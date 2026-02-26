【日本公式販売】2PDF｜PDF一括変換・分割・結合を自動処理できる Windows対応ソフト 30％特別キャンペーン（2月28日～3月28日）
近年、製造業や医療関連分野では、
品質管理や文書保存体制の強化に伴い、
PDFの変換・分割・結合・圧縮などの作業が増加しています。
毎月・毎週繰り返されるPDF処理を、
担当者が手作業で実行しているケースも少なくありません。
ファイルを一つずつ開き、
処理を実行し、保存先を指定し、確認する。
その積み重ねが、
業務負担やヒューマンエラーの原因となっています。
近年は人手不足による業務停滞や
「人手不足倒産」も社会課題となる中、
定型業務の自動化は企業にとって重要なテーマです。
2PDFは、PDFの各種処理を
コマンドラインおよびバッチ処理で自動化できるソフトです。
一度設定すれば、
複数ファイルの処理をまとめて自動実行可能。
人手を介さず処理できるため、
業務の標準化と作業時間削減を実現します。
医療機器分野を含む製造業での導入実績もあり、
文書管理体制が求められる環境下で活用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342667/images/bodyimage1】
今回、業務効率化支援の一環として、
【キャンペーン内容】
2PDF 各種ライセンス
定価：66,000円（税込）
特別価格：46,200円（税込）
期間：2026年2月28日～3月28日（1か月限定）
※先着20社限定
複数部門での利用や全社導入をご検討の企業様向けに、サイトライセンスも用意しています。
【お問い合わせ先】
Email：support@5boshi.jp
本製品は買い切り型ソフトで月額費用は不要。
無料体験版も用意されています。
【製品詳細】
https://5boshi.jp/
会社概要・お問い合わせ先
会社名：株式会社ビクパソネット
代表取締役：柴田 光晴
適格請求書発行事業者登録番号：T2130002030063
Email：support@5boshi.jp
なお、本キャンペーンは法人様名義でのお申し込み・見積書・請求書発行に対応しています。
銀行振込でのお支払いも可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342667/images/bodyimage1】
