＜ドコモ＞「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 2026年3月12日(木)発売予定

＜ドコモ＞ 極上のHi-Fiサウンドと快適なフィット感を実現したAI対応イヤホン

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」

2026年3月12日(木)発売予定

～ 「Samsung Galaxy S26シリーズ」も購入するとｄポイント4,000円相当がもらえる発売記念キャンペーンも開催 ～

サムスン電子ジャパン株式会社(以下、サムスン)は、次世代のオーディオ技術により洗練されたHi-Fiサウンドと、あらゆる環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載した最新ノイズキャンセリングAIイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」（以下、「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」）を株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）で発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップにて2026年3月12日（木）より販売開始予定です。









また、dポイント4,000円相当がもらえるSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーンを開催いたします。詳細はキャンペーン概要・キャンペーンページをご確認ください。

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」の特長は以下の通りです。





美しいサウンドはもちろん、装着時の心地よさを追求した「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、高品質な音質の提供と緻密なデザイン設計に基づく優れたフィット感を融合したイヤホンです。Samsungが誇る最先端のオーディオ性能と人間工学に基づいたデザイン技術をシームレスな体験として提供いたします。

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」では前作よりも大型化したウーファーを採用し、進化したアクティブノイズキャンセリング（ANC）と強化したアダプティブノイズコントロール機能（EQ）を組み合わせることで、原音に忠実なフルレンジサウンドを実現しました。利用環境に応じて音を最適化しながら常に高品質なリスニング体験を提供いたします。また、細部まで配慮したデザインの追求、使いやすいハンズフリー操作、AI機能とのより深い連携などの製品体験を通じて、「聴く」「動く」「過ごす」といったユーザーの日常に寄り添うSamsungのコミットメントをより明確に体現しています。

サムスン電子の常務兼モバイルエクスペリエンス（MX）部門モバイルエンハンスメント研究開発チーム長のIkhyun Choは「真のプレミアムオーディオ体験とは卓越した音質と、日常に溶け込む快適な音を両立させるものだと考えます。『Samsung Galaxy Buds4シリーズ』は、Samsungの設計理念に基づいて、オーディオ品質を損なうことなく一日中快適さを提供します。それこそがユーザーが最も重視する要素と考えているからです。我々はSamsung Galaxy史上最もパワフルなHi-Fiサウンドと、人間工学に基づいた快適なフィット感が両立するよう進化させ、良質なリスニング体験の実現に成功しました」と述べました。

■安定したフィット感と一日中快適に使える精密デザイン

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、SamsungのBuds独自のブレードデザインのアイデンティティを確立しました。これは世界中から集めた１億以上もの耳のデータと1万回を超えるシミュレーション※１をもとに設計された成果の結晶です。スリムで人間工学に基づいたデザインとよりコンパクトなサイズ感※2により、一日中着けていても疲れにくく、しっかりとしたフィット感を提供します。新しく開発した安定性を高めたブレードには高級感のある光沢感と、直感的に操作ができる加工を施したピンチコントロール※3エリアを備え、簡単に設定の確認・調整ができるよう設計しました。また、新しい透明なクラムシェル型デザインの充電ケースは収納や充電をより直感的に便利に行えるだけでなく、外出先でもスタイリッシュで高品質なリスニング体験を提供します。

※1 Samsung Design Innovation Centerが実施した世界的な耳形状データの調査に基づきます。

※2 Samsung Galaxy Bud4のみ

※3 Bluetoothオーディオとして接続する場合は、OSを問わずご利用いただけます。ただし、Galaxy Wearableアプリで高度な設定を行うには、Samsung Galaxy BudsをAndroid 11.0以上かつ1.5GB以上のメモリを搭載したスマートフォンとペアリングする必要があります。Galaxy Wearableアプリで利用可能な高度な設定にはノイズコントロール、アダプティブノイズコントロール、ピンチコントロール、ソフトウェアアップデートが含まれます。なお、一部の機能は対応するSamsung Galaxyスマートフォンでのみご利用いただけます。

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は多様なニーズに応えるため、それぞれ異なるデザインを採用しています。「Samsung Galaxy Buds4 Pro」は卓越したサウンドと高い機能性を追求したカナル型（密閉型）を採用し、オープン型の「Samsung Galaxy Buds4」は快適で使いやすいオーディオ体験をご提供します。カラーバリエーションは両モデルともに洗練されたマット仕上げのホワイトとブラックを販売いたします。

■革新的なハードウェアの進化が実現する、より優れたHi-Fiサウンド

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」は、より優れた音質を提供できるよう大型化したウーファーを採用しました。空間を効率的に活用する新設計が特徴です。振動面積を最大化しつつ、スピーカー周縁部を最小限に抑えることで、装着感を損なうことなく、実効音圧面積を前作比約20％※4拡大しました。さらにツイーターとの組み合わせにより、クリアで力強い低音と豊かな高音を両立します。また、24bit／96kHzオーディオ※5に対応し、原音に忠実な自然で没入感のある高忠実度サウンドを実現しました。これにより、オリジナル音源に忠実な高品質サウンドの提供を可能にします。これらのハードウェアの強化により、バイオリンの繊細で高く響く音色から、コントラバスの深く重厚な低音まで、従来のイヤホンで再現が難しかった細部の音のニュアンスまで豊かに捉えます。また、2wayスピーカーはメタル仕上げ面の上部に配置され、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を最大限に発揮するとともに、風や外部の雑音を最小限に抑えます。

※4 厳密な数値は19.8％です。

※5 「超高音質（Ultra high quality、UHQ）オーディオ」は設定＞Galaxy Buds4 ProまたはGalaxy Buds4＞音質とエフェクト＞高度な音質オプションで「超高音質（UHQ）オーディオ」をオンにすることで有効にできます。

■進化したアダプティブノイズコントロール、アクティブノイズキャンセリング機能による最適化されたオーディオ体験

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」はハードウェアの進化に留まらず、ユーザーの利用環境に応じて音質を最適化するソフトウェアがさらに進化しています。強化されたアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能は交通機関の騒音から日常の環境音まで、ノイズを幅広く低減し、周囲の状況に応じた没入感のあるリスニング体験を実現します。例えばバスや電車、飛行機での移動時にはエンジン音や走行音などの低周波ノイズを効果的に抑制しながら、豊かでバランスの取れたサウンドを維持し、音楽やポッドキャスト、通話に集中できる快適な環境を提供します。

進化したアダプティブノイズキャンセリング（ANC）※6、アダプティブノイズコントロール（EQ）機能は装着状態や一人ひとりの異なる耳の形状を解析し、音漏れを最小限に抑えながら高い没入感を実現します。周波数特性を動的に調整し、最適なANCアルゴリズムをリアルタイムで適用することで、常に優れたノイズキャンセリング性能を発揮します。周囲の環境や個人の好みに応じて最適化された、きめ細やかなサウンド体験が可能です。

※6 Samsung Galaxy Buds4 Proでご利用いただけます。

通話時にはスーパーワイドバンドスピーチ技術とノイズ低減・通話品質向上に特化した音声認識モデルにより、従来のBluetooth通話と比べて約2倍の帯域幅を実現します。周囲が騒がしい環境でも、まるで直接会って話しているかのようなクリアな通話「スーパークリアコール」※7を実感いただけます。野球場での観戦時や賑やかなレストラン、公園で子どもと過ごす場面など、さまざまなシーンで声をはっきりと相手に届け、対面で会話しているかのような自然な通話を可能にします。

※7 「スーパークリアコール（スーパーワイドバンドスピーチ）」は、One UI 6.1.1以降を搭載したSamsung Galaxyデバイスでご利用いただけます。今後、対応デバイスが追加される可能性があります。スーパーワイドバンド（SWB）は通話アプリに関わらずご利用いただけますが、デバイス間のモバイルネットワーク環境によっては対応していない場合があります。

■Samsung Galaxyエコシステムと連携することで叶う、よりシームレスな体験

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、Samsung Galaxyユーザーに向けてSamsung Galaxyエコシステム体験を向上させる連携機能を提供します。デバイス間の接続性や機能性を最大限に引き出しながら、上質なHi-Fiサウンドを楽しめるだけでなく、ハンズフリーや音声操作で、AIエージェント※8（Bixby※9やGoogle Gemini※10、Perplexityを含む）を起動、周囲の状況に気を配りながらスマートに操作することが可能です。こうした連携により「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」はスマートフォンを手に取ることなくAI機能へアクセスし、日常のさまざまなシーンにAIをより簡単に取り入れることができます。

※8 AI機能の利用には、対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。

※9 対応言語は韓国語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語（中国本土）、日本語の9言語です。

※10 結果は異なる場合があります。結果の正確性についての保証は致しかねます。特定の機能および特定のアカウントに対応しています。インターネット接続が必要です。一部のデバイス、言語、国、地域でのみ利用可能です。18歳以上のユーザーのみが利用できます。

さらに、Samsung Galaxyエコシステムのユーザーはシンプルかつスムーズに「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」をセットアップでき※11、Galaxy Wearableアプリを別途インストールすることなく、充電ケースを開くだけでスマートフォンやタブレットと簡単に接続が可能です。また「Samsung Galaxy Buds」のショートカットメニューやクイックパネルから音量やノイズコントロールを調整し、自分好みの最適なサウンド体験をカスタマイズできます。

※11 利用には、対応するSamsung Galaxyデバイス、インターネット接続およびSamsungアカウントが必要です。

また、「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」はヘッドジェスチャー操作※12 (頭の動きによるタスク発動)に対応し、通話の応答やBixbyの操作などがハンズフリーでできるようになりました。音声コマンドと組み合わせることで日常の動作を中断することなくスムーズな操作が可能となり、毎日の活動をシームレスにサポートします。

※12 ヘッドジェスチャー機能は、デフォルトでオフになっています。ご利用いただくには設定画面から本機能をオンにする必要があります。

＜製品画像： 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」 （全2色）＞









＜製品画像： 「Samsung Galaxy Buds4」 （全2色）＞









＜主な仕様 ： 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」＞

※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン

対象期間中に全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamoにて

「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」を両方ともご購入いただき、Samsung Walletアプリからご応募いただきますとdポイント（期間・用途限定）をプレゼントいたします。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-docomo

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。





■製品詳細について

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」詳細

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds4-pro-white-sm-r640nzwaxjp/

「Samsung Galaxy Buds4」詳細

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds4-white-sm-r540nzwaxjp/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。