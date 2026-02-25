こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
三陸常磐の海の幸のおいしさを伝えるごひいき！三陸常磐キャンペーン「三陸常磐食べようフェア2026」3月4日(水)〜みやぎサーモンを使用した商品発売
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営するデニーズは、経済産業省が中心に推進する、三陸常磐エリアの豊潤な海の幸を多くの方に知っていただき、味わっていただく、ごひいき！三陸常磐キャンペーン「三陸常磐食べようフェア2026」に参加し、2026年3月4日（水）から、三陸常磐の水産物を使用した「みやぎサーモンのユッケ風ライスプレート・みそ汁セット」を発売いたします。
今回、デニーズで発売する「みやぎサーモンのユッケ風ライスプレート・みそ汁セット」には、宮城県で養殖された銀鮭「みやぎサーモン」を使用しています。色味は鮮やかなオレンジで、身にツヤとハリがあり、さっぱりとした味が特徴です。本商品は「みやぎサーモン」を用いた色鮮やかな盛り付けで、視覚でもお楽しみいただけるほか、ユッケダレはコチュジャンの風味を残しつつ辛さを抑えて仕立てたため、お子さまをはじめ、幅広い世代の方にお楽しみいただけます。
デニーズは今後も、商品の販売を通じて地域や生産者の皆様を応援してまいります。
■商品詳細
みやぎサーモンのユッケ風ライスプレート・みそ汁セット
1,360円（税込み1,496円）
販売店舗：デニーズ全店（※新宿西口店、赤坂駅前店を除く）
販売日：2026年3月4日（水）〜
※予定数量に達し次第、終了いたします。
■ごひいき！三陸常磐キャンペーン「三陸常磐食べようフェア2026」コラボ商品プレス向け発表会
2月24日（火）、今回のコラボレーションを記念したプレス向け発表会が開催されました。「ごひいき！三陸常磐キャンペーンアンバサダー」を務めるアルコ＆ピースの平子祐希さん・酒井健太さんのお二人、「三陸常磐食べようフェア2026」アンバサダーを務める、釣り好きとして知られるフリーアナウンサーの神田愛花さん、アイドルグループ・櫻坂46で宮城県出身の山川宇衣さん、実行委員会を代表して越智 俊之経済産業大臣政務官、および各社の商品担当者が登壇し、デニーズが発売するオリジナル商品のご紹介や試食を行い、魅力をお伝えしていただきました。
■参考情報
「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」実行委員会について
三陸常磐の豊潤な海の幸の更なる認知・消費拡大を目指すために経済産業省を中心とした組織で、地元の各団体、事業者などの協力のもと、プロジェクトが推進されています。
WEBサイト：https://gohiiki.go.jp/
「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」 ロゴマークについて
ロゴマークは、海から昇る太陽をモチーフに、三陸常磐に豊潤な海の幸をもたらす太平洋をイメージ。その恵みである特産物や食文化を皆さんに食べて・知ってもらうことで、三陸常磐の ごひいき様になって欲しいという思いが込められています。
「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」 企画概要
■名称 ： ごひいき！三陸常磐キャンペーン
■目的 ： 三陸常磐の海の恵みの魅力を多くの人々へ訴求し、認知と消費の拡大を図る
■主催団体 ：「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」実行委員会
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/gohiiki/
