株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表：辻瞬）は、業務環境の整備およびコミュニケーションの活性化、人材育成の強化を目的として、2026年2月23日（月）より新オフィスにて業務を開始いたしました。本移転は、働く環境そのものを経営資源と捉え、成長フェーズへの重要なステップと位置づけております。

本社移転の背景

創業10周年を経て、当社の事業規模および組織体制は飛躍的に拡大いたしました。宝飾業界を取り巻く環境が変化し、より高度な専門性と経営体制が求められるなか、当社は「働く環境そのものを重要な経営資源」と再定義しました。今回の移転は、単なるスペースの拡張ではなく、持続的成長に向けた「経営基盤の抜本的強化」を図るための戦略的投資です。

新オフィスの特徴：成長を加速させる4つの機能

今回の移転により、オフィス面積は約350坪から約656坪へと約2倍に拡張します。業務効率と人材育成を両立させる空間設計に加え、5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）を組み込み、社員が自然と高い生産性を維持できる環境を整えました。

1. 生産性向上を支える業務環境の整備

・5Sに基づき、什器・備品の配置を調整し、無駄のない業務動線を確保・会議室数を5室から23室へ増設・部署が一つのフロアに集まり連携しやすいレイアウト設計

2. コミュニケーションの活性化

・部署を越えた対話が生まれるオープンな共有空間を設置・プロジェクト横断型の協働を促進

3. 人材育成の強化

・研修スペースが拡張・サプライチェーンのつながりを可視化し、知識定着を加速

4. 独自性のある職場環境

・テーマDISCOVERにちなんだリフレッシュ空間「discoBAR」の設置・会社の理念を体現したオフィスグリーンを搭載

本社移転を通して

このたびの移転は、貴瞬が次の10年、さらなる成長ステージへ進むための大きな決断です。オフィス面積を2倍以上に拡張したのは、社員一人ひとりのポテンシャルを信じ、それを最大限に引き出す環境が必要だと考えたからです。新オフィスは、私たちの理念を体現する場所であり、ここから世界中の宝石に新たな命を吹き込み、お客様へこれまで以上の価値をお届けしてまいります。

代表コメント

このたびの本社移転は、株式会社貴瞬が次の成長ステージに進むための重要な一歩です。これまで築き上げてきた事業基盤と組織力をさらに強化し、社員一人ひとりが力を最大限に発揮できる環境を整えることを目的としています。新オフィスでは、部署間の連携を深めるフロア設計や、社員が自由に利用できるスペースを備え、働きやすさと生産性の両立を図りました。また、『5S』を取り入れ、社員が自然と快適に仕事に向き合える設計にしております。社員一丸となり、これまで以上にお客様に価値提供できる企業を目指してまいります。今回の移転は、私たちの挑戦の始まりであり、理念を体現するための決意でもあります。今後も皆さまのご期待に応えられるよう尽力してまいります。

オフィス詳細

業務開始日：2026年2月23日（月）住所 ：〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1クロスポイント御徒町8～10FTEL ：03-5816-6363アクセス ：東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」より徒歩約1分 JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」より徒歩約2分 都営大江戸線「上野御徒町駅」より徒歩約30秒

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc）代表者 ：代表取締役 辻 瞬設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円従業員数：262人（2025年6月現在）事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入所在地 ：【東京本社】 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8～10F【KISHUN ジュエリー工房】 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F【G.E.lab】 〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F【KISHUN SHOP】 〒110-0005 東京都台東区上野 4-4-4 日清堂ビル1F～3F【POCKET BY KISHUN】〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F

