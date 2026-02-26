Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は、2026年4月より、中学生と高校生を対象に自分の得意技や才能に気づく授業『自分の才能(得意)の見つけ方』を追加し、中学校および高等学校からの受付を開始します。





『自分の才能(得意)の見つけ方』表紙





本校は、2020年より大阪府内の高等学校を対象に出前授業を開始し、2023年より対象エリア西日本へ広げ、更に2025年より中学校へ対象を広げ、出前授業を展開しております。





新授業『自分の才能(得意)の見つけ方』は、中学生や高校生の時に自分の才能(得意)に早く気づき、その才能を生かせる進路選択をし、社会へ出て、自らの才能を遺憾なく発揮する人をつくりたいという思いから作った授業です。





今後、単純作業はロボットやAIで自動化され、人に求められるスキル、活躍場所が大きく変わってきます。本授業を通して、中学生・高校生の皆様が自分の才能に気づき、AIが担えない領域で活躍する人が出てくることを願っております。









■2026年4月から新規受付開始の出前授業

タイトル ： 「自分の才能(得意)の見つけ方」





概要 ： 1章 気づく人と気づけない人がいるのか？

2章 見え方が一変？「才能の公式」

3章 才能を見つける技

4章 才能を活かす技

5章 才能を育てる技





対象 ： 西日本の高校1～2年生 ／大阪府内の中学2～3年生

授業形態 ： 講義(中学校・高等学校への出前授業もしくはONLINE授業)

授業時間 ： 50分(45分短縮も可)

参加人数 ： 制限なし

申し込み方法： 中学校・高等学校単位でお申込み(下記詳細URL参照)

詳細URL ： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/news/business





『自分の才能(得意)の見つけ方』概要





■学校法人 ホンダ学園 ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年： 1976年

校長 ： 海沼 弘樹

所在地： 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

URL ： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/