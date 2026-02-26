AILEX、弁護士の声をもとに案件管理カテゴリを29種類へ大幅拡充 ～企業法務・専門分野16カテゴリを新設、各カテゴリ専用のフェーズ管理を搭載～
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、AI法務支援クラウドSaaS「AILEX」の案件登録機能において、ユーザーである弁護士からのフィードバックに基づき、企業法務・専門分野に対応する16の新カテゴリを追加しました。これにより案件カテゴリは従来の13種類から29種類へと拡充され、各カテゴリにはそれぞれ専用のフェーズ（業務進捗段階）管理が設定されています。
■ 背景と課題
AILEXはこれまで、訴訟・交渉・契約・相続・家事事件・刑事など13種類の案件カテゴリに対応してきました。しかし、パイロット運用に参加する弁護士から「顧問先企業のM&A案件を管理したい」「IPO準備の進捗をフェーズで追いたい」「広告法務や情報セキュリティ案件の分類先がない」といった声が寄せられていました。
小規模法律事務所であっても、顧問先企業からの相談は多岐にわたります。コーポレート・ガバナンスや規制対応、知的財産、税務法務など、訴訟以外の企業法務案件を「その他」に分類せざるを得ない状況は、案件の検索性を下げ、フェーズ管理の精度を損なう要因となっていました。
■ 新たに追加した16カテゴリ
今回追加されたカテゴリは以下の16種類です。リサーチレポートに基づき、官公庁の一次資料や主要法律事務所の実務分類を参照のうえ、重複しやすい領域（例：コーポレート・ガバナンスとガバナンス、IT・情報とセキュリティ）を「対象・成果物・ステークホルダー」の観点で明確に切り分けています。
【経営・資本】
1. コーポレート・ガバナンス … 取締役会・株主総会・開示・上場規律
2. ファイナンス … 資金調達・社債・バンキング取引の法務
3. M&A … 買収・合併・事業譲渡・組織再編
4. IPO支援 … 上場準備の体制整備・内部統制・審査対応
【人・組織】
5. 労務 … 雇用契約・就業規則・懲戒・ハラスメント
6. ガバナンス … 社内統制・規程・権限・コンプライアンス運用
7. 内部監査 … 監査計画・業務監査・改善提案・フォローアップ
【技術・情報】
8. 知的財産 … 特許・商標・著作権・営業秘密
9. IT・情報 … システム導入・開発委託・SaaS利用・データ取扱い
10. セキュリティ … インシデント対応・脆弱性・不正アクセス・再発防止
11. 規制対応 … 許認可・業法・当局照会・報告対応
【取引・市場】
12. 広告法務 … 広告表現審査・比較広告・景品表示法対応
13. 税務法務 … 取引の税務影響・申告・移転価格
【紛争・危機】
14. 債権回収 … 未収金回収・督促・強制執行
15. 危機管理・不正調査 … 不祥事対応・社内調査・証拠保全・通報者保護
16. 新規事業の適法性レビュー … 規制適合性・許認可要否・グレーゾーン解消制度
■ カテゴリ専用フェーズ管理
各カテゴリには、その業務特性に合わせた専用のフェーズ（進捗段階）が自動で設定されます。
例えば、M&Aカテゴリでは「相談 → 受任 → NDA締結 → デューデリジェンス → 条件交渉 → 最終契約 → クロージング → PMI → 完了」の9段階が設定され、案件の進捗を業務実態に即して管理できます。
危機管理・不正調査カテゴリでは「相談 → 受任 → 初動・保全 → 調査 → 報告・当局対応 → 再発防止 → 完了」の7段階、IPO支援カテゴリでは「相談 → 受任 → 体制評価 → 整備 → 申請・届出 → 審査対応 → 上場 → 完了」の8段階など、カテゴリごとに最適化されたフェーズが用意されています。
