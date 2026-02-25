スカパーJSAT株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 米倉英一、以下「スカパー!」)は、2026年2月20日(金)、ぴあアリーナMMにて、K-POP界を牽引するダンサー・振付師であり、パフォーマンスアーティストとして日韓で活躍するYUMEKIによる、初のスペシャルファンイベント『YUMEKI and FRIENDS : )』を開催いたしました。





YUMEKI and FRIENDS_集合1





本イベントは、YUMEKIが「大好きな仲間たちと過ごす温かい時間」をテーマに掲げ、ペク・グヨン、Kany、KINKY、M!LK の塩粼太智と吉田仁人まで、YUMEKIがこれまで関わってきた豪華ゲストと共にスペシャル＆秘蔵トーク満載“一夜限り”の特別な時間となりました。









■イベントレポート：国境を越えたダンスの絆と、初公開のビハインドトーク

『YUMEKI and FRIENDS : )』はスペシャルファンイベントという名前の通り、スペシャルな演出が盛り沢山。オープニングでは、多くの観客が詰めかけたぴあアリーナMMのステージに、この日MCを務めた古家正亨が慌てた様子で登場。会場内で迷子になってしまったというYUMEKIが古家と携帯電話で会話をしながら、観客席から登場するというユニークなオープニングからスタートしました。





イベント前にファン投票により決まったホワイトの衣装に身を包み、観客席からステージに颯爽と登場したYUMEKIは、オープニングから満面の笑みで観客席を見渡します。最初のトークコーナーでは、2025年11月に開設したYouTubeで配信中の趣味探しコンテンツについての裏話や、これからチャレンジしてほしい趣味を募る場面も。





また会場を訪れたファンからの質問に答える「YUMEKIに聞きたい！」のコーナーでは、ダンスに関する質問や、気分が落ち込んだ時の対処法など、さまざまな質問に丁寧に答える姿も見せてくれました。









■グローバルな「師弟・戦友」トーク：ペク・グヨン × Kany × KINKY

ゲストセクションでは、YUMEKIが練習生として参加した韓国のオーディション番組『BOYS II PLANET』でトレーナーを務めていたペク・グヨン、世界を舞台に活躍するKany、パフォーマンスディレクターのKINKYの3名が登場。YUMEKIは『BOYS II PLANET』に出演する前から、ペク・グヨンと同じ1MILLION DANCE STUDIOの所属ダンサー・振付師として活躍していたため3名とは旧知の仲。





YUMEKI and FRIENDS_YUMEKI, ゲスト





そんな3名とYUMEKIというグローバルな「師弟・戦友」が集まったトークコーナーでは、YUMEKIが日本人参加者として唯一ファイナルまで進出した『BOYS II PLANET』に関しての厳しくも愛のある指導の裏側や、数々のヒット曲を生み出してきた4名だからこそ語れる、「サビの振付が誕生した瞬間」についてのトーク、好きな日本の楽曲についてなどの秘蔵トークに花が咲きます。そんな大盛り上がりのトーク中には、なんとtuki.の「晩餐歌」をベク・グヨンが歌唱するサプライズも。嬉しそうに見守るYUMEKIの笑顔も印象的でした。





つづく「YUMEKI and FRIENDS ダンスチャレンジ」コーナーでは、『BOYS II PLANET』にちなんだ楽曲を集めたスペシャルなダンスチャレンジを披露。妖艶な振り付けでも話題となったペクグヨン振付の「Chains」をYUMEKI＆ペクグヨンのコンビで、ペクグヨンとKanyが振付したハードなビート曲「Lucky MACHO」をYUMEKI＆Kany、ラストにはYUMEKIがチームメンバーを選択し挑み、そのパフォーマンスクオリティの高さから『BOYS II PLANET』伝説のステージの1つと言われる「Whiplash」をYUMEKI＆KINKY、ラストにはなんと『BOYS II PLANET』のシグナルソングでペクグヨン振付の「HOLA SOLAR」を披露するという、超スペシャルな展開に。全曲でイントロから大歓声が上がる大盛り上がりのコーナーとなりました。









■スペシャルコラボレーション：M!LK(塩粼太智・吉田仁人)

グローバルな「師弟・戦友」とのトークコーナーに続いては、現在人気爆発中の5人組ダンスボーカルグループM!LKから塩粼太智と吉田仁人が登場。M!LKの「Kiss Plan」をYUMEKIが振り付けしたということで、初めて会う前はYUMEKIのことを少し怖い人だと思っていたことや、練習時でもYUMEKIのファッションがとてもおしゃれだったことなど、「Kiss Plan」の振り付けレッスンが1日しかなかったことなど秘蔵トークが飛び出しました。





さらに、現在バラエティ番組でも大活躍中の塩粼太智と吉田仁人からは、勢いのあるツッコミの方法や、商品が登場した時の驚き方など、バラエティ番組出演時に使えそうな有益なアドバイスが次々に飛び出し会場は爆笑の嵐に。





続いてYUMEKIによる「Kiss Plan」「イイじゃん」のサビメドレーダンスチャレンジまで披露し歓声が溢れます。さらに大ヒット曲「好きすぎて滅！」のダンスチャレンジではペアダンスが特徴のダンスサポートのためになんとKINKYが再び登場するサプライズも。盛り上げ上手なM!LKとの楽しい時間に終始笑顔のYUMEKIに会場は多幸感で満たされました。





YUMEKI and FRIENDS_YUMEKI,M!LK





■YUMEKIの意外な姿が見えたゲームコーナー

ゲストが退場した後は、再びYUMEKIとファンの皆さんだけの時間。いつも愛を送ってくれるファンの皆さんへプレゼントするためのオリジナルテディーベアを作る「ちょっと早いホワイトデー」コーナーへ。YUMEKIの独特なセンスが光るデコレーションで完成したオリジナルテディーベアは、抽選で選ばれた2名のファンにプレゼントされました。





ホワイトデーのプレゼントにほっこりした後は、なんとファンがハンターとなり、YUMEKIが会場全体を舞台に逃げ歩くという驚きの企画「YUMEKI 逃歩中！」コーナー。ハンターそしてYUMEKIに多くの声援が送られると同時に、何事にも妥協を許さない真剣なYUMEKIの逃歩姿に、会場中が笑顔に包まれました









■YUMEKIからのメッセージ

エンディングでYUMEKIは、「今回はゲストの方々と一緒のイベントを、僕の地元横浜で開催できてとても良い時間になりました。M!LKさん、BOYS II PLANETのマスターの皆さんと一緒に他では絶対に見れない光景だったと思います。ぜひまた開催したいです！ありがとうございます。」と感謝の言葉を述べ、ファンの皆さんとの再会を誓いました。





YUMEKI and FRIENDS_YUMEKI1





■放送概要

・番組名 ： YUMEKI and FRIENDS : )

・放送日時 ： 2026年3月28日(土)夜0：00～3：00

・放送チャンネル： テレ朝チャンネル1

