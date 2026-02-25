石川ひとみのヒット曲『まちぶせ』が、45回転アナログ盤（LP）として4月15日(水)にリリースされることが発表された。1981年にシングルレコードとして発売され、紅白歌合戦の出場も果たしたこの曲が世に出で間もなく45周年となる。45周年を記念して、45回転12インチシングルアナログレコード（LPサイズ）の発売が決定。税抜価格は45周年にちなんで4,500円とした。カップリングには当時のB面曲『懐かしきリフレイン』に加え、『さよならの理由』『にわか雨』『恋のディスコ』らの人気曲、更には1981年当時の石川ひとみと2018年の石川ひとみのデュエットが聴ける『まちぶせ（81-18バージョン）』を収録。ぬくもりのあるレコードの音とオリジナルジャケットのアートワークをLPサイズで楽しめる。4月には『まちぶせ』発売45周年を記念したコンサートを東京・大手町三井ホール（4/19）と名古屋ダイヤモンドホール（4/23）で開催、東京公演はすでに完売の盛況ぶりだ。石川は「とても嬉しいです！名古屋公演やDVDの発売も決まり、『まちぶせ』のアナログ盤リリースも決まり、令和8年の石川ひとみはとってもわくわくしています」と喜びを語った。音楽マーケッター・臼井孝 氏はこう評している。石川ひとみさんの「まちぶせ」は、発売から4ヶ月近く経過した1981年8月17日付に自身初のオリコンTOP10入りとなり、合計6週間ランクインしました（最高6位、累計39.6万枚、年間33位）。また、レコード売り上げと、有線、ラジオ、はがきの各リクエストにより総合ランキングを決定する音楽番組『ザ・ベストテン』では、４部門とも好調で9週連続ベストテン入りし、最高3位、年間21位とより大きなヒットだったことが分かります。さらに、近年でも『昭和のカラオケ名曲100選』といったテレビの特番でもほば毎回放送され、ストリーミングのSpotifyでの再生回数も1200万回超え、まさに『記録にも記憶にも残るヒット曲』と言えるでしょう。そして、今回のアナログ盤に収録された全6曲の構成も見事です。当時のA面/B面に収録されていた「まちぶせ」と「懐かしきリフレイン」に加え、本人がお気に入りで長年のファンにも好評な「にわか雨」、DJ界隈で話題の洋楽カバー「恋のディスコ」、シティポップ・ブームで今や石川ひとみ屈指の人気曲に成長した「さよならの理由」、そして81年と18年の歌唱を組み合わせた「まちぶせ（81-18バージョン）」と、まさにこの45年間の軌跡を多面的にたどることが出来るのですから。今回のリリースや「まちぶせ」のロングヒットは、紛れもなく石川ひとみさんが今も努力を重ね歌い続けていることが大きな支えとなっています。（人と音楽をつなげたい音楽マーケッター・臼井孝）【オフィシャルHP・SNS】 http://www.teichiku.co.jp/artist/ishikawa-hitomi/ https://www.ishikawahitomi.com https://www.facebook.com/hitomi40th https://twitter.com/Ishikawa_1103【リリース情報】◆石川ひとみ『まちぶせ～青春の４５回転～』4/15発売＜side-A＞ 1.まちぶせ （作詞・作曲：荒井由実 編曲：松任谷正隆）2.懐かしきリフレイン （作詞：山上路夫 作曲：浜田金吾 編曲：渡辺茂樹）3.にわか雨 （作詞：岡田冨美子 作曲：西島三重子 編曲：松任谷正隆）＜side-B＞ 1.恋のディスコ （作詞・作曲：Cutugno, Pallavincini 訳詞：康珍化 編曲：GAME）2.さよならの理由（作詞：竜 真知子 作曲：林 哲司 編曲：林 哲司・山下 正）3.まちぶせ（81-18バージョン）（作詞・作曲：荒井由実 編曲：山田直毅 原編曲：松任谷正隆）発売元：テイチクエンタテインメント品番：TEJL-45004価格：4,950円（税込）◆DVD「石川ひとみpremium live80’」4/19発売78年～80年代のオリジナルだけを集めたPremium Live80'2024年11月29日 羽田ティアットスカイホール公演 全20曲を収録発売元：SAZAE価格：6,600（税込）【コンサート情報】◆石川ひとみ 「まちぶせ」発売45周年記念コンサート～Forever～2026年4月19日（日） 東京・大手町三井ホール開場15:00 / 開演16:00 ＜完売御礼＞◆石川ひとみ「まちぶせ」発売45周年記念コンサート～Forever～追加公演2026年4月23日（木）名古屋・DIAMOND HALL（ダイアモンドホール）開場18:00 / 開演18:30