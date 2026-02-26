【21LIVE】3月3日（火）より新人限定『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』開催！公式SNSヘッダーモデルを目指そう
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月3日（火）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341789/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVE公式SNSを飾るのは誰だ！？／
デビュー60日以内のライバー限定！全ギフト対象ランキング開幕！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月3日（火）より、初配信から60日以内の新人ライバーを対象としたランキングイベント『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催します。
期間中は“すべてのギフト”が集計対象。
1GOLD以上の獲得でランキングに反映されるので、配信を盛り上げながら上位入賞を目指せます。
上位入賞者は、21LIVE公式X＆Facebookのプロフィールに出演！
さらに、1位に輝いたライバーには翌月のイベントバナー出演権も贈呈されます。
そのほか、プロフ背景や称号バッジ、リアル21カードなど、豪華プライズも盛りだくさんです。
配信を重ねるほどチャンスが広がる新人応援企画。
この機会に、21LIVEで注目度をぐっと高めましょう！
★注目のプライズ★
背景＆バッジ
1位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
● 翌月バナー出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341789/images/bodyimage2】
2～3位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
4～5位入賞
● 豪華版プロフ背景
● 称号バッジ
6～7位入賞
● プロフ背景
● 称号バッジ
SNSプロフィール出演
1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！
21カード
1万GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！
━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月3日（火）～3月9日（月）
━━━━━━━━━━━━━
※ランキングへの参加はエントリーが必要です。
※エントリー開始日時点で、初配信から60日以内の方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341789/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ