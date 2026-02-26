＜au＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、

「Samsung Galaxy S26 Ultra」

2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売

～ Pontaギフトコードが最大10,000円相当もらえる 予約キャンペーン実施 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下サムスン）は本日、これまでで最も能動的で学習能力の高いGalaxy AI※と高性能なハードウェア、最高クラスのカメラで日常の作業が簡単になる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」をKDDI株式会社（以下、au）および沖縄セルラー電話株式会社で発売決定したことをお知らせいたします。本製品は全国のau取扱店、au Online Shopにて2026年2月26日（木）より予約受付を開始し、2026年3月12日（木）より販売を開始いたします。また、純正・専用アクセサリーも本日よりオンラインショップにて予約を開始いたします。詳細はau +1 collection（https://www.au.com/mobile/product/plus-one/android-accessory/#galaxy）をご確認ください。





※一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

本日よりSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン※とSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン※を実施いたします。

AI ISP※9の強化はセルフィーカメラにも拡張され、複数の光源が混在する環境でも、より自然な肌色と繊細なディテールを美しく再現します。

写真や動画の編集もよりスムーズで直感的に行えます。使い慣れた操作フローに組み込まれたAI搭載ツールにより、専門的なデザインスキルがなくても素早く調整を加えながら創造性を最大限に発揮することができます。





















「Samsung Galaxy S26シリーズ」はバックグラウンドで静かに機能する、より高度なソフトウェア保護機能も搭載しています。AIを活用した通話スクリーニング※19は、Galaxy AIが最初に応答することで、不明な発信者を識別し、その用件を要約することで、安全かつスムーズな通話対応を可能にします。さらに「プライバシーアラート」は機械学習を活用し、アプリがデバイス管理機能や正確な位置情報、通話履歴、連絡先などの機密情報にアクセスしようとした際にリアルタイムで通知します。こうしたアラートによりアプリがより広範囲なアクセス権限を求めている場合でも、その内容をすばやく把握でき、適切に権限を管理できます。

















＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞





■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン





対象期間中に全国のau取扱店、au Online Shopにて「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」を予約購入いただきSamsung Walletアプリからご応募いただくとPontaギフトコードをプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

予約期間：2026年2月26日（木） ～ 2026年3月11日(水)23：59まで

購入・応募期間：2026年3月12日(木) ～ 2026年3月31日（火）23：59まで

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy S26」

5,000Pontaポイント還元

・「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

10,000Pontaポイント還元

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-au

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン





対象期間中に全国のau取扱店、au Online Shopにて「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4 シリーズ」を両方ともご購入いただき、Samsung Walletアプリから応募いただきますとPontaギフトコードをプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

購入・応募期間

2026年3月12日(木) ～ 2026年5月31日（日）23：59まで

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

・「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

対象イヤホン

・「Samsung Galaxy Buds4」、「Samsung Galaxy Buds4 Pro」

特典

4,000Pontaポイント還元

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-au

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■「機種変更おトク割増額」キャンペーン開催中

「Samsung Galaxy S26シリーズ」への機種変更で最大22,000円割引！

対象期間中、「Samsung Galaxy S26シリーズ」への機種変更で「対象の料金プラン」にご加入の場合、16,500円割引となり、「5G機種変更おトク割（最大5,500円割引）」とあわせて合計最大22,000円割引となります。

＜対象期間＞

2026年3月12日（木） ～ 終了日未定

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細はauページをご確認ください。



■au端末の「Samsung Galaxy S26シリーズ」、iOSとAndroid間のeSIM転送に対応

au端末の「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、発売日の2026年3月12日より、iOSとAndroidの異なるOS間でのeSIM転送の手続きが可能になります。

従来のSamsung Galaxyシリーズでは、Galaxy同士をはじめ他のAndroid対応機種とのeSIM転送手続きには対応していましたが、この度au端末の「Samsung Galaxy S26シリーズ」へ機種変更する際に、iOSとの間でもeSIMを簡単に転送できるようになりました。なお、Samsung Galaxyの対象機種は今後順次拡大予定です。

※2026年2月18日現在の公開情報に基づく。Samsung Galaxyシリーズでは「Samsung Galaxy S26シリーズ」が初めて対応。KDDI調べ。

※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■「Samsung Wallet」新サービス対応開始

「Samsung Wallet」はSamsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できるサムスン独自のデジタルウォレットで「Samsung Galaxy S26シリーズ」にもプリインストールされています。また、4月以降、新サービスが続々追加され、更にスムーズに支払いができる便利なサービス「Samsung Wallet」でスマートライフをご体感ください。さらに、「Samsung Wallet」ではアプリ内キャンペーンも毎月実施し、現在はPontaカードを追加すると500 Pontaポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。詳細はアプリ内の右上新着ボタンからプロモーションページをご確認ください。

アプリ名 ： 「Samsung Wallet」

インストール ： Galaxy Store/Google Play Store内

料金 ： 無料

対象端末 ：2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以上のSamsung Galaxyスマートフォン

※対象端末はhttps://www.samsung.com/jp/support/apps-services/about-samsung-walletをご確認ください。

※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」ではご使用いただくことはできません。（2026年2月26日時点）

＜Samsung Wallet対応サービス＞

（2026年2月26 日以降追加サービス 青字更新 対応開始時期・五十音順）

※1 JCBグループが発行するカードとは、ジェーシービーと提携する金融機関が発行するカードです。

※2 2026年４月以降に順次対応予定です。

※3 国内航空券対応

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

