楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『よあけのうた／jo0ji（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜）』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『よあけのうた／jo0ji（ピアノソロ）[LPS2236]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2236
＜楽譜概要＞
「よあけのうた／jo0ji」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」エンディングテーマ
キー：Dm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342261/images/bodyimage1】
『よあけのうた／jo0ji（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1959]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1959
＜楽譜概要＞
「よあけのうた／jo0ji」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」エンディングテーマ
キー：Dm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342261/images/bodyimage2】
『よあけのうた／jo0ji（メロディ譜）[LTML36]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML36
＜楽譜概要＞
「よあけのうた／jo0ji」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」エンディングテーマ
キー：Dm
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年2月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342261/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社フェアリー
