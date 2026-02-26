iPhone修理アイサポ【名古屋泉店】が令和8年2月26日(木)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ名古屋泉店を令和8年2月26日(木)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342196/images/bodyimage1】
■アイサポ名古屋泉店より皆様へ
この度、2月26日(木)に『iPhone修理アイサポ名古屋泉店』がOPENしました。
当店は、名古屋市東区泉にあるマンション「アンビエンテ泉」901号室にございます。
地下鉄桜通線「高岳駅」から徒歩約4分、新栄町駅から徒歩約10分と公共交通機関でのアクセスも良好です。
また、名古屋高速都心環状線「東新町出口」から車で約5分と、お車でのご来店にも便利な立地です。
マンション一室ならではの落ち着いた環境で、周囲を気にせず安心してご相談いただけます。
画面割れやバッテリー交換はもちろん、水没修理、起動不良、充電不良、カメラ故障、スピーカーやマイクの不具合など、幅広い修理内容に対応。iPadの画面修理・バッテリー交換にも対応しています。
急な故障やバックアップが取れていない場合でも、安心してご相談ください。
また、スマートフォン・タブレット向けのガラスコーティング施工も行っており、大切な端末をキズや汚れから守り、長く快適にお使いいただけます。
駅近でアクセスしやすく、予約なしでも相談しやすい体制と、総務省登録修理業者としての安心感。
名古屋市東区・中区・千種区をはじめ、名古屋市内でiPhone修理・iPad修理をお探しの方は、ぜひiPhone修理アイサポ名古屋泉店へお気軽にご来店ください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポ名古屋泉店店舗概要】
所 在 地：〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉3-30-17 アンビエンテ泉901
営業時間：9時30分～18時まで営業中（最終受付17時30分）
電話番号：0120-479-161
iPhone修理アイサポ名古屋泉店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenponagoyaizumi/
アクセス方法：
●高岳駅（名古屋市営地下鉄 桜通線）より徒歩約4分
●栄駅（名古屋市営地下鉄 東山線・名城線）より徒歩約15分
●名古屋高速 都心環状線「東新町出口」より車で約5分
【駐車場】コインパーキングあり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342196/images/bodyimage1】
■アイサポ名古屋泉店より皆様へ
この度、2月26日(木)に『iPhone修理アイサポ名古屋泉店』がOPENしました。
当店は、名古屋市東区泉にあるマンション「アンビエンテ泉」901号室にございます。
地下鉄桜通線「高岳駅」から徒歩約4分、新栄町駅から徒歩約10分と公共交通機関でのアクセスも良好です。
また、名古屋高速都心環状線「東新町出口」から車で約5分と、お車でのご来店にも便利な立地です。
マンション一室ならではの落ち着いた環境で、周囲を気にせず安心してご相談いただけます。
画面割れやバッテリー交換はもちろん、水没修理、起動不良、充電不良、カメラ故障、スピーカーやマイクの不具合など、幅広い修理内容に対応。iPadの画面修理・バッテリー交換にも対応しています。
急な故障やバックアップが取れていない場合でも、安心してご相談ください。
また、スマートフォン・タブレット向けのガラスコーティング施工も行っており、大切な端末をキズや汚れから守り、長く快適にお使いいただけます。
駅近でアクセスしやすく、予約なしでも相談しやすい体制と、総務省登録修理業者としての安心感。
名古屋市東区・中区・千種区をはじめ、名古屋市内でiPhone修理・iPad修理をお探しの方は、ぜひiPhone修理アイサポ名古屋泉店へお気軽にご来店ください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【アイサポ名古屋泉店店舗概要】
所 在 地：〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉3-30-17 アンビエンテ泉901
営業時間：9時30分～18時まで営業中（最終受付17時30分）
電話番号：0120-479-161
iPhone修理アイサポ名古屋泉店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenponagoyaizumi/
アクセス方法：
●高岳駅（名古屋市営地下鉄 桜通線）より徒歩約4分
●栄駅（名古屋市営地下鉄 東山線・名城線）より徒歩約15分
●名古屋高速 都心環状線「東新町出口」より車で約5分
【駐車場】コインパーキングあり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ