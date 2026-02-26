楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『アドレナ』『どうしてもどうしても』『AIZO』『lulu.』（バンドスコア）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『アドレナ／YOASOBI（バンドスコア）[LBS2665]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2665
＜楽譜概要＞
「アドレナ／YOASOBI」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ
キー：Em～
パート：Vo.&Cho./ Synth.1/ Synth.2/ Synth.3/ Synth.Bass.(TAB:5strings Bass)/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage1】
『どうしてもどうしても／back number（バンドスコア）[LBS2666]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2666
＜楽譜概要＞
「どうしてもどうしても／back number」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
NHKウインタースポーツテーマソング
キー：F
パート：Vo.&Cho./ Strings/ Glocken./ E.G.(Capo: 3F)/ E.B./ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage2】
『AIZO／King Gnu（バンドスコア）[LBS2667]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2667
＜楽譜概要＞
「AIZO／King Gnu」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマ
キー：Am～
パート：Vo.&Cho./ Key./ E.G.1/ E.G.2/ Synth.Bass.(TAB:5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage3】
『lulu.／Mrs. GREEN APPLE（バンドスコア）[LBS2668]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2668
＜楽譜概要＞
「lulu.／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
キー：Em～
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2&A.G./ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・28ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『アドレナ／YOASOBI（バンドスコア）[LBS2665]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2665
＜楽譜概要＞
「アドレナ／YOASOBI」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ
キー：Em～
パート：Vo.&Cho./ Synth.1/ Synth.2/ Synth.3/ Synth.Bass.(TAB:5strings Bass)/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage1】
『どうしてもどうしても／back number（バンドスコア）[LBS2666]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2666
＜楽譜概要＞
「どうしてもどうしても／back number」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
NHKウインタースポーツテーマソング
キー：F
パート：Vo.&Cho./ Strings/ Glocken./ E.G.(Capo: 3F)/ E.B./ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage2】
『AIZO／King Gnu（バンドスコア）[LBS2667]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2667
＜楽譜概要＞
「AIZO／King Gnu」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマ
キー：Am～
パート：Vo.&Cho./ Key./ E.G.1/ E.G.2/ Synth.Bass.(TAB:5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage3】
『lulu.／Mrs. GREEN APPLE（バンドスコア）[LBS2668]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2668
＜楽譜概要＞
「lulu.／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
キー：Em～
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2&A.G./ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・28ページ
【発売日】2026年2月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342668/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
プレスリリース詳細へ