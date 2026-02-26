タイガトレード株式会社(所在地：千葉県野田市)が運営するスポーツ専用オンラインショップ＜TAIGA GOLF＞は、2026年3月6日(金)～8日(日)の3日間、パシフィコ横浜にて開催されるアジア最大級のゴルフ体験イベント「JAPAN GOLF FAIR 2026」に出展いたします。





タイガゴルフ





本展示では、“遊び心と実用性を兼ね備えた海外ブランドゴルフギア”をテーマに、日本総代理店として取り扱うブランドを一堂に展示。さらに、会場限定の特別価格にて販売も実施予定です。









■ 展示ブランド

『Caddy Splash』

主力商品のウォーターブラシは、水ボトルとブラシを一体化させた設計で、クラブヘッドを手軽かつ効率的にクリーニングできる革新的アクセサリーです。発売以来、世界中のゴルファーから高い支持を獲得し、累計販売数は30万個を突破。機能性と携帯性を兼ね備えたヒットアイテムとして確固たる評価を築いています。当日は新商品の展示も予定しております。





Caddy Splash





『On Golf』

台湾発のゴルフメーカー。独自開発の「CoCoClip(ココクリップ)」は、ゴルフボールを片手でスマートに着脱できる新発想のボールホルダーです。ボールを手元にキープできるため、バッグの中を探す手間を省き、スムーズで快適なプレーをサポートします。





On Golf





『Voodoo Golf』

お守りや願掛けなどに使われるVoodoo人形をモチーフにしたユニークなティーホルダー。お守りの魔力があなたのミスショットを減らしてくれるかも！？ラウンドをより楽しく演出する、遊び心にあふれるゴルフギアです。





Voodoo Golf





■ TAIGA GOLFについて

TAIGA GOLFは、タイガトレード株式会社が運営するスポーツ専用オンラインショップです。海外発の優れたゴルフギアを厳選し、日本のゴルファーへお届けしています。

当社は『Caddy Splash』『On Golf』『Voodoo Golf』の日本総代理店として、国内市場への展開を行っております。

会場では、実際に製品をご覧いただき、その魅力を体感していただけます。ぜひブースへお立ち寄りください。

URL： https://taigatrade.shop-pro.jp/









■ジャパンゴルフフェア2026出展概要

開催日時：3月6日(金)～8日(日)

10：00～18：00(最終日は17：00まで)

会場 ：パシフィコ横浜1F 展示ホール(ブースNo.2-25)

※詳細は公式サイト( https://www.japangolffair.com/ )をご確認ください。









■販売元会社

社名 ： タイガトレード株式会社

所在地 ： 〒278-0047 千葉県野田市清水公園東2-25-13

代表者 ： 代表取締役 片岡 大騎

事業内容： 輸入品卸・小売

URL ： https://taigatrade-official.com/