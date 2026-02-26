【21LIVE】ライバー×リスナーで挑戦！『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』3月3日（火）から3日間限定開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月3日（火）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342424/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼目指せ！10回コンプリート！！／
力を合わせて、豪華特典をゲットしよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、3月3日（火）から3月5日（木）までの3日間、『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
580Cガチャに登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートを達成すると、達成回数に応じた限定グッズをプレゼント！
さらに「オキコレ」タブ内の対象ギフトによるランキングでも特典をご用意しています。
ライバー・リスナーともに自動エントリーで参加可能です。
特別な3日間を、ぜひみんなで一緒に盛り上げましょう！
対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342424/images/bodyimage2】
ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・シーサーのぬいぐるみ(小)
・21オリジナル シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シーサーのバッジ
＜5コンプ達成＞
・21オリジナル シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シーサーのバッジ
＜3コンプ達成＞
・21オリジナル シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シーサーのバッジ
＜1コンプ達成＞
・リアル21カード（5パック）
・シーサーのバッジ
☆ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
リスナープライズ
＜3コンプ達成＞
・リアル21カード（5パック）
・シーサーのバッジ
＜1コンプ達成＞
・シーサーのバッジ
★ランキング1位
・沖縄国際文化祭2026 特別ver缶バッジ
・21オリジナル シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル シーサー缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル シーサー缶バッジ
★ランキング4～5位
・21オリジナル シーサー缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント期間中は限定ミッションが登場☆彡
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
580Cガチャのキャラクターを集めて、うお座ギフトやハートシーサーギフト、3月の誕生石アクアマリンギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
