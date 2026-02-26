＜ドコモ＞「Samsung Galaxy S26シリーズ」2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売予定

＜ドコモ＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、

「Samsung Galaxy S26 Ultra 」

2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売予定

～ dポイント5,000～10,000ポイント（期間・用途限定）がもらえる発売記念 予約購入キャンペーン開催 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は本日、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra 」（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）を株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）で発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy S26シリーズ」は全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトにて2026年2月26日（木）より予約受付を開始し、2026年3月12日（木）より販売開始予定です。

また、純正・専用アクセサリーも2026年3月12日（木）より販売予定です。詳細はドコモオンラインショップ（https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/limited_options/article/930006.html?icid=OLS_limited_options_article_930006_from_option_search_bnr_slide）をご確認ください。





※一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

本日よりSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン※とSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン※を開催いたします。

※詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要・キャンペーンページをご確認ください。









※1 SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.およびその子会社の製品です。SnapdragonはQualcomm Incorporatedの登録商標です。

※2 記載されたモバイルAPのパフォーマンスは「Samsung Galaxy S25 Ultra」と比較したものです。実際の性能はユーザーの環境、使用条件、プリインストールされたソフトウェアやアプリケーションによって異なります。

※3 記載されたバイパーチャンバーのパフォーマンスは「Samsung Galaxy S25Ultra」と比較したものです。実際の性能はユーザーの環境、使用条件、プリインストールされたソフトウェアやアプリケーションによって異なります。

※4 標準値は第三者の研究所の条件下で試験されたものです。標準値とはIEC 61960規格に基づく試験でのバッテリーサンプル間の容量偏差を考慮した推定平均値です。「Samsung Galaxy S26 Ultra」の定格容量は約4,855mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境や使用状況、その他の要因によって異なる場合があります。

※5 ProScaler機能は「Samsung Galaxy S26+」および「Samsung Galaxy S26 Ultra」のみ対応しています。画質は最高QHD+まで高めることができます。デバイス画面の解像度設定によって異なります。







※6 「Samsung Galaxy S26 Ultra」では、約2億画素の広角カメラにおいて最大47％、約5,000万画素の望遠（光学5倍ズーム）カメラにおいて最大37％と、より多くの光を取り込むことが可能です。記載された明るさの向上は「Samsung Galaxy S25 Ultra」と比較したものです。

※7 結果は多数の被写体を含む光条件および撮影条件によって焦点が合わなかったり、動く被写体によって変わる場合があります。

※8 スーパー手振れ補正の効果は、編集方法や撮影条件によって異なる場合があります。

※9 結果は多数の被写体を含む光条件および撮影条件によって焦点が合わなかったり、動く被写体によって変わる場合があります。

※10 フォトアシスト機能は、ネットワーク接続およびSamsungアカウントへのログインが必要です。使用可否は国や地域、デバイス、モデルによって異なる場合があります。フォトアシストの使用により写真のサイズが調整される可能性があります。画像がAIによって生成されたことを示すために保存時に出力画像に透かしが重ねられます。生成された出力画像の正確性と信頼性は保証いたしません。

※11 クリエイティブスタジオ機能は、ネットワーク接続およびSamsungアカウントのログインが必要です。使用可否は国や地域、言語、デバイスモデルによって異なる場合があります。生成された出力の正確性および信頼性においての保証はいたしかねます。









※12 Now Nudgeの使用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。使用可否は国、地域、言語によって異なる場合があります。テキストメッセージによるプロンプトは、Samsung メッセージに加え、Google Messages、Google Chat、WhatsApp、WhatsApp Business、KakaoTalk、LINE、Signal、Instagram（DM）、Tango、+メッセージなど、一部のサードパーティのメッセージアプリでご利用いただけます。Now Nudgeの写真共有機能は利用可能な画像コンテンツを分析することで動作します。結果の正確性においての保証はいたしかねます。

※13 Now Briefの使用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。サービスの利用可否は国や地域、言語、デバイスモデル、アプリによって異なる場合があります。提供される写真の説明はユーザーの意図と一致しない場合があります。通知をオンに設定している場合にのみ通知情報を参照情報として利用できます。参照されるデータは対応するアプリの通知、Message、Gmail、およびSamsung Walletから取得されます。ただしGmailから収集されるデータは、ユーザーが「個人データインテリジェンス」によるGmailの読み取り権限に同意した場合にのみ適用されます。予約情報に関する参照データは予約確認メッセージからのみ取得可能です。

※14 前モデルと比較したものです。

※15 かこって検索はGoogle LLCの商標です。表示結果はイメージです。一部のデバイスで利用可能であり、インターネット接続が必要です。互換性のあるアプリおよび動作環境でのみ機能します。結果は合致したビジュアルによって異なる場合があります。結果の正確性においての保証はいたしかねます。

※16 Bixbyの使用にはSamsungアカウントへのログインとネットワーク接続が必要です。利用可能な機能は国や地域、言語によって異なる場合があります。Bixbyが音声認識できるのは、英語（イギリス）、英語（米国）、英語（インド）、フランス語（フランス）、ドイツ語（ドイツ）、イタリア語（イタリア）、日本語（日本）、韓国語（韓国）、中国語（中国本土）、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語（スペイン）、スペイン語（ラテンアメリカ）の特定のアクセントと方言のみです。今後、その他の言語にも対応予定です。すべてのアクセント、方言、表現が認識されるわけではなく、実際のパフォーマンスは発音や音量、周囲の環境によって異なる場合があります。メディア（動画／ゲーム／音声）の記録中、通話中、最大電力節約モード、緊急モード、Samsung Kidsなど、特定の条件下ではBixbyの機能をご利用いただけない場合があります。サービスの利用可否は国または地域、キャリア、言語、デバイスモデル、OSバージョンによって異なる場合があります。Bixbyの操作対象は一部のアプリですが、今後その他のアプリにも対応を拡大する予定です。SmartThingsを有効化したデバイスをBixbyで操作するには、最初にデバイスを「SmartThings」アプリに接続する必要があります。詳しくは、SmartThingsのウェブサイト（www.samsung.com/smartthings）をご覧ください。

※17 使用可否は国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

























＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン





対象期間中に全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトにて「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra 」を予約購入いただきSamsung Walletアプリからご応募いただくとdポイント（期間・用途限定）をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

予約期間

2026年2月26日（木）～発売日前日

購入・応募期間

発売日～2026年3月31日（火）

※ドコモオンラインショップにて事前購入受付をされた購入者も、本キャンペーン対象となります。

※上記期間は変更になる可能性がございます。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※カスタマーサービスサポートセンター対応期間は、2月26日（木）～4月30日（木）となります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy S26（SC-51G）」

dポイント5,000円ポイント（期間・用途限定）

・「Samsung Galaxy S26+（SC-52G）」、「Samsung Galaxy S26 Ultra（SC-53G)」

dポイント10,000ポイント（期間・用途限定）

※すべての容量が対象となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-docomo

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン





対象期間中に全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトにて

「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」を両方ともご購入いただき、Samsung Walletアプリからご応募いただきますとdポイント（期間・用途限定）をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

購入・応募期間

発売日 ～ 2026年5月31日（日）

※上記期間は変更になる可能性がございます。

※キャンペーン応募には製品受け取りが必要となります。応募期間内に製品をお受け取りいただけなかった場合、キャンペーンにご参加いただけない場合がございます。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

「Samsung Galaxy S26（SC-51G）」、「Samsung Galaxy S26+（SC-52G）」、

「Samsung Galaxy S26 Ultra（SC-53G)」

対象イヤホン

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」

特典

dポイント4,000ポイント（期間・用途限定）

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-docomo

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra 」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。