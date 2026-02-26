株式会社イーラーニング（本社：東京都港区、代表取締役：松崎剛、以下 当社）は、学習者の疑問に迅速に対応しながら、問い合わせ対応や教材整備・コース改善などの運用負担も増えやすい教育・研修現場の課題を背景に、Moodle向けAI基盤「EduAI for Moodle」の提供を開始します。





第一弾として、EduAI for Moodleの中核となるMoodle特化型AIエンジン「ELRAG(イーエルラグ)」を2026年3月1日にプレビュー版として提供開始し、2026年5月1日に正式版をリリースします。

本サービスは当社既存顧客に限らず、Moodleをご利用の大学・企業をはじめ、幅広い組織でご利用いただけます。なお、2026年度はより多くの現場で活用いただくため、特別価格で提供します。





Moodle向けAI基盤「EduAI for Moodle」





◆提供機能(プレビュー版～正式版)

ELRAGは、検索拡張生成(RAG)をMoodle運用に最適化したAIエンジンです。

学習効果の向上と運用負担の軽減を両立し、現場の質向上を支援します。









■ ELチャット

● コース内コンテンツに基づくQ&Aを提供します。

● 参照範囲をコース内に限定することで、回答の一貫性を保ちます。

● Moodleの表示言語設定に応じて、回答を該当言語で提示※します。

● 学習者の疑問解消と、問い合わせ対応の負荷軽減に寄与します。

※対応言語は順次拡大予定です。









■ ELRAGダッシュボード

● ELRAGの利用状況や統計を可視化します。

● 質問数、解決済み件数、ノーヒット件数などを把握できます。

● コース別の質問傾向を分析し、教材改善やナレッジ整備の検討材料として活用できます。

● CSV出力により、継続的な分析やレポーティングにも対応します。









■ EL小テスト生成

● コース内容に基づき、小テスト問題を自動生成します。

● 問題作成の初期ドラフト作成を支援します。

● 作問時間の短縮と、出題パターンの拡張に活用できます。









■ ELコースレコメンデーション

● コース内容や学習履歴等に基づき、関連コンテンツを提示します。

● 個別最適化された学習導線の構築を支援します。

● 学習機会の取りこぼし防止や回遊性向上に寄与します。

※プレビュー版では機能・範囲が一部限定される場合があります。利用状況やフィードバックを踏まえ、精度・速度向上および機能追加を順次進めます。





ELRAGダッシュボード





◆ELRAGの仕組み

― 安定して高精度な理由 ―

ELRAGは、コース単位で事前解析を行い、学習コンテンツから関連箇所を抽出(ベクトル検索)して生成に利用します。

参照範囲をコース内に固定することで、回答の一貫性を保ち、安定した高精度応答を目指します。





ELRAG処理フロー





◆システム構成(Moodleプラグイン＋ELRAGシステム)

ELRAGはMoodleプラグインと当社のELRAGシステムにより提供されます。AI処理はELRAG側で実行され、Moodle側は最小限の連携で利用できる設計です。





ELRAGシステム構成





◆提供スケジュール

2026年3月1日：プレビュー版 提供開始

2026年5月1日：正式版 リリース





◆2026年度 特別価格について

2026年度は、より多くの現場での活用を促進するため特別価格で提供します。

詳細なお見積りは別途ご案内しますので、お問い合わせください。





◆フィードバック募集

ELRAGは、多くの現場で活用されることで価値が高まります。

いただいたフィードバックをもとに継続的な改善を行い、EduDX推進に貢献していきます。





◆資料ダウンロード

サービスフライヤー(PDF)のダウンロードはこちらから。

https://www.e-learning.co.jp/news-topics/nt20260225_1/









【導入・運用に関するお問い合わせ】

Moodleの導入・運用に関するご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://www.e-learning.co.jp/contact









【会社概要】

社名 ： 株式会社イーラーニング

代表 ： 代表取締役 松崎剛(まつざきたけし)

所在地 ： 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

設立 ： 2000年10月

資本金 ： 3,360万円

URL ： https://www.e-learning.co.jp/

事業内容： 学習管理システムのコンサルティング、開発、

保守およびSaaSによるサービス提供