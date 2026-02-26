ドラゴンズファン必見！ 2026年版 中日ドラゴンズ承認 オリジナルスマートフォンケースを販売開始

スマートフォンアクセサリーメーカー株式会社アイキューラボ（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山 和之、以下アイキューラボ）は、ドラゴンズグッズを身に着けて応援しよう！「2026年版 中日ドラゴンズ承認 オリジナルスマートフォンケース」を2026年2月26日に販売開始します。

● お手持ちのスマートフォンに装着して中日ドラゴンズを応援しよう！

●豊富なラインナップ
球団ロゴやドアラなどのマスコットキャラクターがデザインされたかわいいケースが
多数ございます。

2026年版　中日ドラゴンズ承認
オリジナルスマートフォンケース

発売日：2026年2月26日
価格：2,200円（税込）

商品の購入はコチラからお願いします。
【楽天市場】
https://00m.in/THOHS
【Yahoo!!ショッピング】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/iq-labo/c3e6c6fca5.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-bclst-_

◎会社概要
会 社 名：　株式会社アイキューラボ
本　　社： 〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目30番40号 万松寺ビル10F
電　　話： 052-269-3233
代 表 者： 代表取締役　丸山 和之
設　　立： 2007年6月
資 本 金： 1,000万円
U R L： http://www.iqlabo.com

◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アイキューラボ　スマートフォン事業部　担当：岩田
E-mail：info@iqlabo.com

