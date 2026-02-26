＜楽天モバイル＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、

「Samsung Galaxy S26 Ultra」

2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売

～ 楽天ポイント（ギフトコード）最大10,000相当がもらえる発売記念 予約購入キャンペーン開催 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は本日、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※1が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」※2、「Samsung Galaxy S26 Ultra」※2（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）を楽天モバイル株式会社（以下、楽天モバイル）で発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、楽天モバイル公式サイトにて2026年2月26日（木）より、楽天モバイル公式 楽天市場店にて2026年3月2日（月）より予約受付を開始し、2026年3月12日（木）より楽天モバイル公式サイト、楽天モバイル公式 楽天市場店、楽天モバイルショップにて販売を開始いたします。









※1 一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

※2 取り扱い店舗は楽天モバイルの製品ページよりご確認ください。

(https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/samsung-galaxy-s26-plus/)

(https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/samsung-galaxy-s26-ultra/)

本日よりSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン※3とSamsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン※を開催いたします。

※3 詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要・キャンペーンぺージをご確認ください。

























■Samsung Galaxy史上最高のカメラシステム

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、創造性と生産性の両面で「直感的な操作性」を徹底追求し、Samsung Galaxy史上最高のカメラシステムを搭載しました。コンテンツの撮影、編集、共有をシームレスな体験として統合することで、プロ仕様の機材や専門知識がなくても誰もがより手軽に創造性を実現できます。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」ではカメラの絞り※6を広くすることで、より多くの光をセンサーへ取り込み、低照度環境下でのズーム撮影においても一段とクリアかつディテール豊かな写真が実現します。さらに進化したナイトグラフィービデオ※7は、屋内でのコンサートや日没後のキャンプファイヤーなどの薄暗い状況でも、鮮明で色鮮やかな映像表現を可能にします。加えて、強化されたスーパー手振れ補正に水平ロック機能※8を新たに搭載したことで、凹凸のある道やスピード感のあるアクティビティでもより高い安定性を確保し、一貫性のあるフレーミングが容易に実現します。さらに「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、Samsung Galaxyデバイスとして初めてAPVに対応しました。APVは高品質な映像制作ワークフローとして最適化され、効率的なデータ圧縮を目的に設計された新しいプロ向け動画規格（コーデック）です。繰り返し編集を行っても画質劣化のない映像品質を保証します。

AI ISP※9の強化はセルフィーカメラにも拡張され、複数の光源が混在する環境でも、より自然な肌色と繊細なディテールを美しく再現します。

写真や動画の編集もよりスムーズで直感的に行えます。使い慣れた操作フローに組み込まれたAI搭載ツールにより、専門的なデザインスキルがなくても素早く調整を加えながら創造性を最大限に発揮することができます。













積極的なサポートとパーソナライズされ柔軟に進化する体験の積み重ねが、より高度なエージェント型AI体験の基盤を築きます。その結果、Samsung Galaxyデバイスはユーザーのニーズを理解し、先回りしてサポートする信頼できるパートナーへと進化していきます。









「Samsung Galaxy S26シリーズ」はバックグラウンドで静かに機能する、より高度なソフトウェア保護機能も搭載しています。AIを活用した通話スクリーニング※19は、Galaxy AIが最初に応答することで、不明な発信者を識別し、その用件を要約することで、安全かつスムーズな通話対応を可能にします。さらに「プライバシーアラート」は機械学習を活用し、アプリがデバイス管理機能や正確な位置情報、通話履歴、連絡先などの機密情報にアクセスしようとした際にリアルタイムで通知します。こうしたアラートによりアプリがより広範囲なアクセス権限を求めている場合でも、その内容をすばやく把握でき、適切に権限を管理できます。





これらの保護機能はAIが日常に自然に溶け込む時代において、ユーザーにより高い透明性、選択肢、そしてコントロールをもたらすことを目的としています。さらに7年間のセキュリティアップデートを提供することにより、「Samsung Galaxy S26シリーズ」はこうした保護を長期にわたり維持し、将来にわたって安心して使い続けられる環境を支えます。

「Samsung Galaxy S26シリーズ」が提供するユーザー体験は、スマートフォンが手元にないシーンでも途切れることはありません。「Samsung Galaxy S26シリーズ」の理想的なパートナーである新しい「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、豊かで没入感あふれるHi-Fiサウンドを実現するとともに、日常の体験をデバイスの枠を超えて広げます。ペアリングすれば、両手がふさがっている状況でも直感的な操作を続けられ、音声だけでAIエージェント※20（BixbyやGoogle Gemini、Perplexityを含む）を起動できるほか、「Samsung Galaxy Buds4 Pro」ではシンプルなヘッドジェスチャー※21で通話の操作も可能です。作業の手を止めることなく、常にスムーズなつながりを維持できます。

※18 プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

※19 通話アシストの通話スクリーニング機能は、国や地域、言語によって異なる場合があります。本機能は手動で有効にする必要があります。

※20 AI機能のご利用には対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。

※21 初期設定ではオフになっています。ヘッドジェスチャーはGalaxy Wearableアプリからオンに設定できます。













＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン









対象期間中に楽天モバイル公式サイト、楽天モバイル公式 楽天市場店にて「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」を予約購入いただきSamsung Walletアプリからご応募いただくと楽天ポイント(ギフトコード)をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

予約期間：2026年2月26日（木） ～ 2026年3月11日(水) 23:59

購入・応募期間：2026年3月12日(木) ～ 2026年3月31日（火）23：59

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※楽天市場での購入は楽天モバイル公式 楽天市場店での購入のみ本キャンペーンの対象になります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy S26」

楽天ポイント(ギフトコード) 5,000円相当

・「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

楽天ポイント(ギフトコード) 10,000円相当

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-rakuten

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン









対象期間中に楽天モバイル公式サイト、楽天モバイル公式 楽天市場店、楽天モバイルショップにて「Samsung Galaxy S26シリーズ」と「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」を両方ともご購入いただき、Samsung Walletアプリから応募いただきますと楽天ポイント(ギフトコード)をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

購入・応募期間

2026年3月12日(木) ～ 2026年5月31日（日）

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。

※楽天市場での購入は楽天モバイル公式 楽天市場店での購入のみ本キャンペーンの対象になります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

・「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra 」

対象イヤホン

・「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」

特典

楽天ポイント(ギフトコード）4,000円相当

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-rakuten

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。