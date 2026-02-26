考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、

「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）

2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売

～ 最大10,000円現金キャッシュバックになる発売記念 予約購入キャンペーン開催 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は本日、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※1が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）の（SIMフリーモデル※2）の発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店にて2026年2月26日（木）より予約受付を開始し、2026年3月12日（木）より販売を開始いたします。IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービス※3でも同日より販売を開始いたします。また、純正・専用アクセサリーも2026年3月12日(木)より販売を開始いたします。

なお、本日から3月1日(日)まで、ヨドバシカメラにて新製品を特設展示する期間限定のGalaxy Pop-up Studioを開催いたします。新製品をご体験いただけますので是非ヨドバシカメラにお立ち寄りください。





※1 一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

※2 販路によって取り扱い製品が異なります。

※3 IIJmioサプライサービスは予約を受け付けておりません。

本日よりSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約購入キャンペーン※とSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン※を開催いたします。

※詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要・キャンペーンページをご確認ください。

























AI ISP※9の強化はセルフィーカメラにも拡張され、複数の光源が混在する環境でも、より自然な肌色と繊細なディテールを美しく再現します。

写真や動画の編集もよりスムーズで直感的に行えます。使い慣れた操作フローに組み込まれたAI搭載ツールにより、専門的なデザインスキルがなくても素早く調整を加えながら創造性を最大限に発揮することができます。





















積極的なサポートとパーソナライズされ柔軟に進化する体験の積み重ねが、より高度なエージェント型AI体験の基盤を築きます。その結果、Samsung Galaxyデバイスはユーザーのニーズを理解し、先回りしてサポートする信頼できるパートナーへと進化していきます。













「Samsung Galaxy S26シリーズ」はバックグラウンドで静かに機能する、より高度なソフトウェア保護機能も搭載しています。AIを活用した通話スクリーニング※19は、Galaxy AIが最初に応答することで、不明な発信者を識別し、その用件を要約することで、安全かつスムーズな通話対応を可能にします。さらに「プライバシーアラート」は機械学習を活用し、アプリがデバイス管理機能や正確な位置情報、通話履歴、連絡先などの機密情報にアクセスしようとした際にリアルタイムで通知します。こうしたアラートによりアプリがより広範囲なアクセス権限を求めている場合でも、その内容をすばやく把握でき、適切に権限を管理できます。

















※18 プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

※19 通話アシストの通話スクリーニング機能は、国や地域、言語によって異なる場合があります。本機能は手動で有効にする必要があります。

※20 AI機能のご利用には対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。

※21 初期設定ではオフになっています。ヘッドジェスチャーはGalaxy Wearableアプリからオンに設定できます。





＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞





■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約購入キャンペーン





対象期間中にAmazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店で「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）を予約購入いただきSamsung Walletアプリからご応募いただきますと、最大10,000円(不課税)をキャッシュバックいたします。

＜キャンペーン期間＞

予約期間：2026年2月26日（木） ～ 2026年3月11日（水）23：59

購入・応募期間：2026年3月12日（木） ～ 2026年3月31日（火）23：59

※上記期間は変更になる可能性がございます。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※本キャンペーンはSIMフリーモデルが対象です。

※予約期間中のみキャンペーンの対象となります。

※楽天市場での購入はSamsung公式ストア楽天市場店での購入のみ本キャンペーンの対象になります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

・「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

対象イヤホン

・「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」

特典

現金4,000円キャッシュバック（不課税）

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-open

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン





Amazon（アマゾンジャパン合同会社）、家電量販店、Samsung公式ストア楽天市場店、Samsung公式ストアYahoo!ショッピング店、IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービスにて、「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4 シリーズ」を両方ともご購入いただき、Samsung Walletアプリから応募いただきますと4,000円（不課税）をキャッシュバックいたします。

＜キャンペーン期間＞

購入・応募期間

発売日 ～ 2026年5月31日（日）

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。

※楽天市場での購入はSamsung公式ストア楽天市場店での購入のみ本キャンペーンの対象になります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

・「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

対象イヤホン

・「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」

特典

現金4,000円キャッシュバック（不課税）

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

■「Samsung Wallet」新サービス対応開始

「Samsung Wallet」はSamsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できるサムスン独自のデジタルウォレットで「Samsung Galaxy S26シリーズ」にもプリインストールされています。また、4月以降、新サービスが続々追加され、更にスムーズに支払いができる便利なサービス「Samsung Wallet」でスマートライフをご体感ください。さらに、「Samsung Wallet」ではアプリ内キャンペーンも毎月実施し、現在はPontaカードを追加すると500 Pontaポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。詳細はアプリ内の右上新着ボタンからプロモーションページをご確認ください。

アプリ名 ： 「Samsung Wallet」

インストール ： Galaxy Store/Google Play Store内

料金 ： 無料

対象端末 ：2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以上のSamsung Galaxyスマートフォン

※対象端末はhttps://www.samsung.com/jp/support/apps-services/about-samsung-walletをご確認ください。

※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」ではご使用いただくことはできません。（2026年2月26日時点）

■期間限定で「Galaxy Pop-up Studio」開催！

本日から3月1日(日)まで、ヨドバシカメラにて新製品を特設展示する期間限定のPopup Studioを開催いたします。発売前の新端末を体験いただけます。

実施場所 :ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 NEW

開催期間 ：2/26（木） ～ 3/1（日）

営業時間 ：10:00 ～ 22:00（土日祝含む／無休）

料金 ：無料

また、ヨドバシカメラ常設のSamsung Galaxy Studio（秋葉原、梅田、横浜、京都、札幌）でも本日より展示を開始いたします。是非ヨドバシカメラにお立ち寄りください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。