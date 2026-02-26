エアスパン・ネットワークス、5G In-Motionプラットフォームを防衛向けMANET、高高度プラットフォーム、ドローン分野へ展開を拡大







地上ネットワークと空中ネットワークを接続する、高いレジリエンスを備えた高度な通信ブリッジを発表

米テキサス州プラノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界的なワイヤレス・ネットワーク・ソリューション・プロバイダーであるエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（エアスパン）は、実証済みの「In-Motion 5G」ソリューションについて、商用空対地（ATG）展開を超え、防衛グレードの5G MANET、高高度擬似衛星（HAPS）システム、および無人航空プラットフォーム分野へと拡張することを発表しました。

米国における機上配備の成功および日本での直近の契約獲得を受け、エアスパンは、地上インフラと衛星ネットワーク間で効率的に運用できるよう設計された3GPP準拠の統合アクセスおよびバックホール（IAB）アーキテクチャの高度化を進めています。この新たな通信レイヤーは、高移動性、高高度、さらには電波妨害環境下においても最適化された高レジリエンスの広域接続を提供します。

エアスパンのCTOであるポール・シニアは、「エアスパンは、高度な5Gが過酷な空中運用環境下においても高い信頼性で動作することを実証してきました。現在、当社はIn-Motionプラットフォームを高高度システム（HAPS）、無人航空機（UAV）、さらにはドローンを含む任務遂行に不可欠なモビリティプラットフォームへと拡張し、空域における高レジリエンスな通信レイヤーの確立に貢献しています」と述べています。

超小型・軽量・低消費電力（SWaP）設計を採用した本プラットフォームは、長時間の空中および成層圏運用を可能にするとともに、高度なビームフォーミング、マルチリンク接続、プラットフォーム間メッシュネットワーク機能をサポートします。このアーキテクチャは、高可用性のフィーダーリンク、バックホールリンク、コマンド・アンド・コントロール（C2）リンクに加え、端末への直接ブロードバンドアクセス、およびLEO衛星システムとのシームレスな統合を実現します。

エアスパンはこれらの機能を、目視外（BVLOS）ドローン運用、機上ISRおよびセンサーバックホール、モバイル・コマンド・アンド・コントロール、迅速に展開可能な戦術インフラなど、マルチドメインにわたるモビリティ用途全体へと拡大しています。その自己形成型マルチホップメッシュ設計により、各ノードは相互を動的に検出し、トラフィックをローカルにルーティングし、固定コアネットワークが利用できない状況でもサービスを維持します。これにより、固定コアネットワークを含む中央集約型インフラへの依存を低減し、「現地到着から接続確立まで（arrival-to-connectivity）」の時間を短縮します。

複雑かつ干渉の激しいスペクトラム環境においてもパフォーマンスを確保するため、本プラットフォームには以下の技術が組み込まれています。

・高度なアダプティブビームフォーミング：指向性信号の精度向上と干渉抑制を実現

・自律型スペクトラム管理：周波数利用を動的に最適化

・干渉認識および軽減技術：高密度なRF環境への対応を強化

・AI支援によるRFの最適化：リンクの信頼性とネットワーク性能を継続的に向上

これらの高度な空中接続機能は、実環境で検証されたエアスパンの実証済み航空向け5Gシステムから直接発展したものです。今回の拡張により、エアスパンは高性能オープンRANおよびIn-Motionワイヤレスイノベーションにおけるリーダーシップを一層強化し、5Gを従来型インフラの枠を超えて拡張するとともに、空・陸・自律プラットフォームにわたる安全かつミッションクリティカルな接続性を実現します。

エアスパンのワイヤレスソリューションについての詳細は、https://airspan.com/をご覧ください。また、エアスパンは3月2日から5日までバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレス（MWC）に出展し、最新のATG、デジタルDAS、O-RAN、および5G製品およびソリューションを展示します。

エアスパンについて

テキサス州プレノに本社を置くエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレス・ソリューション・プロバイダーであり、キャリアグレードの5Gおよび高度な無線接続の提供に注力しています。エアスパンのポートフォリオは、インビルディング、屋外、空対地（ATG）の3つの中核ソリューション分野にわたり、公衆・民間ネットワーク環境の双方に向けた、DAS、オープンRAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル・ネットワーク・オペレーター、ニュートラルホスト・プロバイダー、企業、公共部門の組織、ならびにその他のサービス・プロバイダーを支援し、カバレッジと伝送容量を強化しつつ、迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性とスケーラビリティに優れたワイヤレス・ネットワークの構築を支援します。

詳細は、 https://airspan.com/ をご覧ください。

