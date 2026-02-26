＜Samsung＞「Samsung Galaxy S26 Series」2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売

＜Samsung＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」

「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）

2026年2月26日（木）予約開始・3月12日（木）発売

～ 最大10,000円現金キャッシュバックになる予約購入キャンペーン開催、さらに同時購入で対象製品が最大30％オフに ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は本日、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」 (SIMフリーモデル)（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）の発売を決定いたしましたのでお知らせいたします。「Samsung Galaxy S26シリーズ」はSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）、「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）にて、本日より予約受付を開始し、2026年3月12日（木）より販売を開始いたします。なお製品は本日より「Galaxy Harajuku」、「Galaxy Studio Osaka」、「Samsung Galaxy Studio」、「Galaxy Pop-up Studio」にてご体験いただけますので是非お立ち寄りください。













■日常使いを支えるパワフルなパフォーマンス









■Samsung Galaxy史上最高のカメラシステム













■これまでで最も直感的に使えるGalaxy AI体験

Samsungシリーズ第3世代のAIフォンとして誕生した「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、Galaxy AIがユーザーの「意図」をくみ取り、「行動」までのステップを短縮することで、日々の何気ない操作がより直感的で使いやすくなるよう設計されています。ユーザーの利用状況や意図を理解し、先回りしてサポートすることで、シームレスな体験を実現し、適切なタイミングで必要な情報を提示したり、最小限の操作でタスクを自動化してくれます。バックグラウンドで処理することで、ユーザーは本来の目的に集中できます。









※12 Now Nudgeの使用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。使用可否は国、地域、言語によって異なる場合があります。テキストメッセージによるプロンプトは、Samsung メッセージに加え、Google Messages、Google Chat、WhatsApp、WhatsApp Business、KakaoTalk、LINE、Signal、Instagram（DM）、Tango、+メッセージなど、一部のサードパーティのメッセージアプリでご利用いただけます。Now Nudgeの写真共有機能は利用可能な画像コンテンツを分析することで動作します。結果の正確性においての保証はいたしかねます。

※13 Now Briefの使用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。サービスの利用可否は国や地域、言語、デバイスモデル、アプリによって異なる場合があります。提供される写真の説明はユーザーの意図と一致しない場合があります。通知をオンに設定している場合にのみ通知情報を参照情報として利用できます。参照されるデータは対応するアプリの通知、Message、Gmail、およびSamsung Walletから取得されます。ただしGmailから収集されるデータは、ユーザーが「個人データインテリジェンス」によるGmailの読み取り権限に同意した場合にのみ適用されます。予約情報に関する参照データは予約確認メッセージからのみ取得可能です。

※14 前モデルと比較したものです。

※15 かこって検索はGoogle LLCの商標です。表示結果はイメージです。一部のデバイスで利用可能であり、インターネット接続が必要です。互換性のあるアプリおよび動作環境でのみ機能します。結果は合致したビジュアルによって異なる場合があります。結果の正確性においての保証はいたしかねます。

※16 Bixbyの使用にはSamsungアカウントへのログインとネットワーク接続が必要です。利用可能な機能は国や地域、言語によって異なる場合があります。Bixbyが音声認識できるのは、英語（イギリス）、英語（米国）、英語（インド）、フランス語（フランス）、ドイツ語（ドイツ）、イタリア語（イタリア）、日本語（日本）、韓国語（韓国）、中国語（中国本土）、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語（スペイン）、スペイン語（ラテンアメリカ）の特定のアクセントと方言のみです。今後、その他の言語にも対応予定です。すべてのアクセント、方言、表現が認識されるわけではなく、実際のパフォーマンスは発音や音量、周囲の環境によって異なる場合があります。メディア（動画／ゲーム／音声）の記録中、通話中、最大電力節約モード、緊急モード、Samsung Kidsなど、特定の条件下ではBixbyの機能をご利用いただけない場合があります。サービスの利用可否は国または地域、キャリア、言語、デバイスモデル、OSバージョンによって異なる場合があります。Bixbyの操作対象は一部のアプリですが、今後その他のアプリにも対応を拡大する予定です。SmartThingsを有効化したデバイスをBixbyで操作するには、最初にデバイスを「SmartThings」アプリに接続する必要があります。詳しくは、SmartThingsのウェブページ（www.samsung.com/smartthings）をご覧ください。

※17 使用可否は国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

■AI時代におけるプライバシーの多層的な保護













※18 プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

※19 通話アシストの通話スクリーニング機能は、国や地域、言語によって異なる場合があります。本機能は手動で有効にする必要があります。

※20 AI機能のご利用には対応するSamsung Galaxyスマートフォンが必要です。

※21 初期設定ではオフになっています。ヘッドジェスチャーはGalaxy Wearableアプリからオンに設定できます。













＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞

※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

※Samsung.com限定カラーはGalaxy Harajuku及びGalaxy Studio Osakaでも販売いたします。

※Samsung.com限定カラーは販売状況により販路を変更する場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞

※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

※Samsung.com限定カラーはGalaxy Harajuku及びGalaxy Studio Osakaでも販売いたします。

※Samsung.com限定カラーは販売状況により販路を変更する場合がございます。

■2月26日（木）より「Samsung Galaxy S26シリーズ」 アクセサリーの予約も開始

「Samsung Galaxy S26シリーズ」の純正・専用アクセサリーは2026年2月26日（木）より予約受付、3月12日（木）に販売を開始いたします。お客様のお好みに合わせてお選びいただけるように、豊富な種類・カラーをご用意いたしました。オリジナルのカスタマイズをお楽しみください。詳細は製品ページ(https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?smartphones）をご確認ください。

※販路によって取り扱い製品が異なります。

※カラーやモデル、アクセサリーのデザインは国や地域、キャリアによって異なる場合があります。

※一部予約・発売日が遅れる製品があります。また販売状況によっては欠品している可能性があります。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約購入キャンペーン





対象期間中にSamsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaで「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）を予約購入いただきSamsung Walletアプリからご応募いただきますと、最大10,000円(不課税)をキャッシュバックいたします。また端末と同時購入で対象製品が最大30％オフとなります。

＜キャンペーン期間＞

予約購入期間：2026年2月26日（木）9：00 ～ 2026年3月12日（木）8：59

応募期間：2026年3月12日（木）0：00 ～ 2026年3月31日（火）23：59

※上記期間は変更になる可能性がございます。

※予約購入日はSamsungオンラインショップでの注文完了基準となりますのでご注意ください。

※対象製品が在庫切れの場合は特典が受けられません。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

・「Samsung Galaxy S26」

現金5,000円キャッシュバック（不課税）

・「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

現金10,000円キャッシュバック（不課税）

※キャッシュバック特典の進呈は製品がお手元に届いてからにお客様ご自身での応募が必須となります。

※キャッシュバック特典の受け取りはセブン銀行「ATM受取」となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-cp-2026-1h

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■Samsung Educationショップなら最新製品も特別価格で！

学生・教職員の方を対象とした「Samsung Educationショップ」では「Samsung Galaxy S26シリーズ」も特別価格にてご購入いただけます。

＜Samsung Educationショップ特別価格※(税込)＞

「Samsung Galaxy S26」 129,580円～

「Samsung Galaxy S26+」 161,423円～

「Samsung Galaxy S26 Ultra」 207,955円～

※上記価格表示は2026年2月26日時点のものです。時期によっては、価格が変動する可能性もございます。

※Educationショップのご利用については、下記ページをご確認ください。

(https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-education-store/)

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy S26シリーズ」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※「Samsung Galaxy S26シリーズ」は1年に2回までの適応となります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品は、製品予約開始後にGalaxy Care公式ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■2月26日（木）よりGalaxy Harajuku・Galaxy Studio Osakaにて製品展示開始

2026年2月26日より、Galaxy Harajuku（東京・原宿）およびGalaxy Studio Osaka（大阪・なんば）にて「Samsung Galaxy S26シリーズ」「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」を展示いたします。是非この機会にご来店ください。

Galaxy Harajuku

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/

Galaxy Studio Osaka

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。