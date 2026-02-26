【21LIVE】3月3日（火）より新人限定『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』開催！公式SNSヘッダーモデルを目指そう

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月3日（火）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　　　＼21LIVE公式SNSを飾るのは誰だ！？／
デビュー60日以内のライバー限定！全ギフト対象ランキング開幕！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月3日（火）より、初配信から60日以内の新人ライバーを対象としたランキングイベント『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催します。

期間中は“すべてのギフト”が集計対象。
1GOLD以上の獲得でランキングに反映されるので、配信を盛り上げながら上位入賞を目指せます。

上位入賞者は、21LIVE公式X＆Facebookのプロフィールに出演！
さらに、1位に輝いたライバーには翌月のイベントバナー出演権も贈呈されます。
そのほか、プロフ背景や称号バッジ、リアル21カードなど、豪華プライズも盛りだくさんです。

配信を重ねるほどチャンスが広がる新人応援企画。
この機会に、21LIVEで注目度をぐっと高めましょう！

★注目のプライズ★
背景＆バッジ
　1位入賞
　● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
　● 称号バッジ（王冠付き）
　● 翌月バナー出演権



　2～3位入賞
　● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
　● 称号バッジ（王冠付き）

　4～5位入賞
　● 豪華版プロフ背景
　● 称号バッジ

　6～7位入賞
　● プロフ背景
　● 称号バッジ

SNSプロフィール出演
　1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！

21カード
　1万GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
　どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！


━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月3日（火）～3月9日（月）
━━━━━━━━━━━━━


※ランキングへの参加はエントリーが必要です。
※エントリー開始日時点で、初配信から60日以内の方が対象です。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　　 ： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
