Analog Cases、収納力と保護性能を両立したバックパック「TRAKPACK」発売-機内持ち込みOK!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342666/images/bodyimage1】
銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京都・中央区）は、Analog Cases（米国）の音楽制作機材の保護性能と高い収納力を両立した多機能バックパック「TRAKPACK」を、2026年2月28日（土）に発売します。
Analog Casesとは？
Analog Casesは、2018年にLAで創業した電子楽器に特化したケースブランドです。それぞれの機材にフィットするカスタム設計で、衝撃に強く軽量なセミハードケース、ハードケース、バックパック、更にクリエイティブなワークフローを向上させるデスクトップ・スタンド・システムなどを開発しています。
TRACK PACK
3層構造のパッド入り内部レイヤーと合計11個のポケットにより、コントローラー／アクセサリー／ケーブル類を整理しながら安全に持ち運べる設計で、最大17インチ対応のノートPCスリーブ、防水ジッパー、軽量＆堅牢なEVA素材、機内持ち込みサイズ対応（外寸約320×485×127mm／約1.25kg）を備えます。
プロデューサー＆DJ向けに設計
MPC Live 2、Ableton Push 3、Maschineなどの主要機材に対応。最大5台のコンパクト機材も収納可能。
3層構造のパッド入り内部レイヤー
コントローラーやアクセサリーを安全に分けて収納でき、機材同士の衝突を防止。
合計11個のポケットを装備
ケーブル、アクセサリー、ラップトップなどを整理しやすい多機能収納。
ノートPCスリーブ付き
最大17インチのラップトップに対応。内側はベルベットライニングで機材を優しく保護。
軽量＆堅牢なEVA素材を採用
耐久性と軽さを両立し、持ち運びも快適。
快適な背負い心地
パッド入りショルダーストラップ（取り外し可能）、背面パッド、チェストストラップ付き。
防水ジッパー＆頑丈なフレーム
雨の日の移動や過酷な現場でも安心。
機内持ち込みOK
海外遠征やツアーにも最適なサイズ感。
サイズと質量
外寸：約320 × 485 × 127 mm / 質量：約1.25 kg
製品情報
ブランド：Analog Cases
製品名：TRAKPACK
型番：S08PACK
UPCコード：850036433606
価格：37,800円（税込）
発売日：2026年2月28日（土）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342666/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京都・中央区）は、Analog Cases（米国）の音楽制作機材の保護性能と高い収納力を両立した多機能バックパック「TRAKPACK」を、2026年2月28日（土）に発売します。
Analog Casesとは？
Analog Casesは、2018年にLAで創業した電子楽器に特化したケースブランドです。それぞれの機材にフィットするカスタム設計で、衝撃に強く軽量なセミハードケース、ハードケース、バックパック、更にクリエイティブなワークフローを向上させるデスクトップ・スタンド・システムなどを開発しています。
TRACK PACK
3層構造のパッド入り内部レイヤーと合計11個のポケットにより、コントローラー／アクセサリー／ケーブル類を整理しながら安全に持ち運べる設計で、最大17インチ対応のノートPCスリーブ、防水ジッパー、軽量＆堅牢なEVA素材、機内持ち込みサイズ対応（外寸約320×485×127mm／約1.25kg）を備えます。
プロデューサー＆DJ向けに設計
MPC Live 2、Ableton Push 3、Maschineなどの主要機材に対応。最大5台のコンパクト機材も収納可能。
3層構造のパッド入り内部レイヤー
コントローラーやアクセサリーを安全に分けて収納でき、機材同士の衝突を防止。
合計11個のポケットを装備
ケーブル、アクセサリー、ラップトップなどを整理しやすい多機能収納。
ノートPCスリーブ付き
最大17インチのラップトップに対応。内側はベルベットライニングで機材を優しく保護。
軽量＆堅牢なEVA素材を採用
耐久性と軽さを両立し、持ち運びも快適。
快適な背負い心地
パッド入りショルダーストラップ（取り外し可能）、背面パッド、チェストストラップ付き。
防水ジッパー＆頑丈なフレーム
雨の日の移動や過酷な現場でも安心。
機内持ち込みOK
海外遠征やツアーにも最適なサイズ感。
サイズと質量
外寸：約320 × 485 × 127 mm / 質量：約1.25 kg
製品情報
ブランド：Analog Cases
製品名：TRAKPACK
型番：S08PACK
UPCコード：850036433606
価格：37,800円（税込）
発売日：2026年2月28日（土）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342666/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ