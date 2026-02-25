ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、YKK社の日本製クイックリリースパーツを採用したカメラストラップ「アンチツイストストラップ」シリーズ 7種を発売いたします。クイックリリースパーツのコネクター部に組み込まれた円筒形のアンカーが、カメラの動きに合わせて360度自由に回転。撮影中や移動中に起こるストラップの不快なねじれや絡まりを軽減し、常に快適な装着感を提供します。クイックリリースパーツ単体と交換用アンカー、ストラップ5種類のラインナップでの展開です。

■ハクバ アンチツイストストラップ スピードスリング38

希望小売価格：9,980円（税込）簡単な操作で瞬時に伸縮が可能な斜め掛けタイプのストラップです。移動時は縮めて身体に密着させることでカメラの揺れを抑え、シャッターチャンスには瞬時に伸ばして素早く撮影体勢に入ることができます。カメラの持ち運びによる「揺れ」と「ねじれ」という二つのストレスを軽減し、撮影への集中力を向上させる速写システムです。

■ハクバ アンチツイストストラップ スリムクッション25

希望小売価格：9,980円（税込）スリムな25mm幅で取り回しが良く、ミラーレス一眼カメラや高級コンパクトカメラのユーザーに最適な一本です。肩当て部分のベルトにクッション材を内蔵し、裏面には滑り止めのプリント加工も施しています。長時間の撮影でも肩への負担とストラップのズレやねじれを軽減し、軽快さと確実なホールド性を両立します。

■ハクバ アンチツイストストラップ ドライメッシュ50

希望小売価格：9,980円（税込）幅50mmのストラップ全体に、通気性とクッション性に優れた軽量3Dメッシュ素材を採用。汗や熱を効率的に逃がし、長時間の撮影や高温多湿な環境下でも快適性を維持します。ストラップのねじれ軽減効果と相まって、安定したホールド感と蒸れにくい快適な装着感を提供します。

■ハクバ アンチツイストストラップ ストレージ25

希望小売価格：9,980円（税込）すぐに出し入れができるアクセサリーポーチが付いたスリムなストラップです。ポーチはマチが広がる構造のため厚みのある小物も収納でき、好みの位置に調整可能。ポーチを取り外せばシンプルな25mm幅のストラップとしても使用できる、汎用性の高いモデルです。

■ハクバ アンチツイストストラップ エルゴハンド

希望小売価格：6,550円（税込）手の形になじむ設計でカメラをしっかりとホールドできるハンドストラップです。長時間の撮影でも安定したグリップ力を維持し、手への負担を軽減します。状況に合わせてリストストラップとしても使用でき、クイックリリースパーツによりカメラからの着脱も簡単です。

■ハクバ アンチツイストストラップ コネクターセット

希望小売価格：5,690円（税込）「アンチツイストストラップ」シリーズに標準装備されている、YKK社の日本製ねじれ軽減クイックリリースパーツです。お手持ちのカメラストラップに取り付けるだけで、ストラップのねじれによるストレスを減少し、収納時や三脚使用時などでの着脱がスムーズに行えます。

■ハクバ アンチツイストストラップ アンカー

希望小売価格：2,970円（税込）シリーズ専用のアンカー（カメラ側パーツ）2個セットです。複数のカメラでストラップを共用する場合や、摩耗したアンカーの交換用としてお使いいただけます。シリーズ共通の専用コネクターと組み合わせてご使用ください。

発売開始日 ：2026年02月27日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1321

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp