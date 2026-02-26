アイデスク自習室/アイデスク金山自習室（https://i-desk.jp/room/kanayama/）３月１日（日）オープン！！
アイデスク自習室（株式会社アイデスクFC、本社：横浜市、代表取締役 齋藤久恵https://www.ideskyokohama.com ）のチェーン店「店名：アイデスク金山自習室」（https://i-desk.jp/room/kanayama/ 住所：愛知県名古屋市中区正木四丁目１０－１５ 第一フクマルビル４E 24時間営業 年中無休 電話無し ）が、いよいよ2026年3月1日（日）に愛知県１号店としてオープンとなります！！
アイデスク自習室は、２２年前に神奈川県横浜市を発祥とし、各種学習環境の提供に特化した半個室のスペースとして、ビジネスマンの仕事場、各種資格試験勉強、高校・大学受験をはじめとする多くの皆様に指示されておりますが、この度２０２６年３月１日（日）に愛知県名古屋市の金山駅（各線駅徒歩４分）に「アイデスク金山自習室」がオープンとなります。
開業を記念してオープンキャンペーンを３月１日～４月３０日まで「入会金無料（通常3,300円税込）通常料金全日プラン１か月11,000円税込のところ8,400円税込」などの割引をご用意しております。
アイデスク自習室の特徴として２４時間年中無休であり、室内の半個室スペースはパーテーションが高く、背面にはカーテンを採用し利用者の方々のプライバシーを保護できる環境を整えております。
室内は土足厳禁であり毎日清掃を実施していることから大変綺麗で清潔です。
その他室内はおしゃべり不可のため、集中して勉強をしたい社会人及び学生の利用者に多くご活用いただいております。
お洒落でカフェ風な内装な為、女性の利用者が全体の約半分を占めていることも特徴のひとつです。
入口施錠は電子キーが設置されておりますので、ご利用者様以外の入室はできないなどセキュリティも万全です。
その他、フリーWi-Fi、ロッカー、空気清浄機など完備しております。
現在アイデスク自習室は、すでに神奈川県（横浜、青葉台、あざみ野、関内）・埼玉県（蕨）・東京都（渋谷、池袋、中野、神保町、新宿、荻窪、八王子、立川、町田、国分寺、国立）にて展開中となりますが、今後も川崎、高田馬場、三鷹、錦糸町等、ぞくぞくオープン予定となります。このお得な機会に是非ご利用下さい！！
