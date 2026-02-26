スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、福岡県両立支援ポータルで案内された「福岡県よかパパ育休助成金」の申請締切が令和8年2月20日であることを受け、子育て応援宣言企業として、中小企業向けに「両立支援を採用と定着に活かす発信視点」を発信します。同助成金は、対象要件の一つとして「子育て応援宣言企業」への登録が示されています。

背景

福岡県両立支援ポータルでは、2026年1月20日付のお知らせとして、よかパパ育休助成金の締切が令和8年2月20日であることが案内されています。給付額は10万円で、対象には常時雇用労働者1人以上100人以下の事業者などの要件に加え、「子育て応援宣言企業」に登録していることが含まれています。この動きは、両立支援を制度として整えるだけでなく、採用・定着の競争力としてどう見せるかを考えるよい機会となります。

スパイアソリューションの発信内容

スパイアソリューションは子育て応援宣言企業として、両立支援を採用と定着に活かすための発信視点を、次の3点で整理して発信します。一つ目は、制度名より運用のリアルを伝えることです。応募者や従業員が知りたいのは、制度の名称よりも、実際に使えるのか、誰に相談できるのか、現場でどう回っているのかという情報です。二つ目は、男性育休や両立支援を「特別対応」ではなく「組織運用」として示すことです。個別の美談に寄せすぎず、再現可能なルールやフォロー体制として伝えることで、採用時の安心感と入社後の定着につながります。三つ目は、行政施策のタイミングを活かして発信することです。助成金や締切のタイミングは、社内制度の見直しや採用広報の更新を進める実務上のきっかけになります。制度対応と発信更新を同時に進めることで、社内外に一貫したメッセージを届けやすくなります。

代表コメント

よかパパ育休助成金の案内では、子育て応援宣言企業への登録が要件として示されており、制度と実務がつながっていることが分かります。私たちは子育て応援宣言企業として、両立支援を社内制度で終わらせず、採用や定着、企業ブランドに活かす発信設計まで含めて支援していきます。新年度を見据えた人材確保の準備としても、今の時期に見直す価値があるテーマだと考えています。

社名：スパイアソリューション株式会社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号代表者：代表取締役 原 浩之助設立：2019年事業内容：BtoB・BtoC企業向けの集客・マーケティング支援Web広告運用（Google広告／Yahoo!広告／Meta広告／TikTok広告 ほか）D2C・ECのLTV最大化支援ソーシャルセリング支援（SNS運用・コンテンツ設計）