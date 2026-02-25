調査レポート「子育て世帯の「フォトブック購入」市場調査 2026～初回検討時期・重視ポイント・ブランド選択の分析～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年12月～2026年1に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯の「フォトブック購入」市場調査 2026～初回検討時期・重視ポイント・ブランド選択の分析～』を発行いたします。
概要
本調査を通じて、子育て世帯におけるフォトブック購入は、出産前後から生後数か月という期間に注目度が非常に高まる市場であることが明らかになった。検討から購入までの時間が短く、価格や手軽さといった初期ハードルの低さが重視される。一方で、価格によるブランドスイッチも一定生じうる市場である。
このような市場特性を踏まえると、比較検討の段階でサービスが認知され、価格・手軽さという広い意味でのコストの低さの理解を促すことが重要となる。特に妊娠期から生後0歳前半は、育児情報の取得行動が活発でありながら、意思決定の負荷を極力下げたい時期でもある。このタイミングで、信頼できる文脈の中で接触できるかどうかが、初回購入の成否を左右する。
調査項目
● フォトブックの作成・購入経験
● 初回購入の検討時期
● 初回購入の検討時間
● 初回購入時期
● 購入頻度
● ブランド知名度
● 比較検討したブランド
● 初回購入したブランド
● 購入理由
● 作成した機会・タイミング
● 購入時の重視点
● 購入時の最重視点
● 初回購入価格
● 参考にした情報源
● 最も参考にした情報源
● 満足度
● 再購入意向
● ブランドスイッチ経験
● スイッチしたブランド
● ブランドスイッチ理由
● ブランドスイッチ時期
● 非購入・未購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/17772/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2025年12月16日（火）～2026年1月13日（火）
有効回答者数：596名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341591/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
本調査を通じて、子育て世帯におけるフォトブック購入は、出産前後から生後数か月という期間に注目度が非常に高まる市場であることが明らかになった。検討から購入までの時間が短く、価格や手軽さといった初期ハードルの低さが重視される。一方で、価格によるブランドスイッチも一定生じうる市場である。
このような市場特性を踏まえると、比較検討の段階でサービスが認知され、価格・手軽さという広い意味でのコストの低さの理解を促すことが重要となる。特に妊娠期から生後0歳前半は、育児情報の取得行動が活発でありながら、意思決定の負荷を極力下げたい時期でもある。このタイミングで、信頼できる文脈の中で接触できるかどうかが、初回購入の成否を左右する。
調査項目
● フォトブックの作成・購入経験
● 初回購入の検討時期
● 初回購入の検討時間
● 初回購入時期
● 購入頻度
● ブランド知名度
● 比較検討したブランド
● 初回購入したブランド
● 購入理由
● 作成した機会・タイミング
● 購入時の重視点
● 購入時の最重視点
● 初回購入価格
● 参考にした情報源
● 最も参考にした情報源
● 満足度
● 再購入意向
● ブランドスイッチ経験
● スイッチしたブランド
● ブランドスイッチ理由
● ブランドスイッチ時期
● 非購入・未購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/17772/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2025年12月16日（火）～2026年1月13日（火）
有効回答者数：596名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341591/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
プレスリリース詳細へ