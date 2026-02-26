全国で温浴施設を15店舗展開する株式会社楽久屋(本社:東京都港区 代表取締役:新井 正一)は、2026年3月1日から3月7日まで、千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流(すみれ)」でサウナ特化イベント「澄流でととのうサウナウィーク」を開催いたします。

爆風オートロウリュサウナ





イベントの目玉は数量限定で『漫画家タナカカツキ先生デザイン』のオリジナルタオルまたは澄流ロゴ入りサウナハットプレゼント。サウナでは特別なアロマ体験やスペシャル水風呂体験。岩盤浴では毎日アウフグースイベント。また『サウナ』にちなんで名前や特定の誕生日の方にプレゼントなど多数のイベントをご用意しています。





(1)『タナカカツキ先生デザイン』オリジナルタオルor佐倉天然温泉澄流ロゴ入りサウナハットプレゼント

3月7日(土)ご入浴いただいたお客様に数量限定で『サウナ大使で漫画家タナカカツキ先生デザインオリジナルタオル』または『佐倉天然温泉澄流ロゴ入りサウナハット』をプレゼントします。

澄流ロゴ入りサウナハット





【配布時間】

・午前10時、午後6時 ※各回数量限定

・タオルまたはハットいずれかをお選びください。

※数量限定の為無くなり次第終了となります。

オリジナルタオル





(2)豪華景品が当たる！「サウナウィーク宝くじ」

期間中、ご入浴されるお客様にサウナウィーク宝くじをお渡しします。

キャンプで嬉しいリクライニング式チェアや豪華キッチン家電、有名メーカーナノケアブラシなどが当たります。

【当選発表】3月8日

※当選番号はHPやSNS、館内掲示でお知らせいたします。





(3) 男女高温サウナで「静岡県掛川産ほうじ茶ロウリュ体験」

産地にこだわって厳選した掛川産ほうじ茶によって生まれる香ばしい香りがサウナ室全体に広がり、特別なサウナ体験をお楽しみいただけます。

※1日8回開催予定。





(4)よもぎ泥塩サウナで「アロマ香るスペシャルソルト体験」

男女よもぎ泥塩サウナにアロマ香るカラーソルトを設置します。アロマの香りとカラーな見た目で、いつもよりちょっと贅沢な塩サウナタイムをお楽しみください。





(5)スペシャル水風呂開催

サウナウィーク限定のスペシャル水風呂を開催します。

・3月1日、2日「漢方水風呂」

・3月3日、4日「備長炭水風呂」

・3月5日～7日「極的クール水風呂」





(6)アウフグースイベント開催

岩盤浴蒸香の間(じょうこうのま)にてアウフグースイベントを開催します。





サウナウィーク岩盤アウフグースPOP





cocosaunaココサウナボディタオル





■3月1日(日) 白樺タケル

開催時間：19:10/20:10/21:10

「サウナ北欧のシンガーソング熱波師。オリジナルミュージックでChillaxアウフグースを。」





■3月2日(月) メイタ

開催時間：17:10/19:10/21:10

「蒸気と風を操る噴霧師メイタによる極上のととのい体験をあなたに...」





■3月3日(火) アスタリスク＊ユウスケ

開催時間：18:10/19:10/20:10

「サウナエンターテイナー、楽しく汗一緒にかきましょう!」





■3月4日(水) Mr.平野

開催時間：15:10/17:10/19:10

「湯舞音龍ヶ崎店所属。灼熱のYUBUNEPPA!」





■3月5日(木) おおはしグース

開催時間：15:10/17:10/19:10

「東京熱波會所属。ひとりひとりに送る本格熱波を。」





■3月6日(金) はね

開催時間：17:10/19:10/21:10

「香風熱波～オリジナルのブレンドアロマにて香りをお届けいたします～」





■3月7日(土) だーりん吉田

開催時間：19:10/20:10/21:10

「サウナーのだーりん代表!皆さんの心の照明係、だーりん吉田です。」





★2日間参加特典★

期間中にアウフグースを2日間以上ご利用されたお客様にcocosaunaタオルをプレゼント!

※数量に限りがございます。





(7)『サウナ(37)』にちなんでサウナ公式飲料イオンウォータープレゼント

下記のお客様にサウナ公式飲料イオンウォーターをプレゼントします。

★『37人目』『370人目』『1137人目』に入館された方。

★期間中に37歳となる方。

★『ととのう』にちなんでお名前に『整』が入る方。『サウナ』にちなんで『サナさん、サナエさん』。

※苗字に『整』や『さな』が入る方も対象です。

※写真付きの証明書をご提示ください。





(8)目指せ全問正解!サウナクイズ

クイズに回答することで楽しみながらサウナの豆知識を学べます。

全問正解されたお客様に抽選で澄流ペア入浴招待券を5組10名様にプレゼントします。





(9)サウナの妖精『トントゥを探せ』

フィンランドでは「トントゥ」という妖精がサウナ室に住み、サウナを楽しむ人達を見守ってくれていると信じられています。澄流に住み着いたトントゥを3体見つけて応募すると、抽選で澄流ペア入浴招待券を5組10名様にプレゼントします。





(10)レストランPALMにて370円キャンペーン

湯けむりレストランPALMにて、新発売のストーンアイス「チョコミント味」とサウナーの新定番サウナドリンク「リポスパ」をサウナにちなんで特別価格370円（税込）で販売!

湯けむりレストランキャンペーン





■「澄流」の魅力

1.竹林を眺めながらゆっくり浸かれる天然温泉

澄流の泉質「含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性に効果があり、また身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的と言われております。

竹林を眺めながら自家源泉「佐倉染井野温泉」をお楽しみください。

竹林に囲まれた露天風呂





2.シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

澄流の水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。

超軟水の比較実験





■手ぶらで楽しむバーベキュー！「遠野式ジンギスカン」

岩手県遠野市では家族や行事の集まりで、七輪の代わりにブリキバケツで肉を焼く「バケツジンギスカン」文化があります。

澄流では食事処のテラス席でお手軽に遠野式バケツジンギスカンがお楽しみいただけます。

竹林を抜ける風を感じながら、家族や仲間と手ぶらでバーベキュー気分が味わえます。





1人前1,980円(税込)2名様～ご予約可能

ジンギスカンご予約TEL：043-312-0617

遠野式バケツジンギスカン





■「澄流」のサウナの魅力

1.爆風オートロウリュサウナ

サウナ室内の赤ランプが点灯すると、澄流名物『爆風ロウリュ』開始の合図。無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風ロウリュ』に設定しています。

爆風オートロウリュサウナ





2.超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。澄流の水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験下さい。

超軟水水風呂





3.竹林を眺めながらの『最高のととのい体験』

澄流自慢の竹林を眺めながら外気浴。都会の喧騒を忘れ、風に揺れる木々や竹のざわめき、鳥のさえずりに虫たちの合唱…。最高に贅沢な外気浴をご堪能ください。

最高のととのい体験





4.よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。

よもぎ泥塩サウナ





5.セルフロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

友達同士はもちろん、カップルでお楽しみいただける着衣型サウナです。お客様自身で熱したストーンに水をかけることでロウリュができます。

室内では天然ハーブから独自の製法で抽出したアロマ水を球状に凍らせた「アロマイス」を熱したストーンの上に置いてロウリュする「アロマイスロウリュ」もお楽しみいただけます。

セルフロウリュサウナ





6.ミュージックロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

30分に一回音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できます。

さらに、七色に光るステージライトとミラーボールで室内を照らすことにより、視覚でもお楽しみいただける新感覚の岩盤浴です。

ミュージックロウリュ熱響の間





■施設概要

【店舗名称】

佐倉天然温泉 澄流(すみれ)





【営業時間】

7:00～24:00





【定休日】

3月・6月・9月・12月の第2木曜日





【施設内容】(男女共)

4種類の露天風呂 ：源泉かけ流し岩風呂 源泉くつろぎの湯 高濃度炭酸泉

源泉寝ころび湯

4種類の屋内風呂 ：源泉主浴 爽楽の湯(ジェットバス) 気泡湯 水風呂

2種類のサウナ ：熱風オートロウリュ よもぎ泥塩サウナ

3種類の岩盤浴 ：熱響の間 蒸香(じょうこう)の間 石癒(いやし)の間

リラクゼーション：整体 フットケア アカスリ

食事施設 ：湯けむりレストランPALM

無料休憩所 ：休憩処、ラウンジ

有料休憩所 ：岩盤専用ラウンジ

その他 ：マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所





【料金(税込)】

入館料大人 ：平日1,000円 土日祝1,100円 回数券9,300円(10回分)

入館料小人(中学生未満)：平日500円 土日祝600円

岩盤浴 ：平日600円 土日祝650円





【温泉】

pH値7.54

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症





【アクセス】

京成本線「臼井」駅より車で6分





【駐車場】

151台





【延べ床面積】

1614.6平方メートル





【所在地】

〒285-0831 千葉県佐倉市染井野4-7-3





【TEL】

043-497-2625(風呂にゴー)