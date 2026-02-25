株式会社AniTone（東京都目黒区 代表取締役：秋田堅司）は、メディアミックスプロジェクト『Gray Sheep』が「Gray Sheep EP06」収録曲「Cheeky girl」のMVを公開したことをお知らせいたします。

「Gray Sheep EP06」収録曲「Cheeky girl」MVを公開！

【Gray Sheep】「Cheeky girl」MV：youtu.be/wHW0O4Bfgx0

メディアミックスプロジェクト『Gray Sheep』6枚目のシングル「Gray Sheep EP06」が待望のリリース！「ホスト潜入捜査編」最終章を収録した本作ドラマパートでは、DROP（cv.緑川光）の暴走が思わぬ悲劇の引き金に。収録楽曲の「Colors Of You」、「Cheeky girl」は「Gray Sheep EP02」以来の各チーム全員歌唱となります。そして本日20:00に、本作の収録曲「Cheeky girl」のMusic Videoが公開されました。「Cheeky girl」はBAD SKUNKメンバー全員で歌唱する疾走感あるビートが特徴的で、ストリート感あふれるサウンドとキャッチーなラップが融合した楽曲。MVではメンバー全員がブラックトーンで統一したスタイリングで登場し、バスカらしさを凝縮した都会的かつ洗練された映像世界を描き出しています。

さらに明日20:00には、GOATのメンバー全員が歌唱する「Colors Of You」のMusic Videoも公開予定！

YouTube『Gray Sheep Official Channel』をチャンネル登録して公開をお待ちください！Gray Sheep Official Channel：https://www.youtube.com/@GraySheepOfficialChannel2周年特設サイト：https://gray-sheep.com/sp/2nd/Gray Sheep 公式X：https://x.com/GraySheep_infoよくわかる #グレシプ：https://gray-sheep.com/sp/intro/

商品情報

タイトル：Gray Sheep EP06アーティスト：GOAT／BAD SKUNK発売日：2026年2月25 日（水）発売／販売元：AniTone MusicATOM-0017 \4,400（税10％：\400）封入特典：ホスト風名刺カード 全12種より1枚ランダム 絵柄：SNOW、COLOR、NURSE、SPIDER、JOE、OWL、JUNKY、AK、NERU、CHERRY、SPRING、YP※絵柄はお選びいただけません【収録内容】＜Drama＞1.Track 12.Track 23.Track 34.Track 45.Track 5 ＜Song＞6.Colors Of You ／ GOAT（SNOW cv.山下誠一郎、COLOR cv.伊東健人、NURSE cv.阿座上洋平、SPIDER cv.坂田将吾、JOE cv.橘龍丸、OWL cv.堀江瞬）7.Cheeky girl ／ BAD SKUNK（JUNKY cv.古川慎、AK cv.熊谷健太郎、NERU cv.土岐隼一、CHERRY cv.中島ヨシキ、SPRING cv.天粼滉平、YP cv.梅原裕一郎）8.Colors Of You -Off Vocal-9.Cheeky girl -Off Vocal-

法人別オリジナル店舗特典デザイン公開！

●全国アニメイト (通販含む) ：2L判ブロマイド

●ステラワース：ましかくブロマイド(89mm×89mm)https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=&name=Gray+Sheep+EP06&lc=ymGUcUNc6ct&sc=&br=AniTone+Music&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5㎝）

ABOUT Gray Sheep

音楽から始まるメディアミックスプロジェクト

≪STORY≫

施設で幼少期を過ごした青年・スノウ。彼が警紮官(けいさつかん)になったある日、突然の人事異動により東キョウ都・東キョウ視庁に設置されている特殊作戦部隊【GOAT(ゴート)】へと配属される。GOATにはリーダーであるカラーをはじめ個性豊かなメンバーが所属しており、快く彼を迎えてくれた。しかしその一方で施設時代の友人、ジャンキーとエーケーと再び出会うこととなり、彼らが【BAD SKUNK(（通称・バスカ）)】として活躍しているだけでなく、警紮組織と対立関係にあることを知ってしまう。【GOATへの配属】、そして【かつての友人との再会】。これによりスノウを取り巻く環境は刻一刻と不穏な方向へと変化していくこととなる――≪CHARACTER≫【GOAT（ゴート）】SNOW（スノウ）cv.山下誠一郎 ／ COLOR（カラー）cv.伊東健人 ／ NURSE（ナース）cv.阿座上洋平SPIDER（スパイダー）cv.坂田将吾 ／ JOE（ジョー）cv.橘龍丸 ／ OWL（オウル）cv.堀江瞬【BAD SKUNK（バッドスカンク）】JUNKY（ジャンキー）cv.古川慎 ／ AK（エーケー）cv.熊谷健太郎 ／ NERU（ネル）cv.土岐隼一CHERRY（チェリー）cv.中島ヨシキ ／ SPRING（スプリング）cv.天粼滉平 ／ YP（ワイピー）cv.梅原裕一郎【SAP（サップ）】BAKER（ベイカー）cv.津田健次郎 ／ EGG（エッグ）cv.浪川大輔 TEQUILA（テキーラ）cv.森久保祥太郎 ／ VANILLA（バニラ）cv.岡本信彦DROP（ドロップ）cv.緑川光【公式サイト】https://gray-sheep.com/【公式X（旧Twitter）】https://x.com/GraySheep_info?s=20【YouTube】https://youtube.com/@GraySheepOfficialChannel?si=7EUcZnyxPJsm0lpy【TikTok】https://www.tiktok.com/@graysheep_info【よくわかる#グレシプ】https://gray-sheep.com/sp/intro/

