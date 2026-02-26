中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、久屋大通公園(名古屋市中区)にて「中京テレビ番組まつり」を開催します。

今年は、朝の情報番組「あさドレ♪」(月～金曜あさ5時50分～)の番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」がイベント全体をプロデュースし、「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」として行います。

このたび、会場のメイン企画でもある「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」の出演アーティスト第一弾が決定しました。当日は、あさドレ♪MC陣とあさドレ♪ちゃんも登場し、ステージを盛り上げます！





「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」キービジュアル





■「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」3月14日(土)出演アーティスト

【nobodyknows+】

nobodyknows+





プロフィール

Crystal Boy、ヤス一番？、ノリノリで歌う坂梨、ノリ・ダ・ファンキーシビレサス、DJ MITSUからなる、名古屋在住のヒップホップグループ。

2010年～現在まで、地元愛知県より「あいち音楽大使」を委嘱。

また代表曲『ココロオドル』がスカイピース、kiki vivi lilyなど若い世代に絶大な人気を誇るアーティストによってカバーされ、2022年 YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した『ココロオドル』は公開後3年で7,000万回を超える再生回数を記録するなど、全世代にわたり親しまれるグループに。





【SAKURA GRADUATION】

SAKURA GRADUATION





プロフィール

キミの青春に、桜満開のエールを！夢も恋も全力応援！

勉強、恋、夢、友情――どんな瞬間も、そばで応援し、背中を押せる そんな青春を支える“マネージャー的な存在”の5人組ガールズグループ。

通称サクラグ。





【HONEBONE】

HONEBONE





プロフィール

2014年結成、EMILY(エミリ/ヴォーカル)とKAWAGUCHI(カワグチ/ギター)の2人組。共に東京・高円寺出身。

アコギと歌の生々しいサウンド・歌詞・キャラクターで、全国各地にてライブ活動を展開。

2023年には自身最大のワンマンライブを恵比寿LIQUIDROOMにて成功させる。

2021年、品川ヒロシ監督映画『リスタート』にEMILYが主演。HONEBONEとして主題歌を担当。

また読売ジャイアンツ・丸佳浩選手の入場曲「夜をこえて」を提供するなど、音楽シーンを飛び越えて活動中。









そのほか、出演アーティストは順次公開いたします。

観覧申し込みは3月3日(火)午前10時開始予定。詳細はイベント公式HPをご確認ください。









■地元愛知県出身！人気アーティスト青山哲士とのコラボも！

さらに、愛知県出身の人気アーティスト青山哲士と「あさドレ♪」が夢のコラボレーション！

会場内で実施する「あさドレ♪ちゃんのスタンプラリー」でスタンプをすべて集めると、『青山哲士×あさドレ♪コラボステッカー』をプレゼントします。

数量限定で、なくなり次第終了となります。





青山哲士×あさドレ♪コラボステッカー





■青山哲士 プロフィール

1971年生まれ。愛知県出身。

ジュエリーデザイナーとして26年間活動した後、2019年から絵画制作を開始。テレビ番組企画をきっかけに注目を集め、以降、作品は即完売状態が続いている。

海外の作品展へも出品するほか、2年連続で日本テレビ「24時間テレビ」チャリティーオークション企画に参加し300万円で落札された。





青山哲士





≪イベント概要≫

催事名 ： あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり

開催場所： 久屋大通公園(名古屋市中区)

・エンゼル広場

「あさドレ♪」ミュージックフェス／

「あさドレ♪」ワンハンドグルメブース

・SAKAE HIROBAs

あさドレ♪ちゃんとチュウキョ～くんのASOBIランド

・エディオン久屋広場

トラベルランド

開催日時： 2026年3月14日(土)・15日(日)10時～18時

※入場無料 ※雨天決行

URL ： https://www.ctv.co.jp/bangumimatsuri/









≪イベント全体マップ≫

イベント全体マップ





■「あさドレ♪」ミュージックフェス(エンゼル広場)

「親子で推せる！」ボーイズグループやSNS界隈で人気のアーティストが大集結！あさドレ♪MC陣とあさドレ♪ちゃんも登場し、ステージを盛り上げます！





■「あさドレ♪」ワンハンドグルメブース(エンゼル広場)

「あさドレ♪」「PS純金」「ぐ～たくさん」など…中京テレビが誇る最強情報番組で紹介された名古屋の名店や地元グルメをあさドレ♪ちゃんがわがままオーダー！同じくエンゼル広場で開催される「あさドレ♪」ミュージックフェスを楽しみながら、片手で食べられる“ワンハンドグルメ”が勢ぞろいします。





■あさドレ♪ちゃんとチュウキョ～くんのASOBIランド

あさドレ♪ちゃんがファミリーで楽しめるグルメや体験型アトラクションの会場をプロデュース！

あさドレ♪ちゃんとチュウキョ～くんと、中京テレビの番組の世界観で楽しんじゃおう！





■トラベルランド

国内外の様々な魅力ある観光地域の魅力を一堂に集めた「旅」をテーマにしたイベントを同時開催。当日は国内外合わせて50以上の自治体・観光協会・企業が出店。沖縄のエイサーやグルメが堪能できるなど、各地域自慢の特産品やグルメが大集合！家族のお出かけ情報が楽しみながら手に入るエリア！