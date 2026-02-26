楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『よあけのうた／jo0ji（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜）』が発売

ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。


『よあけのうた／jo0ji（ピアノソロ）[LPS2236]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2236

＜楽譜概要＞
「よあけのうた／jo0ji」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」エンディングテーマ
キー：Dm

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 　【発売】全国楽器店・書店

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 　【発売】全国楽器店・書店

『よあけのうた／jo0ji（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1959]大型（A4判）』

https://fairysite.com/product_detail/LPV1959
https://fairysite.com/product_detail/LPV1959

＜楽譜概要＞
「よあけのうた／jo0ji」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」エンディングテーマ
キー：Dm

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 　【発売】全国楽器店・書店

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年2月9日 　【発売】全国楽器店・書店

『よあけのうた／jo0ji（メロディ譜）[LTML36]大型（A4判）』

https://fairysite.com/product_detail/LTML36
https://fairysite.com/product_detail/LTML36

＜楽譜概要＞
「よあけのうた／jo0ji」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」エンディングテーマ
キー：Dm

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】300円(税別)　 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年2月9日 　【発売】全国楽器店・書店

【定価】300円(税別)　 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年2月9日 　【発売】全国楽器店・書店

配信元企業：株式会社フェアリー
