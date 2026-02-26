見えない不安を、見える安心へ― お風呂・サウナ用メガネ「AIGAN FOR ゆ」が生まれた理由 ―

愛眼株式会社

愛眼株式会社は2026年で創業85周年を迎え、全国に200店以上の店舗を構える眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う眼鏡専⾨店です。お客様の暮らしを、より快適に、より豊かにする企業となることを目指し、安心の技術、納得の商品、気持ちに寄り添うサービスを提供しています。

■当たり前だと思われていた「入浴時の視力リスク」

お風呂や温泉、サウナは、心と体を整える大切な時間。しかしその一方で、その浴場内には、濡れた床、段差、湯気による視界不良、人の往来など、日常生活よりも事故が起こりやすい環境でもあります。

特に視力に不安を抱える方にとっては、「よく見えない」こと自体が転倒や接触事故のリスクとなります。

しかし現実には、裸眼で我慢するか、 あるいはリスクを承知の上で普段使いのメガネをかけたまま入浴したり、コンタクトレンズを使用しているケースが少なくありません。





多くの人が無意識のうちに行っているこの行為が、破損・火傷・感染症・転倒事故といった危険につながる可能性があります。

しかしこの課題は、これまで「個人の自己責任」として扱われることがほとんどでした。

私たちは、この“見過ごされてきたリスク”に安全性向上の余地があると考えました。

■誕生のきっかけ：お風呂で“見えない”ことが生む危険

浴場は、年齢・性別・身体状況を問わず、多くの人が利用する公共性の高い空間です。

にもかかわらず、視界を確保するためのにはどうすればよいのか--

視界が確保できないことで、思わぬ事故につながるケースも少なくありません。

一方で、

・ 一般的なメガネは熱や湿気に弱く、湿気で劣化、火傷の恐れがある。・ コンタクトレンズは感染症や変形のリスクが高い。

という現実がありました。

「視界を確保し安全に、安心して、入浴できる方法はないのか」

この発想が、2013年に誕生した お風呂・サウナ用メガネ『AIGAN FOR ゆ』の原点です。







開発秘話①：一般的なメガネ・コンタクトの限界

開発にあたり、まず明確になったのは一般的なメガネでは入浴環境に対応できないという事実です。

・ 金属パーツは錆び、サウナでは高温になり火傷の原因に・ プラスチックレンズはコーティングが熱で膨張し、傷の原因に。・ コンタクトレンズを介した細菌やアカントアメーバ感染の危険性

「古いメガネで代用する」という選択肢もありますが、 それは安全性を担保した解決策とは言えません。「代用品」ではなく、入浴環境に最適化された専用設計が必要でした。

開発秘話②：熱・湿気・安全性への徹底したこだわり

2013年、こうした問題を解決するために誕生したのが お風呂・サウナ用メガネ「AIGAN FOR ゆ」です。

開発で重視したのは、以下のポイントでした。

・ 金属パーツを一切使用しないオールプラスチック構造・ 高温環境でも変形しにくい耐熱素材・ レンズの視界不良を防ぐ“くもり対策”





さらに、入浴前にひと拭きするだけでくもり止め効果を発揮する

専用メガネ拭き「ととのえシ～ト」も付属し、くもりにくさを継続。

“入浴中でもストレスなく使えること”を最優先に設計しました。

成長の裏側：サウナブームとともに広がった共感

発売当初はニッチな存在だった「AIGAN FOR ゆ」。「お風呂・サウナ専用メガネ」というカテゴリは決して一般的ではありませんでした。

しかし、リブランディングを行い近年のサウナブームやSNSでの拡散をきっかけに、状況は大きく変わります。

「サウナでも安心して使える」、「温泉の景色をはっきり楽しめる」

といった声が広がり、「AIGAN FOR ゆ」は注目を集めるようになりました。

いつしか本商品は愛眼を代表するロングセラー商品へと成長しています。

進化の物語：「AIGAN FOR ゆ」から「FORゆⅡ」、そして「FOR ゆ3.0」へ

お客様の声は、次なる進化への原動力でした。

・ もっとかけ心地を良くしてほしい・ デザインの選択肢が欲しい・ 度数や乱視にも対応してほしい

こうした要望を反映し、「AIGAN FOR ゆⅡ」が2021年に誕生。













そして現在、その集大成として2026年2月26日に誕生したのが新型「AIGAN FOR ゆ3.0」です。

新型「AIGAN FOR ゆ3.0」に込めた想い







「AIGAN FOR ゆ3.0」では、機能性とデザイン性の両立をさらに追求しました。

・ 人気のボスリントンに加え、トレンド感のあるスクエアデザインを追加・ 紛失しにくくFOR ゆの中でも人気のグレー、ボルドーカラーを採用・ 丁番構造を強化し、耐久性・耐クリープ性が向上・ 耐熱温度120～130℃でサウナでも安心









さらに、「AIGAN FOR ゆⅡ」に引き続き左右差・乱視に対応したオーダータイプも展開。浴場から帰り道の運転まで1本で対応できる“湯陸両用メガネ”として、新たな価値を提供しています。

宿泊施設、介護、医療現場、耐熱環境が求められる作業現場の方々にも活用いただけるほど、安全配慮と利便性を両立し選択肢が広がっています。

未来へ：安全な入浴文化を支える存在であり続けるために

お風呂やサウナは、日常であり、文化であり、心身を整える大切な時間。 だからこそ、「見える安心」は欠かせません。「AIGAN FOR ゆ」は、 単なるメガネではなく、安全な入浴文化を支える一部でありたいと考えています。













これからも愛眼は、 お風呂・サウナ用メガネのパイオニアとして、 “見えない不安”を“見える安心”へ変え続けていきます。





