースに閉じ込め、バラの香るジャムを詰めたフランボワーズや花びらを飾りました。大切な方と過ごすひとときに、ロマンティックなムードを演出します。

販売期間：2026年3月１日（日）～3月15日（日）

●ポワソンダブリル【長さ16cm】 5,184円

フランスのエイプリルフールの習慣にちなんだ伝統菓子です。フランスではエイプリルフールを「4 月の魚（ポワソンダブリル）」と呼び、魚の形のお菓子やケーキが街中に並びます。バターの香り豊かな魚型のパイに、カスタードクリーム、苺、フランボワーズを飾り、チョコレートの目で愛嬌のある表情に仕上げました。

販売期間：2026年3月20日（金・祝）～4月1日（水）

予約受付期間：お受け取り希望日の5日前まで（インターネット予約は5日前18時まで）

●プラリネ アマンド「ウフ」 3,348円

イースターのシンボルモチーフである「卵」を、春らしくカラフルな彩りのショコラでご用意いたしました。ザクッとした食感とアーモンドの香ばしい香りが楽しめるプラリネにホワイトチョコレートで艶のあるコーティングを施し、一つ一つ手作業で模様を付け、うずらの卵をイメージしたデザインに仕上げました。

販売期間：2026年3月1日（日）～4月19日（日）

※オンラインショップでも販売いたします。

●桜のタルト 4,968円

桜の豊かな風味を味わえる、春の訪れを告げるタルトです。桜の花びらと葉の塩漬け、うぐいす豆を加えて焼き上げたタルトに、桜色のシュトロイゼル（フレーク状にしたクッキー生地）と桜をトッピングしました。

販売期間：2026年3月1日（日）～4月19日（日）

※オンラインショップでも販売いたします。

●【新作】ヴァシュラン フリュイルージュ 1,728円

「ヴァシュラン」とは、焼いたメレンゲをクリームやフルーツなどで飾り付けたフランスの伝統的なデザートです。サクサクとした食感のラズベリー風味のメレンゲ生地の中に、甘酸っぱいラズベリーソースを絡めた苺、フランボワーズ、ブルーベリーを閉じ込め、その上に苺の風味豊かなコクのあるクリームを重ねました。上部は生クリームで覆い、ライムの皮や苺、金箔を散らして可愛らしく仕上げました。ベリーのさわやかな酸味と甘みを堪能できるケーキです。

販売期間：2026年4月20日（月）～6月30日（火）

■ベーカリー

●アスパラガスのキッシュ【カット】810円 【ホール】6,480円

この時期に美味しいアスパラガスを使用した、食べ応え満点のキッシュです。

タルト生地にカットしたアスパラガスと炒めたベーコンを入れ、コクのあるアパレイユを流し込みました。パルメザンチーズをたっぷりとかけて、さらにアスパラガスを敷き詰め焼き上げました。

販売期間：2026年3月1日（日）～6月30日（火）

●【新作】MIKAN 918円

国産みかんのみずみずしさと、ローズマリーの爽やかな風味をお楽しみいただける一品です。

ブリオッシュフィユテ生地に、アーモンドクリーム、ジェノワーズ、みかんのコンフィチュール、コアントローに漬けて美味しさを引き出した国産みかんを重ね、ローズマリーとピスタチオを飾りました。

販売期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

●ホットクロスバンズ 918円

イギリスのイースターには欠かせない一品。ガルガンチュワの人気商品である「レーズンブレッド」の生地に、シナモンとオレンジピールを加えたボリューム満点のちぎりパンです。

販売期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）





●【新作】グリーンピースのプチパン（4個入） 756円

フランスパン生地にグリーンピースを混ぜ込んだプチパンです。

ほどよい塩気とグリーンピースのほのかな甘みがお食事にもよく合います。

販売期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

■惣菜

● ガルガンチュワサンドイッチ（桜） 17,280円

ホームパーティーやお花見におすすめの華やかな一品です。桜柄のパン製バスケットに、 4種類のサンドイッチ（ハム、スモークサーモン、チキンサラダ、カニサラダ）とフルーツを詰め合わせました。

販売期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

予約受付期間：お受け取り希望日の 7 日前まで





■国際女性デー商品

● カジェット ジョーヌ 1,998円

国際女性デーのシンボルカラーにちなみ、黄色を基調に可愛らしく仕上げた、マンゴーのトロピカルな味わいが広がるケーキです。果肉感のあるマンゴーのコンフィチュールとピスタチオ風味の生地を、口どけの良いマンゴーのムースで包み、黄色のエディブルフラワーやチョコレートなどを飾りました。

販売期間：2026年3月１日（日）～4月30日（木）

● クーロンヌ トロピック（ミモザ） 1,566円

白ワインに漬けたドライマンゴーとドライパイナップルを、マンゴーのクリームとともにブリオッシュ生地で巻き込み焼き上げました。表面はココナッツのフロランタンでサクサクとした食感に仕上げ、マンゴーパウダーで可愛らしいミモザの花を表現しています。

販売期間：2026年3月１日（日）～3月31日（火）

■オリジナルグッズ・ギフト菓子

●【新作】帝国ホテル オリジナル 折りたたみエコバッグ 2,420円

帝国ホテル 東京の中2階にあるステンドグラスをモチーフにしたデザインです。小さく折りたたむことができるので、お出かけにも便利です。

販売期間：2026年4月1日（水）～

サイズ：縦35㎝×横32㎝×マチ12㎝

（ハンドル部分は含みません。）

※オンラインショップ、通信販売でも販売いたします。





● 【新作】料理長スヌーピー トラベルポーチ 4,510円

旅先でも洗面台まわりをすっきり整頓できるスマートなトラベルポーチです。フック付きで、ホテルのバスルームやドアノブに吊るしてそのまま使え、仕分けに便利な多機能ポケット付き。旅行や出張はもちろん、ジムや温泉などにもおすすめです。

販売期間：2026年4月1日（水）～

サイズ：縦18㎝×横20㎝×マチ8㎝

（ハンドル部分は含みません。）

※オンラインショップ、通信販売でも販売いたします。

■掲載に際してのお願い

・当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

© 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 © 2026 Peanuts ）