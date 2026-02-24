子ども学習支援教材を展開する【できるびより】（株式会社オフィスサニー：東京・荒川区／代表取締役・高橋淳一）が、2026年3月1日(日)に東京・浜松町で【できるびよりフェスタ2026】を開催します。入場無料・来場予約不要で自由に参加できるイベントです。多くの方のご来場を心よりお待ちしております！

https://dekirubiyori.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/dekirubiyorifesta2026_forDownloads.pdf

＜開催概要＞子ども発達支援をテーマにした参加無料のイベントです。読み書きが運動が苦手な子ども向けの支援教材・文具・グッズの体験コーナー、ぬりえや漢字のワークショップ、専門家による無料発達研修会（事前申込制）、11社2団体による企業展示、スクールカウンセラーによる個別相談などを行います。保護者や教育・保育・療育関係者が子どもの「できた！」につながるヒントを見つけ交流できる一日です。

日 時： 2026年3月1日(日) 10:00～17:00

会 場： 東京都立産業貿易センター浜松町館 4階 展示室北／第2会議室

（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

テーマ： 「できた！」につながるヒントをみつけよう！

目 的： 子どもの発達支援をテーマに、保護者や教育・保育・療育関係者が最新の情報や支援方法を学び、交流する機会を提供する。

フェスタでは５つのイベントを開催します。

１．できるびより支援教材・グッズ体験会２．できるびより発達支援研修会３．ワークショップ４．親子の個別相談コーナー５．企業展示コーナー

１．できるびより支援教材・グッズ体験会

体験会では、以下の教材や製品を見てさわって体験できます。

２．できるびより発達支援研修会

本研修会では、学習に困難を抱える子どもたちへの理解を深め、支援の考え方についてお伝えします。また、できるびより教材の活用方法について、事例を交えてご紹介します。発達や学習スタイルの多様性を踏まえながら、子ども一人ひとりに合った支援の在り方を考えるとともに、語彙・ひらがな・書字・運筆などのスキル向上に役立つ教材の使い方を、作業療法士としての専門的な視点から提案します。

発達に特性がある子をはじめ、子どもたちはなかなか学校生活において、「教えて」「手伝って」と言うことができません。子どもたちが「人に援助を求めてうまくいく経験」を積み重ね、自立・社会参加につながるよう、教師や保護者がどのように働きかければよいのか、援助要請の難しさや大切さを、子どもだけでなく、保護者や教師の立場で見つめ直すことについてお伝えします。

「DCD（発達性運動協調症）」は学齢期の子どもの約5～6％に見られるとされる神経発達症です。さらに、DCDの診断には該当しないものの、運動協調性に何らかの課題を抱える子どもを含めると割合は高くなると言われています。では、運動が苦手な子どもは全員DCDなのでしょうか？本セミナーでは、DCDへの正しい理解とその具体的な支援法について学びます。

３．ワークショップ

＜参加無料＞＜申込不要＞書かずに唱えて覚える漢字学習法「ミチムラ式漢字学習法」の開発者・道村静江先生による「ミチムラ式漢字カード」の使い方ワークショップです。漢字が苦手な子は必聴のワークショップです！

＜凹凸ぬりえ＞きってはってあそぼう！みんなで塗った電車をながーくつなげよう！できるびよりの人気教材『凹凸ぬりえ』のワークショップです。ぬって、切って、貼って、つなげて！！ぜひ親子で遊びに来てください♪

４．親子の個別相談コーナー

現役スクールカウンセラーの「たまおせんせい」による個別相談コーナーです。１枠40分で4組限定！ お申し込み先着順です。ぜひ親子でご参加ください。（保護者のみでも可）

５．企業展示コーナー

できるびよりの活動に賛同してくださる企業さんの展示販売ブースもあります。

＜できるびより＞とは？

【できるびより】は、子どもの「できた！」を全力で応援する教材・教具の開発製造、子どもの発達支援に関する情報発信などの活動をしています。全国で開催している『できるびより支援教材・グッズ体験会』は開催70回を超えました。◆株式会社オフィスサニー【所在地】東京都荒川区東日暮里4-4-6【代表者】代表取締役 高橋淳一【できるびよりホームページ】https://dekirubiyori.com/【オフィスサニーホームページ】https://office-sunny.co.jp/