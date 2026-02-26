＜SB C&S＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、

「Samsung Galaxy S26 Ultra」

2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売

～ PayPayポイント最大10,000相当（不課税）がもらえる発売記念 予約購入キャンペーン開催 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は本日、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）をソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク）で発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、全国のソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップにて2026年2月26日（木）より予約受付を開始し、2026年3月12日（木）より販売を開始いたします。また、SB C&S株式会社から純正・専用アクセサリーも2026年3月12日(木)より販売を開始いたします。









※一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

※一部製品はソフトバンクオンラインショップのみの販売となります。

本日よりSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン※、Samsung Galaxy対象製品をご購入でPayPayポイントがもらえるキャンペーン※、3月12日よりSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン※を開催いたします。

※詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要・キャンペーンページをご確認ください。





















■これまでで最も直感的に使えるGalaxy AI体験

Samsungシリーズ第3世代のAIフォンとして誕生した「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、Galaxy AIがユーザーの「意図」をくみ取り、「行動」までのステップを短縮することで、日々の何気ない操作がより直感的で使いやすくなるよう設計されています。ユーザーの利用状況や意図を理解し、先回りしてサポートすることで、シームレスな体験を実現し、適切なタイミングで必要な情報を提示したり、最小限の操作でタスクを自動化してくれます。バックグラウンドで処理することで、ユーザーは本来の目的に集中できます。

Now Nudge※12は、状況に応じた最適な提案を行うことで、ユーザーは気を取られることなく作業の流れを維持できます。例えば、友人から旅行の写真を送ってほしいと頼まれた場合、「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、ギャラリーから該当する写真を自動で提案するため、アルバムを探したりアプリを切り替える手間を省くことが可能です。また、会議開催に関するメッセージなどを受信するとカレンダー予定と自動で照合し、スケジュールの重複がないかを確認してくれます。

「Samsung Galaxy S26シリーズ」ではNow Brief※13がより積極的にユーザーをサポートし、パーソナライズ※14された機能へと進化しました。予約から旅行の最新情報まで、個人の状況に応じて重要なイベントをリマインドし、ユーザーが一日中計画的に行動できるようサポートします。









積極的なサポートとパーソナライズされ柔軟に進化する体験の積み重ねが、より高度なエージェント型AI体験の基盤を築きます。その結果、Samsung Galaxyデバイスはユーザーのニーズを理解し、先回りしてサポートする信頼できるパートナーへと進化していきます。













「Samsung Galaxy S26シリーズ」はバックグラウンドで静かに機能する、より高度なソフトウェア保護機能も搭載しています。AIを活用した通話スクリーニング※19は、Galaxy AIが最初に応答することで、不明な発信者を識別し、その用件を要約することで、安全かつスムーズな通話対応を可能にします。さらに「プライバシーアラート」は機械学習を活用し、アプリがデバイス管理機能や正確な位置情報、通話履歴、連絡先などの機密情報にアクセスしようとした際にリアルタイムで通知します。こうしたアラートによりアプリがより広範囲なアクセス権限を求めている場合でも、その内容をすばやく把握でき、適切に権限を管理できます。

ギャラリーに直接組み込まれた「プライベートアルバム」を使えば別のフォルダを作成したり、Samsungアカウントにサインインしたりすることなく、選択した写真や動画を簡単に非表示にできます。また、「Samsung Galaxy S26シリーズ」は進化し続ける脅威に先んじて、ソフトウェア検証やファームウェア保護などの重要なシステム領域にポスト量子暗号技術を採用し、デバイスの堅牢性を一層高めています。

これらの機能は、チップレベルからSamsung Galaxyデバイスを守る多層型セキュリティプラットフォーム「S Knox」によって支えられています。デバイス上で動作するGalaxy AIは、Personal Data Engine（PDE）が文脈を理解したパーソナライズ体験を実現します。また、Knox Enhanced Encrypted Protection（KEEP）とKnox Vaultはソフトウェアとハードウェアを組み合わせ、各アプリのデータを暗号化し、分離して保護します。

Knox Matrixの最新アップデートにより、接続されたSamsung Galaxyデバイス間の保護がさらに強化されました。eSIM移行などの直接転送時におけるデバイス間暗号化を強化するとともに、デバイスのセキュリティステータスによってエコシステム全体のファームウェア更新状況をより分かりやすく確認できるようになりました。Knox Vaultやデバイス上のAIデータ保護と組み合わせることで、「Samsung Galaxy S26シリーズ」は個人データを現在だけでなく将来にわたって守る、包括的かつシステム全体にわたるアプローチを実現します。

これらの保護機能はAIが日常に自然に溶け込む時代において、ユーザーにより高い透明性、選択肢、そしてコントロールをもたらすことを目的としています。さらに7年間のセキュリティアップデートを提供することにより、「Samsung Galaxy S26シリーズ」はこうした保護を長期にわたり維持し、将来にわたって安心して使い続けられる環境を支えます。

「Samsung Galaxy S26シリーズ」が提供するユーザー体験は、スマートフォンが手元にないシーンでも途切れることはありません。「Samsung Galaxy S26シリーズ」の理想的なパートナーである新しい「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、豊かで没入感あふれるHi-Fiサウンドを実現するとともに、日常の体験をデバイスの枠を超えて広げます。ペアリングすれば、両手がふさがっている状況でも直感的な操作を続けられ、音声だけでAIエージェント※20（BixbyやGoogle Gemini、Perplexityを含む）を起動できるほか、「Samsung Galaxy Buds4 Pro」ではシンプルなヘッドジェスチャー※21で通話の操作も可能です。作業の手を止めることなく、常にスムーズなつながりを維持できます。

※18 プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

※19 通話アシストの通話スクリーニング機能は、国や地域、言語によって異なる場合があります。本機能は手動で有効にする必要があります。

※20 AI機能のご利用には対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。

※21 初期設定ではオフになっています。ヘッドジェスチャーはGalaxy Wearableアプリからオンに設定できます。













＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン









＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-softbank

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Galaxy対象製品をご購入でPayPayポイントがもらえるキャンペーン





ご購入前にキャンペーンサイトで抽選に参加いただき、対象期間（終了日未定）内に全国のソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップで「Samsung Galaxy S26シリーズ」を購入の上、キャンペーンサイトでご応募いただくと最大35,000円相当のPayPayポイント※がもらえる「Samsung Galaxy対象製品をご購入でPayPayポイントがもらえるキャンペーン」を開催いたします。詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

＜キャンペーン期間＞

抽選期間:2026年2月26日(木)9:00 ～ 終了日未定

購入・応募期間:2026年3月12日(木)9:00 ～ 終了日未定

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy S26」

1等：PayPayポイント24,000円相当、2等：PayPayポイント11,000円相当、3等：PayPayポイント5,500円相当

・「Samsung Galaxy S26+」

1等：PayPayポイント28,000円相当、2等：PayPayポイント14,000円相当、3等：PayPayポイント7,000円相当

・「Samsung Galaxy S26 Ultra」

1等：PayPayポイント35,000円相当、2等：PayPayポイント25,000円相当、3等：PayPayポイント8,000円相当

※PayPayポイントの出金と譲渡はできません。PayPay公式ストアでも利用可能です。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/paypay-point-cp/

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン





対象期間中に全国のソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップにて

「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」を分割払いにてご購入いただき、Samsung Walletアプリからご応募いただきますとPayPayポイントをプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

購入・応募期間

発売日 ～ 2026年5月31日（日）

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は製品受取日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

・「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

対象イヤホン

・「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」

特典

PayPayポイント4,000円相当（不課税）

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

※対象イヤホン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-softbank

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

