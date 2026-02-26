「長期修繕計画書は“ある”のに、なぜ不安は消えないのか」管理組合の“判断が続かない”問題を、仕組みで解くために

株式会社ＭＲＣ







「計画書はあります。だから大丈夫です。」--そう言われたはずなのに、数年後に積立金不足や工事延期の議論に追い込まれる管理組合は少なくありません。

私たちが向き合ってきたのは、資金不足ではなく、「判断が引き継がれない構造」でした。理事会が変わっても、引き継がれ、理解が進み、相談できる。そんな“仕組み”を作るために、私たちは動き出しました。





■ 不安の正体は「お金」ではなく「断絶」だった

積立金不足は、突然起きるわけではありません。

現場で積み重なっているのは、目に見えにくい「小さな断絶」です。





・ 修繕履歴が十分に引き継がれていない・ 計画書が更新されないまま数年が経過・ 過去の判断根拠が共有されていない





計画は“ある”。それでも安心できない。

その理由は、計画を「運用」する仕組みが整っていないことにありました。





■ MRCがずっと考えていたこと

私たちは、マンションの意思決定に寄り添う仕事を続ける中で、いつも同じ問いに立ち返っていました。

「管理組合が、安心できる方法はないのだろうか。」

マンション管理は、民主的な仕組みです。理事会は輪番制で、任期は1年交代、長くても2年というケースが多いのが実情です。

そのため、専門家ではない区分所有者が大きな意思決定を担います。

この仕組み自体は合理的です。けれど、現実には“継続”が難しい。





・ 引き継ぎがされない・ 情報がPDFのまま眠る・ 「なぜそう決めたか」が消えていく





その瞬間から、判断は「毎年リセット」されてしまう。

私たちは、この構造を“人の頑張り”ではなく、仕組みで支える必要があると強く感じました。





■ 重要なのに、なぜ長期修繕計画は“回らない”のか

長期修繕計画は、建物の未来を支える最重要ドキュメントです。

それでも更新されず、運用されない計画が生まれてしまう背景には、業界の現実があります。

長期修繕計画は、大規模修繕コンサルティングに比べると報酬が低い一方で、工数がかかります。

そのため、積極的に受注したがる設計事務所や管理会社が多いとは言えず、「作成」までで力尽き、運用まで手が回らないケースが起きやすいのです。

だから私たちは、発想を変えました。

「それなら、一級建築士事務所である私たちがまず作る。

そして“引き継げる形”にして残す。」





■ アンケートが、確信に変わった瞬間

私たちは、管理組合の現場で起きている“違和感”を、感覚で終わらせたくありませんでした。

そこで、管理組合員の皆さまにアンケートを実施しました。

※調査概要：2026年1月実施／対象：分譲マンション居住者200名／方法：Web調査

主な設問は以下のとおりです。





① 現在、ご回答者様が居住されているマンションの修繕積立金に不安はありますか

⇒不安を抱えている方は66％















② 長期修繕計画書について、国土交通省では5年に1度の見直しが推奨されている事は知っていますか

⇒半分以上の管理組合の方が見直しについて知っていると回答















③ 長期修繕計画書の見直し費用を抑えたいと思いますか

⇒ほとんどの管理組合様が費用を抑えたいと回答















④ 長期修繕計画書の内容は理事会の中で、引継ぎはされていますか

⇒67％の方が引き継ぎに不安を抱え、4％は引き継ぎはされていないと回答















⑤ 長期修繕計画書を自分たちで更新できるコンテンツがあれば利用したいですか

⇒85％が利用したいと回答















計画が”ある”だけでは足りない。

理解できること、引き継げること、相談できること。

それが揃って初めて、管理組合は安心して前に進める。アンケート結果は、私たちの仮説を“確信”へと変えました。









■ 「作成」から「運用」へ。私たちが作った仕組み

こうして私たちは、長期修繕計画を“作るもの”から“運用するもの”へ転換するためのプラットフォームを形にしました。





1）理事会が年ごとに変わっても「引き継がれる」

一級建築士事務所として私たちが長期修繕計画を作成し、その情報をプラットフォームに入力する。

その前提に立つことで、理事会が更新されても、判断の前提が残り続ける状態をつくります。





2）3Dモデリングで「伝わる」

“どこを、なぜ、どう直すのか”。

図面と数字だけでは伝わりにくい内容を、3Dで視覚化し、管理組合員の理解を前に進めます。

合意形成が難しい局面ほど、視覚情報は意思決定の支えになります。





3）修繕履歴と見積を紐づけ「判断が積み上がる」





修繕履歴、検討資料、必要な見積。

それらを関連づけて蓄積することで、「なぜその判断に至ったか」が残り、次の理事会が同じ議論を繰り返さずに済む。

計画の継続性は、ここで初めて担保されます。





■ 「相談先がない」をなくす。顧問という安心

そしてもうひとつ、アンケートで浮き彫りになった課題がありました。

それは、管理会社以外に相談できる専門家がいないという現実です。

そこで私たちは、メール等で一級建築士やマンション管理士に相談できる顧問業務も開始しました。

私たちの理念である『管理組合の最良のパートナー』として、安心して相談できる体制を整えています。

私たちが目指すのは、単なる“ツール提供”ではありません。

管理組合の意思決定が、毎年途切れず、誤解なく、孤立せずに続いていく。

そのための信頼できるパートナーとして、長く伴走していきたいと考えています。





■ これから

マンションは、世代を超えて受け継がれる資産です。

だからこそ、理事が変わっても、判断が途切れない仕組みが必要です。





計画が“ある”状態から、計画が“活きている”状態へ。

それが、私たちがリノプラを通じて実現したいマンション管理の未来です。

もし現在の長期修繕計画に少しでも不安を感じている場合は、

一度、私たちにご相談ください。

第三者の視点で、現状の計画の妥当性や引き継ぎ体制を整理するだけでも、

理事会の安心材料になるはずです。





■ リノプラ開発担当者コメント

「修繕積立金不足は、単なる資金問題ではありません。多くの場合、判断の履歴が積み上がらない構造に原因があります。計画書を“作る”ことと、“使い続ける”ことは別物です。アンケートで寄せられた声を受け、私たちは確信をもってこの仕組みをリリースしました。理事会が変わっても、安心して意思決定できる環境を、これからも整えていきます。」











【本件に関するお問合せ先】

株式会社ＭＲＣ

電話番号：03-6384-0024

FAX番号：03-6384-0064

メールアドレス：info@mrc-archi.com

弊社ホームページ：https://mrc-archi.com/( https://mrc-archi.com/ )

サービス提供ホームページ：https://mrc-archi.com/renoplat/( https://mrc-archi.com/renoplat/ )