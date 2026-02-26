田中みな実さんが初めて”1つの作品で3つの主人公の演じ分け”に挑戦！

大自然での遭難・ラブストーリー・刑事ドラマまでありえない決め台詞にもやもやする

田中みな実さんと監督とのシュールな会話劇に注目！

Galaxy｜au 「新しいGalaxy The Movie 主演 田中みな実」篇

2026年2月26日（木）から公開

KDDI株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長 CEO: 松田 浩路、以下 KDDI)は、2026年2月26日（木）に予約が開始されるSamsung GalaxyのAIを搭載したスマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」と、空が見えればどこでもつながる「au Starlink Direct」を題材に、au三太郎シリーズの鬼嫁役でも活躍する田中みな実さんが出演するSamsung Galaxy｜auの新CMを、2025年2月26日（木）より公開します。





※画像は左上から縦方向にご覧ください。

【CMストーリー】

Galaxy ｜au 「新しいGalaxy The Movie 主演 田中みな実」篇

ドラマの役柄に熱量高く入り込む、主人公・みな実を演じる田中みな実さん。1本目のアクションドラマでは隊員を演じ、電波が届かない山奥での遭難シーンでは、助けを求めて彷徨い続けますが、食料も水も尽き絶体絶命に。そんな中、主人公・みな実は緊迫した表情で「au Starlink Directなら、圏外でも地図アプリ使える」と隊員たちに告げたところでカットがかかります。田中さんは「使えていいんですか？」と監督に疑問を投げかけますが、「auなら空が見えれば、どこでもつながるからね」と監督は得意気に語ります。本当にこの演出でいいのかともやもやとしたまま、次のラブストーリーのドラマへと続きます。舞台は暗い路地で主人公・みな実が恋人の腕に抱かれながら今にも息絶えそうなクライマックスを迎えるシーン。最後の力を振り絞り、路地にいる猫をナイトグラフィービデオで撮影する主人公・みな実が残した言葉は「暗がりでもね、撮影した動画がキレイ」。再び田中さんは「本当にこれでいいんですか？」と監督に詰め寄りますが、監督は当然のように「先回りするAIフォンだからさ」と語り続けるのでした。最後の刑事ドラマのシーンでは、主人公・みな実が犯人を追い詰め、決定的な証拠としてナイフを取り出した後、”Samsung Galaxy S26 Ultra”を持って「あなたもauの新しいGalaxy！」と決めぜりふを放ちCMは締めくくられます。

新CMはau公式 YouTube チャンネルにてご覧いただけます。

（YouTube 公式チャンネル）http://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial

Galaxy｜au 「新しいGalaxy The Movie 主演 田中みな実」篇 https://youtu.be/Wuuot2NGDnU

メイキング

■見どころ

笑顔でスタジオ入りする田中みな実さん。撮影前の打ち合わせで念入りに内容を確認し、万全の状態で撮影に臨みました。短いカットの中でも細かなセリフの言い回しまで丁寧に調整し、見事な表現力を発揮します。ラブストーリーのシーンでは、恋人の腕に抱かれて今にも息絶えそうな主人公のシリアスな演技を自然に成立させ、現場で高い評価を得ました。監督に疑問を呈するシーンでは、高い熱量が故にもやもやとする様を表現するために複数パターンの演技にトライし、真摯に向き合う姿が印象的でした。アクションドラマ、ラブストーリー、刑事ドラマと、1日でさまざまな役柄を演じ分けた田中さん。その多彩な表現力と撮影への真剣な姿勢を存分に収めた、見応えのあるメイキングとなっています。

田中みな実さんインタビュー

Q1. 本日のCM撮影の感想を教えてください。

田中さん：盛りだくさんでしたね。今日いろんなことやらせていただいて、顔を汚したりとか、男性の腕の中で倒れたりとか、刑事をやったりとか本当にいろいろやったんですけど、お芝居パートはしっかりやって、監督とやりとりをするシーンは楽しくやれて、すごく緩急のある面白い撮影でした。

Q2. 田中さんのプライベートの「理想の夜の過ごし方」を教えてください。

田中さん：本当に理想であまり現実的ではないんですけど、海辺で周りが暖かくて空を見上げて、星がすごく綺麗で流れ星とか見ながら「あ！流れた！」とかって言いながら過ごす夜はすてきだなと思っています。星が綺麗に見える所で星をうまく撮れたことがあまりないので、ぜひこの携帯で星を撮影してみたいなと思います。すぐ寝られるようにパジャマで（笑）外で見たいですね。

Q3. もし今、電波の心配をせずに長期間どこへでも行けるとしたら一番行きたい場所はどこですか？

また、その場所での理想の過ごし方なども教えてください。

田中さん：北海道の青い池を見てみたいなってずっと思っています。いろんなガイドブックとかにも載っていて、青い池だったりラベンダー畑だったり、景色がすごく綺麗だなって思っていて。なので北海道に行きたいです。ゆっくり旅したいなと思って。仕事で2回くらい行ったことはありますが、プライベートでは行ったことがないので、夏の北海道に行ってみたいですね。

電波が入らない所もあるようなので、そういうつながりにくいところでも、空が見えれば自分がどこにいるのか、地図アプリで分かるという。あとは地図を私がちゃんと見ることができれば大丈夫っていうことですよね？地図を見るのもあまり得意じゃないんですよね。困りましたね（笑）。

Q4. 田中さんは方向感覚に自信がありますか？

過去日常や旅先の移動で道に迷ったり困ってしまった出来事があれば教えてください。

田中さん：私は本当に方向音痴でこのスタジオに何回も来ているんですけど、お手洗いがどこなのか毎回分からなくなるし、自分がどこにいるのか全然分からなくて。だから旅先とかでも一緒に行った人頼みになってしまいます。

方向音痴ですね。本当に。実家にしばらく帰っていなくて、久しぶりに帰った時に実家がどこだか分からなくなってしばらく迷っていたっていうこともあるぐらい本当に方向音痴です。普段いかに人に助けてもらっているかということを実感します。

Q5. 2月はバレンタインシーズンです。チョコレート好きで知られる田中さんのバレンタインのプランを教えてください。

田中さん：バレンタインはもはや愛を告白する日ではなく、日頃お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝える日なので、スタッフさんやマネージャーさん、事務所の皆さんにチョコレートをお渡しして、お手紙をつける日というのを恒例にしています。数で言うとそうですね、結構お渡ししていますね。100個くらい毎年やっています。自分で食べる分もたくさん買い込んで、そういう時はもう1部屋を冷房17度にして、いい温度でチョコレートを冷やして少しずつその部屋に行って取ってきて食べるっていうのをやっています。つい食べ過ぎちゃうんですけど、この時期だけは楽しみたいと思います。

Q6. 新生活が始まる春の季節が近づいていますが、田中さんの新生活・春の抱負を教えてください。

田中さん：新生活ってあまりもう考えたことないんですけど、ちょうど映画の撮影に入っている頃なので、私にとってもまた新しい挑戦で、前向きに丁寧に準備をしていきたいと思います。

田中みな実さん 詳細

＜田中みな実＞





2019年にTVドラマ初出演し、「最愛」（TBS系）、「あなたがしてくれなくても」（フジテレビ系）、「ブラックペアンシーズン2」（TBS系）、「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）、「フェイクマミー」（TBS系）などの話題作に出演。

TBSラジオ「田中みな実あったかタイム」に出演中。

キャンペーン

■「Samsung Galaxy S26シリーズ」発売記念 予約キャンペーン

対象期間中に全国のau取扱店、au Online Shopにて「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」を予約購入いただきSamsung Walletアプリからご応募いただくとPontaポイントコードをプレゼントいたします。





＜キャンペーン期間＞

予約期間：2026年2月26日（木） ～ 2026年3月11日（水）23：59まで

購入・応募期間：2026年3月12日（木） ～ 2026年3月31日（火）23：59まで

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy S26」

5,000Pontaポイント還元

・「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

10,000Pontaポイント還元

＜キャンペーンサイト＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-au

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Galaxy S26シリーズ機種変更おトク割

「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」へ機種変更し、「auバリューリンク マネ活２」または「使い放題MAX+ マネ活２」と「故障紛失サポート ワイド with Cloud」に加入いただくと、機種代金から最大22,000円割引します。

＜キャンペーン期間＞

2026年3月12日（木）～ 終了日未定

＜キャンペーンサイト＞

適用条件など詳細はキャンペーンページをご確認ください。

https://www.au.com/mobile/campaign/5g-otoku/2602_galaxys26/

製品/サービス情報

■au Starlink Directについて

既存のau周波数を活用して、auスマートフォンが直接通信対応のStarlink衛星とつながり、空が見える状況であれば圏外エリアでも通信できるサービスです。テキストメッセージ送受信（SMS／RCS／iMessage）や、テキストメッセージアプリ経由での現在地の位置情報共有、Android スマートフォンで Gemini による調べもののほか、緊急地震速報／津波警報／Jアラートの受信も可能です。

詳細はこちら（https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/）

■「Samsung Galaxy S26 Ultra」について





先回りするAIフォン。

■世界初のプライバシーディスプレイ※1。自由自在にのぞき見防止。

■Galaxy AIなら画像編集も予定管理も、迷いなし、手間なし。

■Galaxy最高峰のカメラが写し出す、息をのむ鮮明さ。

※1 スマートフォンにおけるディスプレイ構造として世界初。2026年2月26日時点メーカー調べ。

「Samsung Galaxy S26 Ultra 」の詳細は製品ページをご確認ください。

URL：https://www.au.com/pr/google-link/?galaxy