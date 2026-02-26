『エッジ用途向けAIチップ』 の市場、技術、有力企業、10年間の市場予測をまとめた最新版調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2026年2月26日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年2月19日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「AI Chips for Edge Applications 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 184
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ai-chips-for-edge-applications/1148
本調査レポートでは、エッジAIチップの市場、技術、有力企業について解説します。10年間（～2036年）の詳細予測の他、スマートフォン、ヒューマノイドロボット、自動車といったAIの主要エッジ用途についての調査も掲載しています。エッジAIチップ市場が2036年までに800億ドルを超える規模に成長する見通しであるなど、エッジAIチップのさまざまな分野で大きな機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342550/images/bodyimage1】
「エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 市場予測（2026年～2036年）
- 地域別（米国、中国、欧州、その他の地域)
- 用途別（自動車、ヒューマノイドロボット、AIスマートフォン、AI PC、予知保全向けAIセンサー）
■ AI手法と最終市場用途の紹介
■ 各種AIチップ分析：CPU、GPU、NPU
■ 最先端半導体製造プロセスの批評
■ 自動車でのAI活用：インテリジェントコックピット、自動運転（事例紹介）
■ AIスマートフォン市場：主な機能、フラッグシップ機種ベンチマーク評価
■ AI PC市場：AI PC定義、最先端技術、製品ベンチマーク評価
■ ヒューマノイドロボット向けAI：事例紹介、用途
■ センサー向けAI市場：トレンド、予知保全の事例紹介
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ai-chips-for-edge-applications/1148
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年2月19日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「AI Chips for Edge Applications 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 184
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ai-chips-for-edge-applications/1148
本調査レポートでは、エッジAIチップの市場、技術、有力企業について解説します。10年間（～2036年）の詳細予測の他、スマートフォン、ヒューマノイドロボット、自動車といったAIの主要エッジ用途についての調査も掲載しています。エッジAIチップ市場が2036年までに800億ドルを超える規模に成長する見通しであるなど、エッジAIチップのさまざまな分野で大きな機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342550/images/bodyimage1】
「エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 市場予測（2026年～2036年）
- 地域別（米国、中国、欧州、その他の地域)
- 用途別（自動車、ヒューマノイドロボット、AIスマートフォン、AI PC、予知保全向けAIセンサー）
■ AI手法と最終市場用途の紹介
■ 各種AIチップ分析：CPU、GPU、NPU
■ 最先端半導体製造プロセスの批評
■ 自動車でのAI活用：インテリジェントコックピット、自動運転（事例紹介）
■ AIスマートフォン市場：主な機能、フラッグシップ機種ベンチマーク評価
■ AI PC市場：AI PC定義、最先端技術、製品ベンチマーク評価
■ ヒューマノイドロボット向けAI：事例紹介、用途
■ センサー向けAI市場：トレンド、予知保全の事例紹介
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ai-chips-for-edge-applications/1148
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ