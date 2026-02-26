【21LIVE】3月3日（火）スタート！『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』達成回数に応じて限定グッズ獲得のチャンス☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月3日（火）『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342423/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
集めて、重ねて、豪華グッズを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、3月3日（火）から3月5日（木）までの期間、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象に、150Cガチャ全5種のキャラクターを集めるコンプリートチャレンジ企画です。
達成回数に応じて、21LIVEオリジナルの「21カードフォルダー」や「グシ犬の缶バッジ」など豪華グッズを進呈します。
コンプリートを重ねるほど達成感が高まる人気イベントに、ぜひ挑戦してみてください！
【対象ガチャギフト一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342423/images/bodyimage2】
＞ライバープライズ
★10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル グシ犬の缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・グシ犬のバッジ
★5コンプ達成
・21オリジナル グシ犬の缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・グシ犬のバッジ
★3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・グシ犬のバッジ
★1コンプ達成
・グシ犬のバッジ
＞リスナープライズ
☆3コンプ達成
・21オリジナル グシ犬の缶バッジ
・グシ犬のバッジ
☆1コンプ達成
・グシ犬のバッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、3月誕生石アクアマリンギフト、うお座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
3月3日（火）～3月5日（木）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
※イベント対象者は今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクの方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342423/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
プレスリリース詳細へ