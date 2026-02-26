2026年2月26日

ニッポンハムグループの日本ハム冷凍食品株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：阪本 将文／以下、日本ハム冷凍食品）は、家庭用冷凍食品市場で、近年大きく伸長するワンプレートカテゴリー市場に「ナーン＆Wカレー」（「ナーン＆バターチキン・キーマのWカレー」、「ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー」）の2品を3月1日（日）から全国の量販店などで発売します。

■発売の背景

近年、家庭用冷凍食品市場では、ワンプレートカテゴリーが大きく伸長し、2025年度では2021年比で推計約３倍の売上規模に成長しています（当社調べ）。

日本ハム冷凍食品は、チルドナン市場で高いシェアを持つ日本ハムの強みと、各種カレー商品のノウハウを活かし、これまでにない「ナーンとカレー」の冷凍ワンプレート商品を発売し、冷凍ワンプレート市場に新規参入します。電子レンジで温めるだけで、専門店のような本格的な味わいを楽しめる商品です。

■商品概要

① ナーン＆バターチキン・キーマのWカレー









【商品特長】

・ふんわり食感のナーン2枚と2種類のカレーをセットしたワンプレート商品

・バターのコクとトマトペーストの酸味が特長の「バターチキンカレー」

・揚げなすをトッピングした具材感のある「キーマカレー」

・電子レンジで温めるだけの簡単調理

・専用トレー入り、そのまま食べられるので洗い物も不要

② ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー









【商品特長】

・ふんわり食感のナーン2枚と2種類のカレーをセットしたワンプレート商品

・バターのコクとトマトペーストの酸味が特長の「バターチキンカレー」

・ナチュラルチーズをトッピングしたスパイス香る「ほうれん草カレー」

・電子レンジで温めるだけの簡単調理

・専用トレー入り、そのまま食べられるので洗い物も不要

【商品情報①②共通】

この商品に関する消費者からのお問い合わせ先・・・TEL 0120-029588 (日本ハムお客様サービス室)