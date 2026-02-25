ファントム座ホワイトデーイマーシブシアター『エデン～博士の愛したロボット～』が2026年3月14日（土）～2026年3月15日（日）に遊空間がざびぃ（東京都杉並区西荻北5丁目9-12）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13385

■『エデン～博士の愛したロボット』公式サイトhttps://phantomeria.my.canva.site/eden

3月14日（土）、3月15日（日）にロボットが主人公の舞台『ホワイトデーイマーシブシアター エデン～博士の愛したロボット』（杉並演劇祭参加作品、会場:西荻窪 遊空間がざびぃ、全8公演）が上演される。さらに同公演にて、大清水さちによる漫画『ＴＷＩＮ ＳＩＧＮＡＬ』（『月刊少年ガンガン』『月刊Gファンタジー』1992-2001連載）ノベライズを担当し、AIを描いた小説を多数発表してきた小説家 北条風奈のトークショー登壇が決定。北条が登壇するのは14日18時00分スタート回を鑑賞した観客限定で観られるトークショーだ。舞台『エデン』は、100年以上前に雪で埋まった研究所が発掘され、その中に閉じ込められていたロボット エデンが、観客と会話をして記憶を取り戻していくという物語。長年AIやロボットについて執筆し、造詣が深い北条風奈がこの舞台に描かれたロボット像を深堀りし、現代と未来のAIについてキャストたちとトークする。

https://www.confetti-web.com/events/13385

ホワイトデーイマーシブシアター『エデン～博士の愛したロボット』あらすじ

「100年前に作られた研究所が、あの大災害をへて、つい先日地中から見つかりました━━━」稀代のロボット研究者 上ノ内佳正（かみのうち よしまさ）の最高傑作・人間型ロボット エデンが保存状態のいいまま地中から見つかった。そのニュースを知ったあなたは上ノ内研究所の見学会に参加する。100年以上前に作られたエデンは絶世の美女の姿のまま研究所に取り残されていた。その内部に保存されているはずの博士の研究データを復元するには、博士が最後にエデンに伝えたある言葉を入力する必要がある。……が、そこであなたはとあるウワサを思い出す。「上ノ内博士が、自分の作ったロボット エデンに殺された」 というウワサを。

出演者コメント

北条風奈(ほうじょう・かざな)

このたびは栗林さみさんのお招きでトークショーにお邪魔します。長年、人工生命体をテーマに作品を書いてきました。近年、生成AIやLLM(大規模言語モデル)に注目が集まり、人間自身の関係構築が意識されています。『エデン~博士の愛したロボット』もそこがテーマ。トークショーでは、どんなお話が飛び出すでしょうか。私も楽しみです。プロフィール小説家。人間形態ロボットと電脳空間を扱う先進的なコミック『ツインシグナル』のノベライズ『小説TWIN SIGNAL』でデビュー。代表作:サイバーパンク『奇跡の知性』ハードボイルド『極楽島(ライサ)』各シリーズ、本格ファンタジー『砂漠と黄金』電子書籍を各書店にて配信中。

プロデューサー・脚本・演出 栗林さみ

漫画『ＴＷＩＮ ＳＩＧＮＡＬ』と、北条風奈先生の小説版に夢中の幼少期を過ごし、今作の舞台もその影響を大きく受けています。約35年前に今のAI事情を預言していた！？北条先生とのトークショーにご期待ください。

■ファントム座～Phantomeriaとは

2025年に結成した新進気鋭の演劇集団。イマーシブシアター（没入型演劇）専門の劇団で、2025年10月、2026年2月公演を経て今作が3作品目の公演となる。※イマーシブシアターとは・・・観客も登場人物のひとりになったような没入体験ができる演劇。観客の目と鼻の先で演劇が展開される。

公演概要

ファントム座ホワイトデーイマーシブシアター『エデン～博士の愛したロボット～』公演期間：2026年3月14日（土）～2026年3月15日（日）会場：遊空間がざびぃ（東京都杉並区西荻北5丁目9-12）■キャスト作曲家・ピアニスト 新垣隆元 アフィリア・サーガ ユカフィン舞台俳優 松尾彩加ホリプロ所属フリーアナウンサー 栗林さみ舞台俳優・ジュノンボーイ審査員特別賞 副島和樹シンガーソングライター 山田リイコ元Fragrant Drive 板橋加奈■公演スケジュール3/14(土)11：30／13：30／16：00／18：00★3/15(日)11：30／13：30／16：00／18：00※上演時間：約60分★：終演後トークショーあり■チケット料金(全て税込)一般チケット:4,000円ステージに登壇できる！研究員チケット（各公演10枚限定）6,500円

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com