好評予約受付中! PlayStation(R)5『グリードフォール：滅びゆく世界』 デラックスエディション詳細＆予約特典解禁! 最新トレーラーも公開
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、2026年3月19日（木）発売予定のPlayStation(R)5『グリードフォール：滅びゆく世界』につきまして、デラックスエディションの収録内容および予約特典の詳細を公開いたしました。あわせて、本作の世界観とゲームプレイを紹介する最新トレーラーも公開中です。ダウンロード版はPlayStation Storeにて好評予約受付中です。
PlayStation(R)5 『グリードフォール：滅びゆく世界』 デジタルプレオーダートレーラー▼
https://x.gd/s8Ofi
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342599/images/bodyimage1】
ダウンロード版のご予約はこちら https://x.gd/lz18h
■『グリードフォール：滅びゆく世界』とは？
『グリードフォール：滅びゆく世界』は、前作「グリードフォール」の前日譚を描く、プレイヤーの選択が鍵を握るアドベンチャーRPGです。プレイヤーは征服者に捕らえられガカネ大陸へと連れ去られたティア・フラディ島の先住民となり、戦争によって荒廃した旧大陸で自由を取り戻し、自らの運命を切り開いていきます。外交力、狡猾さ、武力、そして仲間の助けを駆使して世界を破滅へと導く者たちの野望を打ち砕く壮大な物語が、海外ゲームの国内パブリッシャーとして長年の実績を持つ3gooのローカライズによって、日本語でお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342599/images/bodyimage2】
■豪華コンテンツのデラックスエディション
『グリードフォール：滅びゆく世界』デラックスエディションを予約すると、予約特典、48時間の先行プレイに加え、以下のコンテンツが含まれます。
【デラックスエディション内容】
◆Peren’s Black Mass Pack
・主人公および仲間用「黒ミサ」の服装
・テレームの指輪「黒魔術」バージョン
・追加クエスト
※追加クエストは5月26日配信予定です。
◆Art Pack
・50ページのデジタルアートブック※
・オリジナルデジタルサウンドトラック
※デジタルアートブックは英語のみの表記となります。
■デジタル版予約特典
ダウンロード版『グリードフォール：滅びゆく世界』を予約すると、前作に登場したガカネ勢力をモチーフにした特別コスチューム2種を入手できます。シリーズファン必見の予約特典を手に入れて、物語の世界へと踏み出しましょう。
【特典内容】
・商人会衆の服装
・ナウツの服装
※主人公およびパーティメンバーが着用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342599/images/bodyimage3】
【商品概要】
タイトル：グリードフォール：滅びゆく世界
発売日：2026年3月19日
対応機種：PlayStation(R)5（パッケージ版およびダウンロード版）
価格：
- スタンダードエディション :税込 7,150 円(ダウンロード版);税込 7,200 円(パッケージ版)
- デラックスエディション:税込 8,360 円(ダウンロード版)
ジャンル： RPG
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語
発売元：株式会社3goo
公式サイト：https://3goo.co.jp/product/greedfall2-the-dying-world/
コピーライト：(C)2026 Nacon. GreedFall: The Dying World (C)2026 Published by NACON & developed by Spiders. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
