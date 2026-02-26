各種Webパッケージシステムを開発している株式会社ビーステージ(所在地：東京都墨田区、代表取締役：佐伯 光昭)は2月、近年の不祥事多発を受けコンプライアンスシステム- Web Researcher for Compliance V03の機能を強化し販売を開始しました。





企業の継続的活動を行う中で、“消費者の目”は益々厳しくなってきており、社会規範・倫理を守る「ビジネスコンプライアンス」はさらに重要になってきています。近年様々な不祥事が表面化し大企業といえども存続の危機に瀕するという重大な事態も増加傾向にあります。





増大する社会の脅威からの防衛はもう喫緊の課題となっており、こういう社会背景をうけ、当社企画開発のWeb researcher コンプライアンスシステムをさらに強化し提供するに至りました。









◆不祥事の種はいつになっても絶えない

・社内のセクハラ、パワハラ被害者による告発、訴訟リスク

・社員の職務規定違反で顧客に甚大な損害を与える事件の発生

・食・薬品の安全を脅かす不正な製造や人為的事故。さらに企業モラルの低下による企業の存亡への脅威

・情報の漏えい、またセキュリティの甘さからのハッキング被害。信用の失墜、多大な賠償コストの発生リスク









◆コンプライアンスは経営責任

・不祥事は突然、経営問題として顕在化

・現場任せでは実態把握ができない

・説明責任・監査対応の負荷が増大









◆Web researcher コンプライアンスの特徴

・20年以上の実績を持つWeb調査基盤

・コンプライアンス用途に最適化

・即時集計・可視化

・高信頼・高セキュリティ

・官公庁・大学・一般企業での数多くの実績









◆Web researcher コンプライアンスの利用実績

・ハラスメント(パワハラ・セクハラ)

大手金融機関でのパート含む定期チェック

・情報セキュリティ／ISMS

情報漏えいから企業の信用力低下、ハッカーによる脅迫の防止

・ガバナンス・コンプライアンス

建設業、製造業における不祥事防止

・研修・eラーニング理解度確認

飲食業やホテル旅館での教育スケジュールの一環として実施





調査スマホ画面





Web researcher コンプライアンスは自由に設問と回答を設定できるため企業独自の調査や診断が簡単に作成、実施できます。必要に応じてビーステージにて設問作成も代行するため、短期間で簡単に調査が行えることも大きな特徴となっています。





販売価格：オンプレミス 150万円～

サブスクリプション 10万円/月～

クラウド利用 5万円～









◆会社概要

株式会社ビーステージ

所在地 ： 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14F

代表 ： 代表取締役 佐伯光昭

設立 ： 1992年

事業内容： システムパッケージ開発及びコンサルテーション

資本金 ： 1120万円

URL ： https://www.b-stage.co.jp









◆お問い合わせ

株式会社ビーステージ

mail： bs-info@b-stage.co.jp

TEL ： 03-6853-6766

URL ： https://www.b-stage.co.jp