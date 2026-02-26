e&は、2025年度に過去最高の売上高と純利益を達成し、連結売上高は23％増の729億 AEDに





・連結純利益は144億 AEDに達し、前年同期比34％の伸び

・e&の加入者数はアジア、アフリカ、中東、中・東欧で2億4470万に増加

・年間配当は1株当たり90フィルスで、2026年には95フィルスに増額される予定

・グループCEOのHatem Dowidar氏は、6年間の任期を終え、3月末で退任

・Masood M. Sharif Mahmood は、e& UAEのCEOとしての現職に加え、4月1日付でグループCEOに就任

ABU DHABI, UAE, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- e&は2025年に記録的な業績を達成し、連結売上高は前年比（YoY）23.1%増の729億 AEDとなりました。



連結純利益は、各事業の進展に牽引され、33.6％増の144億 AEDとなりました。連結EBITDAは前年同期比21.1％増の320億 AEDに達しました。

e& UAEは堅調な業績を続け、加入者数は前年比8.4％増の1,630万人を突破しました。同グループの総加入者数は2億4470万人に達し、2024年比で31.3％の伸びを示しました。

2025年度財務ハイライト

2025年度について取締役会は、同年下半期（7月～12月）に1株当たり47フィルスの現金配当を提案していて、これにより年間配当は1株当たり90フィルスとなります。取締役会はまた、年間配当金総額が2026年に1株当たり95フィルスに増額されることも発表しており、株主に付加価値を提供するというe&の取り組みをさらに強調しています。

また、e&は本日、グループ最高経営責任者（CEO）の Hatem Dowidar氏が6年間務めたグループCEOの職を退くことを決定したことを発表しました。取締役会は同氏の辞任を受理し、最終任期は2026年3月31日となります。

Dowidar氏は2020年からe&を率いており、大きな変革と国際的拡大の時代を通して組織を導いてきました同氏のリーダーシップの下、e&は地域の電気通信事業者からグローバルなテクノロジー・グループへの戦略的進化を加速させ、中東、アフリカ、アジア、ヨーロッパでの足跡を強化し、デジタル、フィンテック、エンタープライズ、デジタル・ライフスタイルの垂直統合を推進しました。在任中、グループは記録的な業績を達成し、世界有数のテクノロジーおよび通信ブランドとしての地位を強化しました。

取締役会は、2021年からe& UAEの最高経営責任者を務めてきたMasood M. Sharif Mahmood氏を、2026年4月1日付けでe&のグループ最高経営責任者とUAE最高経営責任者の両方の役職に就く後任として任命しました。

e& の会長、Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi氏は次のように述べています。「e& の 2025 年の記録的な業績は、強力な事業の柱と規律ある実行力に支えられたグローバル テクノロジー グループへと進化するという当社の戦略が継続的に成功していることを反映しています。弊社は接続性の未来を再定義し、エンタープライズ ソリューション、フィンテック、デジタル プラットフォーム全体にわたって新たな可能性を実現します。

理事会を代表して、Hatem氏のリーダーシップと在任期間中に達成された大きな進歩に対して心から感謝の意を表します。Hatem氏は、e&の変革を推進し、長期的な株主価値を強化する上で重要な役割を果たしており、私たちは彼の今後の取り組みの成功を祈っています。」

Hatem Dowidar 氏は次のように語りました。「e& の歴史における決定的な章を率いることができて光栄です。私は、事業の変革、国際的な事業拡大、未来に向けた新たな成長エンジンの構築など、私たちがともに成し遂げてきたことを誇りに思っています。2025 年に達成された記録的な結果は、弊社の戦略の強さ、事業モデルの回復力、そして従業員の献身を反映しています。

会長、取締役会、経営陣、そして全従業員の揺るぎない献身とサポートに心から感謝申し上げます。Masood氏のリーダーシップの下、e&が今後も成功し続けることを確信しています。」

Masood M. Sharif Mahmood はこう話しています。

「e&のグループCEOに就任することを大変光栄に思いますし、この野心的なグローバル企業を率いる機会を与えていただき感謝しています。」通信、投資、テクノロジー分野で25年以上の上級管理職経験を持つMasood氏はまた「卓越したリーダーシップとパートナーシップを発揮してくれた Eng Hatem Dowidar氏、そして信頼と支持を寄せてくれた会長と取締役会に感謝したい。世界中の優秀なチーム、事業会社、パートナーたちとともに、共通の成果を積み上げていくことを楽しみにしています。」と述べました。

e&は、戦略的優先事項の実行、業務全体にわたるAIを含む先進技術の組み込み、株主、顧客、パートナー、そしてサービス提供先のコミュニティに対する持続可能な価値の提供に引き続き注力していきます。

