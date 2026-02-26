¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Æ¤ê¤¿¤Þ30¼þÇ¯¡ª3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤¬Éü³è¡ª ¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´6¼ï¤Ï3/4(¿å)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
½Õ¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Ð¡¼¥¬¡¼(R)¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º(R)¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È(R) ¤È¤Á¤ª¤È¤áÇòÅí¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ò¡¢3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÈÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¡¢Ä«¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÉü³èÅÐ¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ¤È¤Á¤ª¤È¤áÇòÅí¡×¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÏÁ´6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
1996Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢à½Õ¤È¸À¤¨¤Ð¡Äá¤È°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤È¥ê¥ó¥´¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤ò±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤ò¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤ËÍí¤á¡¢¤¿¤Þ¤´¤ä¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ÞÉÕ¤¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£½é¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ñºà¤Ç»Üºö¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¶ñºà¤¬¡È¤¿¤Þ¤´¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½Õ¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ä¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Æ¤ê¤¿¤Þ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ»º¥ì¥â¥ó¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢¶ñºà´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ëº£Ç¯¤Ï¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤â²Ã¤¨¥ì¥â¥ó¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¥Þ¥Ã¥¯(R)¤Ç¤â¤Æ¤ê¤¿¤Þ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¾¡¢½Õµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¿§¹ç¤¤¤ÎÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º ¤È¤Á¤ª¤È¤áÇòÅí¡×¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ¤È¤Á¤ª¤È¤áÇòÅí¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Á¤ª¤È¤á²Ì½Á¡¢¤â¤â²Ì½Á¤¢¤ï¤»¤Æ1%»ÈÍÑ¡Ë
¡È¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¤ò3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â80Ç¯Âå¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¡¦EPO¤Î¡Ö¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤¬½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡Öº£¤«¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¦¡¦¡¦¡×¤È¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò½ÕËþ³«¤Îºù¤Î²¼¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¡È¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ï¡¢¤Æ¤ê¤¿¤Þ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬Â³¤¯¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½Õ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï½Õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¡¢3·î18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿·¥Ð¡¼¥¬¡¼¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡×¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º(R)¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È(R) ¤È¤Á¤ª¤È¤áÇòÅí¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ò¡¢3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÈÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¡¢Ä«¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÉü³èÅÐ¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥í¡¼¥È ¤È¤Á¤ª¤È¤áÇòÅí¡×¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÏÁ´6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¤ò3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â80Ç¯Âå¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¡¦EPO¤Î¡Ö¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤¬½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡Öº£¤«¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¦¡¦¡¦¡×¤È¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò½ÕËþ³«¤Îºù¤Î²¼¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¡È¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ï¡¢¤Æ¤ê¤¿¤Þ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬Â³¤¯¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½Õ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï½Õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¡¢3·î18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿·¥Ð¡¼¥¬¡¼¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡×¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£