楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『セレナーデ／なとり（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜）』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『セレナーデ／なとり（ピアノソロ）[LPS2238]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2238
＜楽譜概要＞
「セレナーデ／なとり」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「【推しの子】」第3期エンディングテーマ
キー：C#m～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年2月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342263/images/bodyimage1】
『セレナーデ／なとり（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1961]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1961
＜楽譜概要＞
「セレナーデ／なとり」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「【推しの子】」第3期エンディングテーマ
キー：C#m～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年2月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342263/images/bodyimage2】
『セレナーデ／なとり（メロディ譜）[LTML38]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML38
＜楽譜概要＞
「セレナーデ／なとり」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ「【推しの子】」第3期エンディングテーマ
キー：C#m～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342263/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社フェアリー
配信元企業：株式会社フェアリー
