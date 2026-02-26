【21LIVE】3月1日（日）より『LINEモデルイベント』開催！ランキング上位で公式LINEデビュー！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月1日（日）より『LINEモデルイベント』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341592/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次に公式LINEに登場するのはあなたかも！？／
ランキング上位で“LINEモデル”として注目のポジションへ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月1日（日）より、『LINEモデルイベント』を開催します。
本イベントでは、期間中に配信で【応援／祝い】タブの対象ギフトを獲得し、その合計数でランキングを競います。
上位に入賞したライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールに掲載され、“LINEモデル”として登場！
掲載は4月1日（水）よりスタートし、約1か月間を予定しています。
日頃から公式LINEをチェックしている多くのユーザーの目に触れる、注目度の高いポジションです。
ぜひランキング上位を目指して挑戦してみてください。
＼プライズ／
★1～3位
・公式LINEリッチメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341592/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341592/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
3月1日（日）～3月6日（金）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341592/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
