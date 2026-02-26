株式会社三洋(本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀井 裕之)は、好評発売中のドアストッパーシリーズ「ドアキューブ」の「ピンク」「ブルー」「ブラウン」に続き、新しいカラー「深緑」を追加して販売いたします。





ドアキューブ「深緑」使用シーン





「ドアストッパー 深緑」

https://www.sanyo-ltd.jp/shopdetail/000000000075/ct84/page1/order/









■「ドアストッパー DoorCube」について

当社のドアストッパーシリーズはゴムボールでドアを止めるという新発想により、優れた機能とインテリアとして目を惹くデザインが支持され、幅広い年代の方から高い評価をいただいております。加えてそっと置くだけでドアを止めることが出来るのでドアを傷つけません。





そのスタイリッシュなデザインからホテルや宿泊施設でも多くご利用いただいております。





この度お客様の声から既存カラー「ピンク」・「ブルー」・「ブラウン」に加えて、今回の新カラー「深緑」を発売いたしました。

落ち着いた暗い緑色からどことなく和の空気を感じ、和室でのご利用でもインテリアになじむカラーになっております。









■商品概要





ドアキューブ「深緑」





品名 ：ドアストッパー DoorCube

希望小売価格：1,320円 (税込価格)

発売日 ：販売中

色 ：ピンク・ブルー・ブラウン・深緑

生産国 ：日本製

月産台数 ：ひとつずつ手作りのため生産数に限りがあります。

販売店 ：当社オンラインショップ http://www.sanyo-ltd.jp/

Amazon( https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFDMDNW2 )









■「ドアストッパー シリーズ」商品紹介

ドアストッパーシリーズでは広いニーズにご対応するため以下の商品展開をしております。

・ドアストッパー「ネコストッパー」

・ドアストッパー「PRO-USE(プロユース)」

・ドアストッパー「くまモンストッパー」





ドアキューブ製品群





■会社概要

商号 ： 株式会社三洋

代表者 ： 代表取締役社長 堀井 裕之

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14

設立 ： 1948年6月

事業内容： 合成樹脂、繊維、ゴム、皮革 等の原料・素材の販売

資本金 ： 7,600万円

URL ： http://www.sanyo-ltd.com/









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社三洋

Tel：03-3663-6188